/ভেনেজুয়েলায় ভয়াল ভূমিকম্প, ধ্বংসস্তূপে স্ত্রী ও দুই সন্তানের নিথর দেহ! আর্তনাদ আর্জেন্টিনার ফুটবলারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঠিক দিন পাঁচেক আগের কথা। আচমকাই জোড়া ভয়াল ভূমিকম্পে (রিখটার স্কেলে ৭.২ এবং ৭.৫ মাত্রা) কেঁপে গিয়েছিল ভেনেজুয়েলা। দেশের রাজধানী কারাকাসই শুধু নয়, উপকূলীয় শহর লা গুইরা, সান ফেলিপও প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া জুলিয়া ও ত্রুহিয়ো অঙ্গরাজ্যেও শক্তিশালী ভূকম্প অনুভূত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশের ইতিহাস বলছে শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ দুর্যোগ ঘটে গিয়েছে। সরকারি মতে মৃতের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ১৪৫০। আহতের সংখ্যা কয়েক হাজারের উপর। আর মৃতদের মধ্যেই রয়েছে আর্জেন্টিনার ফুটবলার লুকাস ত্রেজোর স্ত্রী ও দুই সন্তানও!
'প্লায়া গ্রাঁদেতে আমাদের বিল্ডিং ধসে পড়েছে'
ইনস্টাগ্রামে আর্জেন্টাইন ফুটবলার লিখেছিলেন, 'প্লায়া গ্রাঁদেতে আমাদের বিল্ডিং ধসে পড়েছে। আমার পরিবারের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। দয়া করে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন এবং আমার এই বার্তা সকলের কাছে ছড়িয়ে দিন—হয়তো কেউ ওদের দেখে থাকতে পারে। আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, ওরা বাড়িতে ছিল না।' ত্রেজোর মেসেজের ৭৪ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরেই এসেছে সেই বুক ভাঙা খবর। উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছে যে, তাঁরা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকেই লুকাসের স্ত্রী ইয়ানিনা মারানেলা ও দুই সন্তান অ্যারন ও আইনহোয়ার নিথর দেহ উদ্ধার করেছেন। ভেনেজুয়েলার ক্লাব স্পোর্ট মারিটিমো দে লা গুয়াইরা। সেখানেই খেলেন ৩৮ বছরের সেন্টার ব্যাক লুকাস। কারাকাসে ছিলেন তিনি। আর পরিবার ছিল ভেনেজুয়েলায়। পরিবারের এই মর্মান্তিক খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছেন সেখানে।
আমেরিকায় শোকের ছায়া
এই মর্মান্তিক ঘটনায় দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলে এখন শোকের ছায়া। ত্রেজোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সতীর্থ আর্জেন্টাইন ফুটবলার এডসন তরতোলেরো পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আজ আমার হৃদয়ের হাজার টুকরো হয়ে গিয়েছ। এই গভীর কষ্ট লাঘব করানোর কোনও ভাষা নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন লুকাসকে এই অকল্পনীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দেন।' ত্রেজোর ক্লাব জানিয়েছে, 'লুকাস ত্রেজোর স্ত্রী ইয়ানিনা মারানেলা এবং সন্তান অ্যারন ও আইনহোয়া ত্রেজোর মৃত্যুর গভীর শোক আমাদেরও। তাঁদের আত্মার শান্তি এবং লুকাস ও তাঁর প্রিয়জনদের প্রতি সান্ত্বনা রইল।' ত্রেজো একাধিক ক্লাবের হয়ে খেললেও, দেশের হয়ে কখনই খেলার সুযোগ পাননি।
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