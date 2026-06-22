/আর কয়েক ঘণ্টা...রাতে আবার মেসি ম্যাজিক? কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন আর্জেন্টিনার খেলা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা কাপযুদ্ধের প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়ারকে ৩-০ চূর্ণ করেছিল। হ্যাটট্রিক করে স্কোরলাইন তৈরি করে দিয়েছিলেন লা আলবিসেলেস্তের নেতা। আজ রাতেও কি আবার মেসি ম্যাজিক? অপেক্ষায় গোটা ভারত ও বিশ্ব। এবার জেনে নিন যে কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন খেলা?
ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জে'-তে আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া ম্যাচ কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জে'-তে আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া ম্যাচ ২২ জুন সোমবার অনুষ্ঠিত হবে?
ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জে'-তে আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া ম্যাচ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জে'-তে আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া ম্যাচ ডালাসের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামে হবে।
ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জে'-তে আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া ম্যাচ কখন শুরু হবে?
ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জে'-তে আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া ম্যাচ শুরু হবে রাত ১০.৩০-এ
ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জে'-তে আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া ম্যাচ লাইভ টিভিতে কোথায় সম্প্রচারিত হবে?
ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জে'-তে আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া ম্যাচ টিভিতে লাইভ সম্প্রচার করবে Zee-র Unite8 Sportsনেটওয়ার্কে। Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD-তে দেখা যাবে। হিন্দি ও ইংরেজি কমেন্ট্রি শোনা যাবে চার চ্যানেল মিলিয়ে
ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জে'-তে আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া ম্যাচ অনলাইনে লাইভ কোথায় স্ট্রিম হবে?
ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জে'-তে আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া ম্যাচ অনলাইনে লাইভ স্ট্রিম করবে Zee5 ওয়েবসাইট ও অ্যাপ
বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার স্কোয়াড
গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, জেরোনিমো রুলি, হুয়ান মুসো
ডিফেন্ডার: নাহুয়েল মোলিনা, গঞ্জালো মন্টিয়েল, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, লিওনার্দো বলের্দি, নিকোলাস ওটামেন্ডি, লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকো, ফ্যাকুন্ডো মেডিনা
মিডফিল্ডার: লিয়েন্দ্রো পেরেদেস, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, রডরিগো ডি পল, জিওভানি লো সেলসো, এক্সেকুয়েল প্যালাসিওস, এনজো ফার্নান্ডেজ, ভ্যালেন্টিন বারকো
ফরোয়ার্ড: লিওনেল মেসি, জুলিয়ান আলভারেজ, লাউতারো মার্টিনেজ, থিয়াগো আলমাদা, নিকোলাস পাজ, নিকোলাস গঞ্জালেজ, জিউলিয়ানো সিমিওনে, হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ
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