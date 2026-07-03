Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /মেসি বনাম ভোজিনহা! বিশ্বকাপ যে লড়াইয়ে কথা কল্পনাও করেনি... সবার নজরে আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে

মেসি বনাম ভোজিনহা! বিশ্বকাপ যে লড়াইয়ে কথা কল্পনাও করেনি... সবার নজরে আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে

দেখতে দেখতে বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ থার্টিটুও শেষ লগ্নে। বাকি আর ঠিক তিন ম্যাচ। তারপরেই শুরু হয়ে যাবে শেষ ষোলোর লড়াই। ৩ জুলাই থেকে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে মাঠে নামছে মিশর-অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়া বনাম কেপ ভার্দে ও কলম্বিয়া বনাম ঘানা!

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 03, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:17 PM IST
মেসি বনাম ভোজিনহা! বিশ্বকাপ যে লড়াইয়ে কথা কল্পনাও করেনি... সবার নজরে আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে
Image Credit: নজরে আর্জেন্টিনা বনাম কেপ ভার্দেSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু: হোস্টেল ছাড়ল আবাসিকরা, পদত্যাগ
Narendrapur Ramkrishna Mission45 min ago
2
Argentina vs Cape Varde53 min ago
3
TMC Bhavan locked1 hr ago
4
Bengal Weather Alert1 hr ago
5
38 Parasites in brain2 hrs ago