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  • /WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬… KKR মহাতারকার ভয়াল তাণ্ডবে সব তছনছ! বাঁচার করুণ কাকুতি-মিনতি বোলারদের

WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬… KKR মহাতারকার ভয়াল তাণ্ডবে সব তছনছ! বাঁচার করুণ কাকুতি-মিনতি বোলারদের

সিপিএলের ম্যাচে বার্বাডোজ ট্রাইডেন্টসের বিরুদ্ধে জেতার আশা জাগাতে আন্দ্রে রাসেল কী খেলাটাই না খেললেন! ৩৮ বলে ৯টি বিশাল ছক্কা-সহ ৬৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। তবুও...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 12, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:37 PM IST
WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬… KKR মহাতারকার ভয়াল তাণ্ডবে সব তছনছ! বাঁচার করুণ কাকুতি-মিনতি বোলারদের
Image Credit: মারমুখী রাসেলের তাণ্ডব

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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