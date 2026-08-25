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নগ্ন ছবি পাঠানো ক্রিকেটারদের বিছানা-বাসনায় তিনি! ভারতীয় কোচের লিঙ্গবদল করা কন্যা ফিরছেন ক্রিকেটে

Anaya Bangar: নগ্ন ছবি পাঠানো সিনিয়র ক্রিকেটারদের বিছানা-বাসনায় তিনি! ভারতীয় কোচের লিঙ্গবদল করা কন্যা ফিরছেন ক্রিকেটে। অস্ট্রেলিয়া করে দিল রাস্তা

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 25, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:36 PM IST
নগ্ন ছবি পাঠানো ক্রিকেটারদের বিছানা-বাসনায় তিনি! ভারতীয় কোচের লিঙ্গবদল করা কন্যা ফিরছেন ক্রিকেটে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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নগ্ন ছবি পাঠানো ক্রিকেটারদের বিছানা-বাসনায় তিনি! লিঙ্গবদল করেই ফিরছেন ক্রিকেটে
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