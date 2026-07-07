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বিশ্বকাপ ২০২৬: শেষ ষোলোর হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা-ইজিপ্ট; মেসি বনাম সালাহ দ্বৈরথ দেখার অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব

মেসি বনাম সালাহ! বিশ্বকাপ ২০২৬-এর মেগা ফাইট!ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা আজ রাতে ফিফা বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ১৬-এর ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে শক্তিশালী মিশরের। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার এই মহাযুদ্ধে কে হাসবে শেষ হাসি? লিওনেল মেসি নাকি মোহাম্মদ সালাহ?ভারতে বসে কখন, কোন চ্যানেলে এবং কীভাবে অনলাইনে লাইভ দেখবেন এই ম্যাচ? 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 07, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:55 PM IST
বিশ্বকাপ ২০২৬: শেষ ষোলোর হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা-ইজিপ্ট; মেসি বনাম সালাহ দ্বৈরথ দেখার অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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