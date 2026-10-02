/এশিয়ান গেমসে সোনা জয়, সুভাষ চন্দ্র ফাউন্ডেশন বক্সিং ট্রেনিং সেন্টারের অঙ্কুশ পংঘল লিখলেন নয়া ইতিহাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বক্সিং জগতের উদীয়মান তারকা ২১ বছর বয়সী অঙ্কুশ পংঘাল এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। জাপানে আয়োজিত এশিয়ান গেমস ২০২৬-এর পুরুষদের ৮০ কেজি ভারবর্গের রোমাঞ্চকর ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম মিনসিওংকে ৪-০ ব্যবধানে পরাজিত করে দেশের জন্য স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনেছেন এই তরুণ ভারতীয় মুक्केবাজ। হরিয়ানার হিসারের গ্যাংওয়া গ্রামের ‘সুভাষ চন্দ্র ফাউন্ডেশন বক্সিং ট্রেনিং সেন্টার’ থেকে উঠে আসা অঙ্কুশের এই জয় কেবল তাঁর নিজস্ব সাফল্যের মাইলফলক নয়, বরং সমগ্র হরিয়ানা তথা ভারতীয় ক্রীড়াজগতের এক বিশাল গর্বের বিষয়।
২০০৫ সালের ১৩ আগস্ট হিসারের বেরিয়ায় জন্মগ্রহণকারী অঙ্কুশ বেশ কয়েক বছর ধরেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নজরকাড়া পারফর্ম করে আসছেন। রিংয়ের ভেতর তাঁর দ্রুত মুভমেন্ট, তীক্ষ্ণ কাউন্টার অ্যাটাক এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী মুহূর্তে কৌশল বদলে ফেলার দুর্দান্ত ক্ষমতা তাঁকে প্রতিপক্ষের থেকে আলাদা করে তোলে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁর এই অবিরাম জয়ের ধারা শুরু হয় গত বছর থেকে, যখন তিনি নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২০২৫ ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাপ ফাইনালসে ৮০ কেজি বিভাগে রৌপ্য পদক লাভ করেন।
২০২৬ সালে নিজের পারফরম্যান্সকে আরও এক ধাপ উঁচুতে নিয়ে যান অঙ্কুশ। চলতি বছরের জুলাই মাসে চেক প্রজাতন্ত্রের ‘উস্তি নাদ লাবেম গ্র্যান্ড প্রিক্স’-এ সোনা জেতার পর গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ৮০ কেজি বিভাগে স্বর্ণপদক জয় করেন তিনি। কমনওয়েলথের ফাইনাল ম্যাচে প্রথম রাউন্ডে ০-৫ পিছিয়ে পড়েও অসাধারণ মানসিক জোর ও প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে ৪-১ ব্যবধানে ইংল্যান্ডের ওলাদেমিজি শিট্টুকে হারিয়ে সোনা নিশ্চিত করেছিলেন তিনি।
সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এশিয়ান গেমসেও শুরু থেকেই অপ্রতিরোধ্য ছিলেন অঙ্কুশ। কোয়ার্টার ফাইনালে তাজিকিস্তানের নেকার্জ সলিমোভকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে ভারতের জন্য পদক নিশ্চিত করার পর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হন ৭৫ কেজি বিভাগের তৎকালীন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উজবেকিস্তানের ফজলিদিন এরকিনবোয়েভের। শুরুতে কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও দ্রুত কৌশল পরিবর্তন করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে ৪-১ ফলাফলে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেন তিনি। এরপর ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম মিনসিওংকে পুরোপুরি কোণঠাসা করে ৪-০ ব্যবধানে ঐতিহাসিক সোনা জয় করেন অঙ্কুশ।
সুভাষ চন্দ্র ফাউন্ডেশন বক্সিং ট্রেনিং সেন্টারে কঠোর প্রশিক্ষণে গড়ে ওঠা এই তরুণ বক্সার মাত্র ২১ বছর বয়সেই ওয়ার্ল্ড কাপ সিলভার, গ্র্যান্ড প্রিক্স গোল্ড, কমনওয়েলথ গোল্ড এবং এবার এশিয়ান গেমস গোল্ড নিজের ঝুলিতে পুরলেন। তাঁর এই অভূতপূর্ব উত্থান ভারতীয় বক্সিংয়ের ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে।
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