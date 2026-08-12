/WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬… KKR মহাতারকার ভয়াল তাণ্ডবে সব তছনছ! বাঁচার করুণ কাকুতি-মিনতি বোলারদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিপিএলে বার্বাডোজ ট্রাইডেন্টস বনাম জামাইকা কিংসমেনের ম্যাচ ছিল বুধবার। বাইশ গজ ফের দেখল 'রাসেল মাসল'। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন নক্ষত্র অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি কী পারেন! কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন মহাতারকা এখন শাহরুখ খানের আইপিএল ফ্র্য়াঞ্চাইজির 'পাওয়ার কোচ'। গতবছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আলবিদা বলা রাসেল জামাইকার সাবিনা পার্কে নিয়ে এলেন ছক্কা-বৃষ্টি। বিধ্বংসী ইনিংস খেলে মাত্র ২৭ বলেই হাফ-সেঞ্চুরি করে ফেলেন এবং শেষ পর্যন্ত ৩৮ বলে ৬৮ রানের ইনিংস খেলে আউট হন তিনি। টস হেরে প্রথমে ব্য়াট করে ট্রাইডেন্টস ২০ ওভারে তিন উইকেটে ২০৬ রান তুলেছিল। কিংসমেনের হয়ে রান তাড়ার খেলায় সাতে ব্যাট করতে নেমেছিলেন রাসেল। চরম বিপর্যয়ের মুখেও দলকে ম্যাচে ফেরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন রাসেল। কিন্তু তার দল শেষ পর্যন্ত ৫ রানেই হেরে যায়।
ইনিংসের তৃতীয় বলেই ক্রিস গ্রিন শায়ান জাহাঙ্গীরকে ডাগআউটে পাঠান। এরপর স্যামস তাঁর প্রথম তিন বলেই রিচা হেন্ডরিক্স ও কার্ক ম্যাকেঞ্জির রক্ষণব্যূহ ভেঙে ফেলেন। যার ফলে দুই ভার শেষে কিংসমেন ১২ রানে টপ অর্ডার হারিয়ে ধুঁকতে থাকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্র্যান্ডন কিং ও শেরফানে রাদারফোর্ডের দুর্দান্ত ৯৩ রানের জুটির সুবাদে ট্রাইডেন্টস তাদের ইনিংস শেষে ২০৬/৩ রান করেছিল। ট্রাইডেন্টস শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিল। সিপিএলে নিজের অভিষেক ম্যাচে ১৯ বছর বয়সী জ্যাকারি কার্টার সাবিনা পার্কে ঝড় তুলেছিলেন। জেডিয়াহ ব্লেডসের বলে ডিপ-স্কোয়ার বাউন্ডারির ঠিক কাছে রিচা হেন্ডরিক্সের হাতে ধরা পড়ার আগে এই তরুণ ১৫ বলে ২৭ রান করেন। রান তোলার গতি কিছুটা কমে এলেও, কার্টারের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের কল্যাণে পাওয়ারপ্লে শেষে ট্রাইডেন্টসের সংগ্রহ দাঁড়ায় ১ উইকেটে ৬৭ রান। কুইন্টন ডি কক তাঁর চতুর্থ সিপিএল অভিযান শুরু করেন নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত ৪২ রানের ইনিংস দিয়ে, তবে শেষ পর্যন্ত হাসান খানের দুর্দান্ত কট অ্যান্ড বোল্ডের শিকার হন তিনি। এরপর ক্রিজে আসেন রাদারফোর্ড এবং দ্রুত রান তুলতে শুরু করেন, যখন অন্য প্রান্তে কিং কিছুটা ধীরগতিতে খেলছিলেন। অবশ্য শীঘ্রই কিং তাঁর টাইমিং খুঁজে পান এবং কৌশলগত বিরতির পর তাঁরা বেশ কয়েকটি ওভারে ১০-এর বেশি রান সংগ্রহ করেন। হাসান খান ও হুনাইন শাহর মতো বোলারদের কিছু চ্যালেঞ্জিং ওভার সত্ত্বেও পুরো ইনিংসজুড়ে ট্রাইডেন্টসের ব্যাটারদের বেশ আত্মবিশ্বাসী ও নিয়ন্ত্রণে দেখাচ্ছিল।
রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা অত্যন্ত বাজে হলেও, অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল ২৪ বলে দ্রুত ৩৮ রান করে সাবিনা পার্কের দর্শকদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা ফিরিয়ে আনেন; তবে শেষ পর্যন্ত গুডাকেশ মোটির বলে তিনি আউট হন। এরপর মাঠে নামেন রাসেল, যিনি ট্রাইডেন্টসের বোলারদের ওপর চড়াও হয়ে মাঠের সব প্রান্তে শট খেলেন এবং মাত্র ২৭ বলে ৫০ রান পূর্ণ করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সী ভিটল লসও রাসেলের পথ অনুসরণ করেন এবং রাসেলের সঙ্গে ৬৯ রানের জুটি গড়ার পথে নিজে চারটি ছক্কা হাঁকান। 'আমরা ভেবেছিলাম ম্যাচটা আমাদেরই দখলে, বিশেষ করে যখন খেলার মোড় বারবার ঘুরছিল। শেষ দুই ওভারের মতো সময়ে আমরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলাম। তবে বার্বাডোজকেও কৃতিত্ব দিতেই হবে। আমার মনে হয়, সামগ্রিকভাবে আজ রাতে তারাই ভালো দল হিসেবে খেলেছে।' রাসেল প্রসঙ্গে বলেছেন কিংসমেন অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল। ম্যাচের বেশিরভাগ সময় জয়ের আশা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হলেও, এই জুটি খেলাটিকে শেষ ওভার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান; তখন জয়ের জন্য র্যামন সিমন্ডসের বলে ১৫ রানের প্রয়োজন ছিল। দুটি ওয়াইড ও একটি সিঙ্গেল নেওয়ার পর, রাসেল সিমন্ডসের বলে সোজা ব্যাটে বিশাল এক ছক্কা হাঁকান, যার ফলে শেষ তিন বলে জয়ের জন্য ৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায়। ফিল্ডিংয়ে কিছুটা পরিবর্তনের ফলে রাসেলের ব্যাটের কানায় লেগে বলটি উঠে যায় এবং রিভালদো ক্লার্কের হাতে ধরা পড়ে তাঁর দুর্দান্ত ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে। পরের বলেই রান-আউটের শিকার হন লজ, যা কিংসম্যানদের পরাজয় নিশ্চিত করে দেয়।
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