AP Dhillon Live Concert: 'আপনা পাঞ্জাবি মুন্ডা আয়া', এপি ঢিল্লোঁর কনসার্টে মঞ্চে টিম ইন্ডিয়ার স্টার, এরপরই...

AP Dhillon Live Concert: 'আপনা পাঞ্জাবি মুন্ডা আয়া', এপি ঢিল্লোঁর কনসার্টে মঞ্চে টিম ইন্ডিয়ার স্টার, এরপরই...
AP Dhillon-Abhishek Sharma: এপি ঢিল্লোঁর কনসার্টে, ভারতীয় দলের উদীয়মান তারকা অভিষেক শর্মা! যে ভিডিয়ো দেখে নেটপাড়া পাগল হয়ে গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্লোবাল সেনসেশন এপি ঢিল্লোঁ (AP Dhillon) বছরের শেষ মাসটা বেছে নিয়েছেন তাঁর কনসার্ট সিরিজের জন্য। ডিসেম্বরজুড়ে দেশের আট শহরে ঢিল্লোঁর 'ওয়ান অফ ওয়ান ইন্ডিয়া ট্যুর' (One of One India Tour)। পাঞ্জাবি হিপ-হপ, পপ এবং আরএন্ডবি-র নিজস্ব মিশেলে ঢিল্লোঁর বিরাট নাম-ডাক। গত ৫ ডিসেম্বর আমদাবাদে শুরু হয়েছিল এই সিরিজ। এরপর ৭ ডিসেম্বর ছিল দিল্লি এনসিআরে। ১২ ডিসেম্বর লুধিয়ানা হয়ে ১৪ ডিসেম্বর পুণেতে ছিলেন ঢিল্লোঁ। তিনি তাঁর সফরে ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠান রেখেছিলেন বেঙ্গালুরুতে। এরপর ২১ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যাকোয়াটিকাও মাতিয়েছেন ঢিল্লোঁ। ২৬ ডিসেম্বর মুম্বইয়ের পর গত ২৮ ডিসেম্বর জয়পুর দেখেছে ঢিল্লোঁর জলওয়া...
কনসার্টে তারকাদের ছড়াছড়ি
বলিউড-ক্রিকেটের মেলবন্ধন ঘটেছে ঢিল্লোঁর কনসার্টে। বলিউডের সঞ্জয় দত্ত (Sanjay Dutt) থেকে তারা সুতারিয়ারা (Tara Sutaria) ঢিল্লোঁর ডাকে মঞ্চ মাতিয়েছেন। ওদিকে আবার পুণেতে ছিলেন মহম্মদ সিরাজ (Mohammed Siraj)। আর এবার জয়পুরে সিরিজের শেষ কনসার্ট দেখল ভারতের এশিয়া কাপ তারকা অভিষেক শর্মাকে (Abhishek Sharma) লাইভ কনসার্টের সময়ে ঢিল্লোঁ মঞ্চে ডেকে নেন অভিষেককে। ভাইরাল মুহূর্তের কেন্দ্রে চলে আসেন তিনি। অভিষেকের ইনস্টা পোস্ট করা ভিডিয়োতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে যেখানে দেখা যায় ঢিল্লোঁ ভিড়ের মধ্যে অভিষেককে দেখতে পেয়ে তাঁকে মঞ্চে ডেকে নেন এবং উষ্ণ আলিঙ্গনে তাঁকে স্বাগত জানান। এর সঙ্গেই তিনি জুড়ে দেন, 'আপনা পঞ্জাবি মুন্ডা আয়া ইয়ার অ্য়ায়থে।' খেলাধুলো ও সংগীত জগতের ভক্তদের মন ছুঁয়ে নিয়েছে এই মুহূর্ত। মঞ্চের পাশে অভিষেক আর ঢিল্লোঁকে একসঙ্গে নাচতেও দেখা গিয়েছে।
এপি ঢিল্লোঁ-অভিষেক শর্মা
ক্লিপে দেখা গিয়েছে যে, ঢিল্লোঁর সঙ্গে মঞ্চে উঠে লজ্জায় লাল হয়েছিলেন নির্ভীক ক্রিকেটার। ক্রিকেট মাঠের বাইরে অপ্রত্যাশিত স্পটলাইটটি যদিও উপভোগ করছেন অভিষেক। ঢিল্লোঁ যখন তাঁকে উল্লসিত দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, এবং একে অপরকে আলিঙ্গনের পরেই ভক্তরা ফেটে পড়েন। তুমুল করতালি ও স্লোগানের রোল ওঠে। ক্রিকেটের বাইরে অভিষেকের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকেই তুলে ধরেছে এই ভিডিয়ো। ভারতের ক্রীড়া ও সংগীত জগতের তারকাদের মধ্যে এক বিরল মেলবন্ধন দেখা গেল। মাঠে তাঁর শান্ত আচরণের জন্য পরিচিত অভিষেক। সাধারণ পোশাকে সজ্জিত এই তরুণ ব্যাটার এই মনোযোগ উপভোগ করলেও তাঁর মূল আকর্ষণ শিল্পীর উপরেই রাখতে চেয়েছিলেন। অভিষেক দর্শকদের দিকে হাত নেড়ে একপাশে সরে যান। ভিডিয়ো দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় এবং ভক্তরা এই আলাপচারিতার সারল্যের প্রশংসা করে এটিকে এক 'মনোরম দেশি মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেন।
