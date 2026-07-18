/ফুটবলীয় অন্ধবিশ্বাস! ‘অপয়া’ তকমা এড়াতে বিশ্বকাপের ফাইনালে স্টেডিয়ামে যাচ্ছেন না আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল ঘিরে বিশ্বজুড়ে উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। আগামী রবিবার ফাইনালের মহারণে মুখোমুখি হতে চলেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এবং ইউরোপসেরা স্পেন। কিন্তু এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে গ্যালারিতে থাকছেন না আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফিফা প্রধান জান্নি ইনফান্তিনোর পাশে ভিআইপি বক্সে বসে খেলা দেখার আমন্ত্রণ পেলেও তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন—"কোনোভাবেই নয়!" এর পেছনে কোনও রাজনৈতিক কারণ নেই, বরং পুরোটাই ফুটবলীয় অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার, যাকে আর্জেন্টিনায় স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ‘কাবালা’।
মিলেইয়ের ‘লাকি’ জ্যাকেট ও জেতার টোটকা
প্রেসিডেন্ট মিলেই একটি বুয়েনস আইরেসের রেডিও স্টেশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সরাসরি স্বীকার করেছেন যে, তিনি অন্ধবিশ্বাসের কারণেই নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে যাচ্ছেন না। তিনি জানান, চলতি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার আগের ৭টি ম্যাচের প্রতিটিই তিনি তাঁর অফিশিয়াল বাসভবন ‘ওলিভোস’-এ বসে টিভিতে দেখেছেন এবং প্রত্যেকটিতেই আর্জেন্টিনা জিতেছে। তাই ফাইনালের মতো মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিনি এই পয়মন্ত রুটিন ভাঙতে চান না। এখানেই শেষ নয়, ম্যাচ দেখার সময় তাঁর আরও একটি অদ্ভুত ‘লাকি’ রিচুয়াল রয়েছে। আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রীয় জ্বালানি সংস্থা YPF-এর ব্র্যান্ডিং করা একটি ভারী উইন্টার জ্যাকেট পরে তিনি খেলা দেখেন।
মিলেই জানান, "সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের দিন খুব গরম লাগায় আমি জ্যাকেটটা গা থেকে খুলে ফেলেছিলাম, আর ঠিক তখনই আমাদের বিরুদ্ধে গোল হয়ে যায়! আমি সঙ্গে সঙ্গে ওটা আবার গায়ে চড়াই এবং তারপর থেকে পুরো টুর্নামেন্টে জ্যাকেটটা আর গা থেকে খুলিনি।"
আর্জেন্টাইনদের অদ্ভুত সব ‘কাবালা’ বা কুসংস্কার
ফুটবল নিয়ে আর্জেন্টিনার মানুষের অন্ধবিশ্বাস বিশ্বখ্যাত। শুধু প্রেসিডেন্ট মিলেই নন, কোটি কোটি আর্জেন্টাইন সমর্থক দল জেতাতে নানা টোটকা মেনে চলেন। দল যতদিন জিতবে, ম্যাচ দেখার জার্সি ধোয়া যাবে না। প্রতি ম্যাচে ঠিক একই জায়গায়, একই বন্ধুদের সঙ্গে বসে খেলা দেখতে হবে। প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের নাম কাগজে লিখে বা তাদের পুতুল ডিপ ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়, যাতে তাদের পারফরম্যান্স ‘ফ্রিজ’ বা ঠান্ডা হয়ে যায়!
কেন আর্জেন্টাইন প্রেসিডেন্টরা ফাইনাল এড়িয়ে চলেন?
আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসে একটি দীর্ঘস্থায়ী অন্ধবিশ্বাস রয়েছে যে, দেশের প্রেসিডেন্ট মাঠে উপস্থিত থাকলে দল হেরে যায়। এই কুসংস্কারের জন্ম ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে। তৎকালীন আর্জেন্টাইন প্রেসিডেন্ট কার্লোস মেনেম ইতালিতে দিয়েগো ম্যারাডোনার দলের উদ্বোধনী ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখেছিলেন। সেই ম্যাচে ক্যামেরুনের মতো দুর্বল দলের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায় আর্জেন্টিনা। এরপর থেকেই মেনেমকে দেশবাসী ‘মুফা’ বা ‘অপয়া/অশুভ লক্ষণ’ হিসেবে আখ্যা দেয়। সেই ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার কোনও ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জাতীয় দলের হাই-স্টেক ম্যাচ মাঠে গিয়ে দেখার সাহস দেখাননি। হাভিয়ের মিলেই-ও সেই অপবাদ নিজের ঘাড়ে নিতে চান না। প্রেসিডেন্ট স্টেডিয়ামে না গেলেও তিনি জানিয়েছেন, লিওনেল মেসিরা যদি রবিবার বিশ্বকাপ ধরে রাখতে পারেন, তবে দেশবাসীকে নিয়ে বিজয় উৎসব উদযাপনের জন্য আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ‘কাসা রোসাদা’-র দরজা উন্মুক্ত থাকবে।
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