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ফুটবলীয় অন্ধবিশ্বাস! ‘অপয়া’ তকমা এড়াতে বিশ্বকাপের ফাইনালে স্টেডিয়ামে যাচ্ছেন না আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট

World Cup final: আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই ফুটবলীয় অন্ধবিশ্বাস বা 'কাবালা'র কারণে স্পেনের বিরুদ্ধে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল মাঠে গিয়ে না দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১৯৯০ সালের 'অপয়া' বা 'মুফা' তকমা এড়াতে এবং নিজের লাকি জ্যাকেট রিচুয়াল ধরে রাখতে তিনি স্টেডিয়ামে না গিয়ে সরকারি বাসভবনে বসেই মেসিদের ম্যাচ দেখবেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 18, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:02 AM IST
ফুটবলীয় অন্ধবিশ্বাস! ‘অপয়া’ তকমা এড়াতে বিশ্বকাপের ফাইনালে স্টেডিয়ামে যাচ্ছেন না আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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