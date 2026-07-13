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আর্জেন্টিনা বাড়তি সুবিধাই পেয়েছে! চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যানে মেসিদের পর্দা ফাঁস, 'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি'

নেটপাড়ার জ্বলন্ত ইস্যুই সত্যি প্রমাণিত হল তাহলে! আর্জেন্টিনা বাড়তি সুবিধাই পেয়েছে! চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যান সামনে আসতেই মেসিদের পর্দা ফাঁস হয়ে গেল। এবার 'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি'

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 13, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:37 PM IST
আর্জেন্টিনা বাড়তি সুবিধাই পেয়েছে! চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যানে মেসিদের পর্দা ফাঁস, 'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি'
Image Credit: মেসিদের পক্ষেই সিদ্ধান্তSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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