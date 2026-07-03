/মেসি বনাম ভোজিনহা! বিশ্বকাপ যে লড়াইয়ে কথা কল্পনাও করেনি... সবার নজরে আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরের পর নকআউট ম্যাচ। তারপরেই শুরু রাউন্ড অফ সিক্সটিন। নজরে শুধুই আর্জেন্টিনা বনাম কেপ ভার্দে
আর্জেন্টিনা বনাম কেপ ভার্দে
লিওনেল মেসি বনাম ভোজিনহা। বিশ্বকাপে যে লড়াইয়ের কথা আগে কেউ কল্পনাও করেনি। অথচ এখন তা দেখার জন্য সারা বিশ্ব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। নকআউটের সবচেয়ে বড় ম্যাচে মায়ামি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা ও কেপ ভার্দে। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার মেসি মুখোমুখি হবেন ৪০ বছর বয়সী এক গোলরক্ষকের। যিনি মাত্র তিন সপ্তাহ আগেও ছিলেন ফুটবলবিশ্বে অপরিচিত। এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা গল্পকার ভোজিনহাই! ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিরুদ্ধে কেপ ভার্দের জয়ের কোনও সম্ভাবনাই কেউ দেখেনি। অথচ কেপ ভার্দে তাদেরকেই রুখে দিয়েছিল। এরপর দু'বারের বিশ্বজয়ী উরুগুয়ে এবং সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ড্র করে তারা গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে শেষ বত্রিশে জায়গা করে নেয়। এবার প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের ইতিহাসে হয়তো এটাই হতে যাচ্ছে সবচেয়ে বড় অসম লড়াই। মাত্র ৫ লাখের কিছু বেশি মানুষের বাস কেপ ভার্দেতে। তাদের বিশ্বকাপ খেলা রূপকথার চেয়ে কম নয়। সেখানে নকআউট খেলাই তো ইতিহাস।
মিশর বনাম অস্ট্রেলিয়া
বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নেওয়ার লক্ষ্যে মুখোমুখি মিশর ও অস্ট্রেলিয়া। গ্রুপ পর্বে মাত্র দু'গোল করে এই ম্যাচে নামছে 'সকারুস' (অস্ট্রেলিয়া)। নিজেদের প্রথম ম্যাচে তারা তুরস্ককে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল। এরপর আমেরিকার কাছে হেরে হয় এবং প্যারাগুয়ের সঙ্গে ম্যাচটি গোলশূন্য ভাবে ড্র হয়। অন্যদিকে মিশর এখনও পর্যন্ত অপরাজিত। বেলজিয়াম ও ইরানের বিরুদ্ধে ১-১ ড্রয়ের মাঝে তারা নিউ জিল্যান্ডকে ৩-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছিল। চলতি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার জন্য গোল করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে! তারা তাদের শেষ দুই ম্যাচে গোল করতে ব্যর্থ হয়েছে। মিশর গ্রুপ পর্বে বেলজিয়ামের বিপক্ষে দৃঢ় ছিল এবং প্রতিটি ম্যাচে অন্তত একবার গোল করে দ্বিতীয় স্থান অর্জনে করার জন্য যথেষ্ট ভালো খেলেছিল। এই ম্যাচে মহম্মদ সালাহরাই যে ফেভারিট তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
কলম্বিয়া বনাম ঘানা
চলতি বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ থার্টটুর সর্বশেষ ম্যাচে কলম্বিয়া ও ঘানা মুখোমুখি হচ্ছে। কলম্বিয়া ২-১-০ রেকর্ড নিয়ে 'কে' গ্রুপে শীর্ষস্থানে শেষ করেই নকআউটে। অন্যদিকে ঘানা (১-১-১) শেষ করে গ্রুপ 'এল'-এ তৃতীয় হয়েছিল। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ঘানা ৬৫ নম্বরে। নকআউটে জায়গা করে নেওয়া দলগুলির মধ্যে তারাই সর্বনিম্ন র্যাঙ্কিংধারী। বিপরীতে কলম্বিয়া ১১ নম্বরে। বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে উভয় দলেরই একটি করে জয়ের রেকর্ড রয়েছে। দল দু'টির মধ্যে এটিই হবে প্রথম কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। কলম্বিয়াই এই ম্যাচে ফেভারিট হয়ে নামবে।
মিশর বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে রাত ১১.৩০ থেকে
অস্ট্রেলিয়া বনাম কেপ ভার্দের খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে ৪ জুলাই ভোর ৩.৩০ থেকে
কলম্বিয়া বনাম ঘানার খেলা শুরু ভারতীয় সময়ে ৪ জুলাই ভোর ৭.০০ থেকে
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