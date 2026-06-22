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আর কয়েক ঘণ্টা...রাতে আবার মেসি ম্যাজিক? কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন আর্জেন্টিনার খেলা?

Argentina vs Austria: লিয়োনেল মেসি ১০ রেকর্ডে বিশ্বকাপ শুরু করেছেন, আর এবার আরও ৫ রেকর্ড ভাঙার পথে। আজ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 22, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:25 PM IST
আর কয়েক ঘণ্টা...রাতে আবার মেসি ম্যাজিক? কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন আর্জেন্টিনার খেলা?
Image Credit: আজ মাঠে আর্জেন্টিনা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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