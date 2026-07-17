Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনা ব্যান! জল গড়াল বহুদূর, রাজনৈতিক চাপেই FIFA-র চরম পদক্ষেপ

বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনা ব্যান! জল গড়াল বহুদূর, রাজনৈতিক চাপেই FIFA-র চরম পদক্ষেপ

আর্জেন্টিনাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ফিফার উপর ক্রমেই চাপ বাড়ছে। যা পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে তাতে করে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আর্জেন্টিনার একাধিক ফুটবলারকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি মেসিদেরও এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করবে। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 17, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:13 PM IST
বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনা ব্যান! জল গড়াল বহুদূর, রাজনৈতিক চাপেই FIFA-র চরম পদক্ষেপ
Image Credit: এই সেই বিতর্কিত মুহূর্তSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আড়াই বছর আটকে থাকা কাজ আড়াই মাসেই শেষ? অরেঞ্জ লাইনে মেট্রোর কাজে অবিশ্বাস্য অগ্রগত
Chingrighata Metro26 min ago
2
Murshidabad train accident31 min ago
3
Sonam Wangchuk Hunger Strike1 hr ago
4
Murshidabad train accident1 hr ago
5
India's First Hydrogen Train1 hr ago