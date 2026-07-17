/বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনা ব্যান! জল গড়াল বহুদূর, রাজনৈতিক চাপেই FIFA-র চরম পদক্ষেপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে, আর্জেন্টিনা পিছিয়ে থেকেও অসাধারণ ২-১ প্রত্যাবর্তন করে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠেছে। স্পেনের সঙ্গে খেতাবি লড়াইয়ে নামবেন লিয়োনেল মেসিরা। তবে আটলান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে জেতার পর আর্জেন্টিনা এমন এক কাণ্ড ঘটিয়েছে, যার জেরে আর্জেন্টিনা এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারে এবং আগামী রবিবার স্পেনের বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচ থেকেও তারা ছিটকে যেতে পারে! আর এই খবরে সারা বিশ্বের আর্জেন্টাইন ভক্তদের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে।
কেন বিপাকে আর্জেন্টিনা?
ইংল্যান্ড ম্যাচের পরেই একাধিক আলবিসেলেস্তে ফুটবলার, যাঁদের মধ্য়ে টটেনহ্যাম হটস্পার্সের ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো এবং ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের লিসান্দ্রো মার্টিনেজ ও রিয়াল বেটিসের জিওভানি লো সেলসোও ছিলেন। যাঁরা ফকল্যান্ডের দাবিতে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন বিশ্বকাপের মঞ্চেই। তাঁদের হাতে ধরা সাদা ব্যানারে কালো মোটা হরফে লেখা ছিল Las Malvinas son Argentinas। বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'লাস মালভিনাস আর্জেন্টিনারই'! ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জকে আর্জেন্টিনা মালভিনাস নামেই ডাকে। ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের দাবিতে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ডের যুদ্ধ বেঁধেছিল।
ফিফার নিয়ম কী বলছে?
'কোনও স্পোর্টস ইভেন্টের জন্য অনুপযুক্ত বার্তা, বিশেষ করে রাজনৈতিক, আদর্শের, ধর্মীয় বা আপত্তিকর প্রচারের উদ্দেশ্যে অঙ্গভঙ্গি, শব্দ, বস্তু বা অন্য কোনও মাধ্যমের ব্যবহারই নিষিদ্ধ। সদস্য অ্যাসোসিয়েশন এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত ক্লাবগুলির প্রতিবাদ জানানোর অধিকার রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ম্যাচ শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফিফা লিগ্যাল পোর্টালের মাধ্যমে লিখিত ভাবে এবং উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করে ডিসিপ্লিনারি কমিটির কাছে এই প্রতিবাদ জমা দিতে হবে।
কোথায় রয়েছে এই ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ?
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের প্যাটাগনিয়ান শেলফে অবস্থিত এক বিতর্কিত দ্বীপপুঞ্জের নাম ফকল্যান্ড। ৭৪০ থেকে ৭৮০টির মতো দ্বীপ রয়েছে এখানে। সাড়ে তিন হাজারের বেশি কিছু মানুষ থাকেন এখানে। জনসংখ্যার প্রায় পুরোটাই রাজধানী ও সেখানকার প্রধান শহর স্ট্যানলির। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা মূলত ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত। ব্রিটেন, সেন্ট হেলেনা, চিলি এবং ফিলিপাইনের অভিবাসীরাও এখন ফকল্যান্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছেন। ব্রিটেনের ওভারসিজ টেরিটরি ফকল্যান্ড দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ উপকূল থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে। আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জকে ইসলাস মালভিনাস নামে ডাকে এবং এই ভূখণ্ডকে বরাবরাই নিজেদের বলেই দাবি করে। বিতর্কিত এই দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা নিয়ে ব্রিটেন এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে বিবাদের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস বিগত ৪৪ বছরের। ফিফার নিয়মে তবে খেলার মাঠে এরকম রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। সমস্ত সদস্য সংস্থাকেই এই নিয়ম মেনে চলতে হবে।
কেন ফকল্যান্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছিল?
১৯৮২ সালের ২ এপ্রিল। আচমকাই আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেওয়া ভয়ংকর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। যুদ্ধের আকার এতটাই চরমে গিয়েছিল যে, তৎকালীন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ফকল্যান্ড উদ্ধার করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দ্রুত বিশাল নৌ-প্রতিরক্ষা টাস্কফোর্স পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ফকল্যান্ডে। আর্জেন্টিনা ফুটবলের মতোই গর্ব করত তাদের যুদ্ধজাহাজ জেনারেল বেলগ্রানো নিয়ে। তবে ব্রিটিশ পারমাণবিক সাবমেরিন সেই জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ায় ৩২৩ জন আর্জেন্টাইন নাবিক মারা গিয়েছিলেন। আর্জেন্টিনা দমে না গিয়ে পাল্টা দিয়েছিল। ফ্রান্সের এক্সোসেট মিসাইল দিয়ে ব্রিটিশ রণতরী এইচএমএস শেফিল্ড ধ্বংস করে দিয়েছিল। জলের পর স্থলেও প্রবল যুদ্ধ চলেছিল। থ্যাচারের সেনাবাহিনী ফকল্যান্ডের রাজধানী পোর্ট স্ট্যানলি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। অবশেষে ১৯৮২ সালের ১৪ জুন আর্জেন্টিনা আত্মসমর্পণ করায় ব্রিটেন ফের ফকল্যান্ডের দখল নেয় ৭৪ দিনের যুদ্ধে ২৫৫ জন ব্রিটিশ সেনা, ৬৪৯ জন আর্জেন্টাইন সেনা এবং ৩ জন স্থানীয় বাসিন্দা নিহত হয়েছিলেন।
ইংল্যান্ডের চাপ বাড়াচ্ছে
নিয়ম অনুযায়ী ইংল্যান্ডের কাছে এখন আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানানোর সুযোগ রয়েছে এবং বিষয়টি এখন খেলা থেকে রাজনৈতিক মোড় নিয়েছে। এমনকী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটও এতে জড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মারের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'বিশ্বকাপ হয়তো আমাদের নয়, কিন্তু ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ নিশ্চিতভাবেই আমাদের। এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান অপরিবর্তিত। দ্বীপবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে এবং ফকল্যান্ডের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি কখনই টলবে না।' বছর দুয়েক আগে ইউরো ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২-১ ব্যবধানে হারানোর পর "জিব্রাল্টার স্প্যানিশ" স্লোগান দেওয়ায় ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা স্পেনের ফুটবলার রড্রি ও আলভারো মোরাতাকে এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল। ফিফা যদি তাদের নিয়ম মেনে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের তাৎক্ষণিক এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেয়, তবে রবিবার স্পেনের বিপক্ষে অনুষ্ঠিতব্য ফাইনাল ম্যাচে তাদের খেলা হবে না। সেক্ষেত্রে স্পেন ওয়াকওভার পেয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ১৬ বছর পর! লিবারেল ডেমোক্র্যাট দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এড ডেভি ফিফাকে চিঠি দিয়েছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন যেন স্পেনের বিরুদ্ধে আসন্ন ফাইনালে আর্জেন্টিনার ছ'জন ফুটবলারকে নিষিদ্ধ করা হয়। তিনি রড্রি ও মোরাতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এবং একই ধরনের ঘটনার জন্য উয়েফা তাঁদের এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল।
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