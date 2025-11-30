Kolkata Knight Riders: অ্যান্ড্রে রাসেলের বিদায়বেলা... নাইটদের ছেড়ে আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা!
IPL retirement: কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন অলরাউন্ডার অ্যান্ড্রে রাসেল জানিয়ে দিলেন, আর দেখা যাবে না তাঁকে আইপিএলের মঞ্চে। নাইটদের ছেড়ে এবার বিদায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএল ২০২৬ এর আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিটেনশন তালিকায় নাম ছিল না অ্যান্ড্রে রাসেলের। তাতেই জল্পনা শুরু হয়েছিল রাসেল কি তবে নাইটদের অধ্যায় শেষ করে ফেললেন? সেই জল্পনায় সিলমোহর পড়ল শনিবার রাতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই জানালেন, 'আমি আর আইপিএল খেলব না। আমি চাই না, ধীরে ধীরে হারিয়ে যাই।'
২০১৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দেন রাসেল। তারপর এক দশকের বেশি সময় ধরে নাইটদের হয়ে খেলেছেন। তাঁর ব্যাটিং, বোলিং, এবং ফিল্ডিং সবই ছিল দর্শকদের কাছে এক আলাদা রোমাঞ্চ। ২০১৯ সালে তাঁর একাধিক ম্যাচ জেতানো ইনিংস আজও কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে গেঁথে আছে।
রাসেল নিজেও কলকাতাকে নিজের দ্বিতীয় বাড়ি বলতেন। বারবার বলেছেন, 'কলকাতার মানুষ আমাকে যেভাবে ভালোবাসে, তা আমি কখনও ভুলব না।' তাঁর বিদায়ে তাই শহরের ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখে জল।
রাসেল বলেন, 'আমি চাই না, এমনভাবে বিদায় নিই, যেখানে কেউ বলবে, 'রাসেল তো আগের মতো নেই।' আমি যখন খেলি, তখন ১০০% দিতে চাই। এখন মনে হচ্ছে, সেই আগুনটা আর নেই। তাই নিজেই সরে দাঁড়ালাম।'
তিনি আরও বলেন, 'আইপিএল আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু সময় এসেছে, নতুনদের জায়গা করে দেওয়ার।'
কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে রাসেলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'রাসেল আমাদের পরিবারের অংশ ছিলেন। তাঁর অবদান আমরা কখনও ভুলব না।'
কিন্তু অনেক সমর্থকই প্রশ্ন তুলেছেন, রাসেলকে কি আরও একবার সুযোগ দেওয়া যেত না? তাঁর অভিজ্ঞতা, ম্যাচ ঘোরানোর ক্ষমতা সবই তো এখনও মূল্যবান।
সোশ্যাল মিডিয়ায় কলকাতার সমর্থকদের আবেগ ছুঁয়ে গেছে। কেউ লিখেছেন, 'রাসেল মানেই নাইটদের হৃদয়।'কেউ আবার বলেছেন, 'তুমি চলে গেলে, একটা যুগ শেষ হয়ে গেল।'
অ্যান্ড্রে রাসেল শুধু একজন ক্রিকেটার নন, তিনি ছিলেন কলকাতার আবেগ। তাঁর বিদায়ে আইপিএলের এক অধ্যায় শেষ হল। এখন শুধু স্মৃতি, ভিডিও, আর সেই ছক্কা উড়ানো ইনিংসগুলোই রয়ে গেল। রাসেল বলছেন, 'আমি হারিয়ে যেতে চাই না।' কিন্তু কলকাতা বলছে, 'তুমি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল থাকবে।'
