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এশিয়ান গেমসে সোনা জয়, সুভাষ চন্দ্র ফাউন্ডেশন বক্সিং ট্রেনিং সেন্টারের অঙ্কুশ পংঘল লিখলেন নয়া ইতিহাস

Asian Games 2026: শিয়ান গেমসে ভারতের সোনার দিন!জাপানের রিংয়ে পুরুষদের ৮০ কেজি বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম মিনসিওংকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়ে সোনা জিতলেন হরিয়ানার ২১ বছরের তরুণ বক্সার অঙ্কুশ পংঘাল। কমনওয়েলথের পর এবার এশিয়ান গেমসেও তেরঙ্গা ওড়ালেন সুভাষ চন্দ্র ফাউন্ডেশন বক্সিং ট্রেনিং সেন্টারের এই কৃতি তারকা। ভারতের এই নতুন চ্যাম্পিয়নকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Oct 02, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 08:13 PM IST
এশিয়ান গেমসে সোনা জয়, সুভাষ চন্দ্র ফাউন্ডেশন বক্সিং ট্রেনিং সেন্টারের অঙ্কুশ পংঘল লিখলেন নয়া ইতিহাস

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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