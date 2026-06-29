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ভেনেজুয়েলায় ভয়াল ভূমিকম্প, ধ্বংসস্তূপে স্ত্রী ও দুই সন্তানের নিথর দেহ! আর্তনাদ আর্জেন্টিনার ফুটবলারের

ভেনেজুয়েলায় ভয়াল ভূমিকম্প হয়েছে দিন পাঁচেক আগে। আর সেখানকার এক বিল্ডিংয়ের ধ্বংসস্তূপ থেকেই উদ্ধার হল স্ত্রী ও দুই সন্তানের নিথর দেহ! আর্তনাদ আর্জেন্টিনার ফুটবলারের।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 29, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:45 PM IST
ভেনেজুয়েলায় ভয়াল ভূমিকম্প, ধ্বংসস্তূপে স্ত্রী ও দুই সন্তানের নিথর দেহ! আর্তনাদ আর্জেন্টিনার ফুটবলারের
Image Credit: পরিবারের সঙ্গে লুকাস ত্রেজোSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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