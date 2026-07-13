আর্জেন্টিনা বাড়তি সুবিধাই পেয়েছে! চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যানে মেসিদের পর্দা ফাঁস, 'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লিয়োনেল মেসির ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলেই ফিফাকে ছিঁড়ে খেয়ে নিচ্ছে নেটিজেনদের একাংশ! রাউন্ড অফ সিক্সটিনে আর্জেন্টিনার কাছে হেরেই মিশর বিদায় নিয়েছিল। মিশরের কোচ হোসাম হাসান সাফ বলেছিলেন যে, অবিচারের শিকার হয়েছেন তাঁরা। অন্যায় ভাবে প্রতারণা করা হয়েছে তাঁদের সঙ্গে। পেনাল্টি না পাওয়া থেকে ভিআর না দেখার মতো বিষয়গুলি নিয়েই সরব হয়েছিলেন তিনি। মিশরের ফুটবলার মোস্তাফা জিকো বলেছিলেন, রেফারি আগে থেকেই সব ঠিক করে রেখেছিলেন। তিনি আর্জেন্টিনাকে বিশ্বজয়ের অগ্রিম শুভেচ্ছাও জানিয়ে ছিলেন। গ্রুপ পর্বে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধেও মেসিদের কোনও ভুলই চোখে পড়েনি রেফারির! আলজেরিয়ার অধিনায়ক আইসা মান্দির কাফ (পায়ের পিছনের পেশি) ও অ্যাকিলিস টেন্ডনের উপর লিওনেল মেসি পেছন থেকে বুটের স্টাড উঁচিয়ে সজোরে আঘাত করেছিলেন! যা রেড কার্ড অফেন্স ছিল। অথচ মেসিকে কোনও কার্ডই দেখানো হয়নি! অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের কনুইয়ের গুঁতোও রেফারি দেখতে পাননি। আলজেরিয়া ফিফাকে লিখিত অভিযোগও দিয়েছিল।
ভিআর প্রযুক্তি নিয়ে প্রশ্ন
ফুটবলে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ভিএআর কি আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ? এই নিয়ে আপাতত আলোচনা তর্ক-বিতর্ক চলবেই। তবে একটি বিষয় মোটামুটি নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, কিছু দল বাকিদের তুলনায় ফিফটি-ফিফটি বা অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বেশি সুবিধাই পেয়ে থাকে। চলতি বিশ্বকাপে চার সেমিফাইনালিস্ট নির্ধারিত হওয়ার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় আগুন জ্বলছে। ভিএআর-এর আনুকূল্যেই আর্জেন্টিনা এতদূর এগিয়েছে বলেই মত বহু ফুটবল ভক্তের। রেফারিংয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে টুর্নামেন্টে মেসির দলকেই সবচেয়ে বেশি 'সুরক্ষা' দেওয়া হয়েছে বলেই সরব বহু মানুষ। তবে পরিসংখ্যান কিন্তু কিছুটা ভিন্ন কথাই বলছে। আরও বিশদ এক চিত্র তুলে ধরেছে। নর্থইস্টার্ন গ্লোবাল নিউজের সংকলিত ভিএআর-সংক্রান্ত তথ্যে দেখা গিয়েছে যে, এই বিশ্বকাপে রাউন্ড অফ সিক্সটিন পর্যন্ত ভিএআর প্রযুক্তির মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হওয়া দলগুলির তালিকায় আর্জেন্টিনা রয়েছে দুয়ে। ঘটনাচক্রে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর পর্ব পর্যন্ত আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ভিএআর-এর কোনও হস্তক্ষেপের ঘটনাই ঘটেনি। এবার কাপযুদ্ধের সহ-আয়োজক মেক্সিকোর ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম। পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই বিশ্বকাপে ভিএআর থেকে তারাই সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে। ভিএআর-এর সিদ্ধান্তের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দলগুলির তালিকায় সবার উপরে লুকা মদরিচের ক্রোয়েশিয়া। ২০১৮ বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট দলের পক্ষে টুর্নামেন্ট জুড়ে একটিও ভিএআর সিদ্ধান্ত যায়নি।
প্রতি ১০০ ফাউলে ভিএআর হস্তক্ষেপের হার ( চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে রাউন্ড অফ ১৬ পর্যন্ত)
সর্বাধিক উপকৃত প্রথম ৫ দল:
১) মেক্সিকো: দলের পক্ষে: ৭.৮ | দলের বিপক্ষে: ০.০
২) আর্জেন্টিনা: দলের পক্ষে: ৬.৭ | দলের বিপক্ষে: ০.০
৩) পর্তুগাল: দলের পক্ষে: ৪.৬ | দলের বিপক্ষে: ০.০
৪) নিউ জিল্যান্ড: দলের পক্ষে: ৪.২ | দলের বিপক্ষে: ০.০
৫) সৌদি আরব: দলের পক্ষে: ৩.৬ | দলের বিপক্ষে: ০.০
সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৫ দল:
১) ক্রোয়েশিয়া: দলের পক্ষে: ০.০ | দলের বিপক্ষে: ৬.৫
২) ইরান: দলের পক্ষে: ০.০ | দলের বিপক্ষে: ৫.৪
৩) কাতার: দলের পক্ষে: ০.০ | দলের বিপক্ষে: ৫.১
৪) জার্মানি: দলের পক্ষে: ০.০ | দলের বিপক্ষে: ৪.০
৫) ইংল্যান্ড: দলের পক্ষে: ০.০ | দলের বিপক্ষে: ৩.৫
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