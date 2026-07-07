/বিশ্বকাপ ২০২৬: শেষ ষোলোর হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা-ইজিপ্ট; মেসি বনাম সালাহ দ্বৈরথ দেখার অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার সামনে এবার কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার কঠিন চ্যালেঞ্জ। ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর রাউন্ড অফ ১৬ বা ‘লাস্ট সিক্সটিন’-এর ব্লকবাস্টার ম্যাচে নামছে বিশ্বজয়ী লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। আর তাদের প্রতিপক্ষ মহম্মদ সালাহর নেতৃত্বাধীন লড়াকু ইজিপ্ট। নকআউট পর্বের এই হাইভোল্টেজ ম্যাচে কোনও দ্বিতীয় সুযোগ নেই—যে হারবে, সে-ই বিদায় নেবে। ফলে আটলান্টার মাঠে আজ এক চুলও জমি ছাড়তে নারাজ দুই দলই।
নকআউটের মহারণ: কেমন ছিল দুই দলের পথচলা?
চলতি বিশ্বকাপে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা গ্রুপ পর্বের বাধা টপকে রাউন্ড অফ ৩২-এ কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে বেশ কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েছিল। তবে সেই কঠিন বাধা পেরিয়ে শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করেছে লিওনেল স্কালোনির ছেলেরা। অন্যদিকে, মোহাম্মদ সালাহর মিশর এবারের বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফর্ম করে নকআউট পর্বে জায়গা করে নিয়েছে। সালাহর পাশাপাশি ওমর মারমুশের মতো ফর্মে থাকা ফরোয়ার্ডদের নিয়ে যেকোনো রক্ষণভাগকে ভেঙে চূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে মিশরীয় ‘ফারাও’রা।
হেড-টু-হেড রেকর্ড: এগিয়ে কারা?
পরিসংখ্যানের দিক থেকে অবশ্য নীল-সাদা ব্রিগেড অনেকটাই এগিয়ে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে অফিসিয়াল ম্যাচে আর্জেন্টিনা ও মিশর এর আগে মাত্র দু’বার মুখোমুখি হয়েছে।
মোট ম্যাচ: ২
আর্জেন্টিনার জয়: ২
মিশরের জয়: ০
ড্র: ০
তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল অলিম্পিক গেমসে, যেখানে আর্জেন্টিনা ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করেছিল। এরপর ২০০৮ সালে একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মিশরকে ২-০ গোলে হারায় আলবিসেলেস্তেরা। তবে ইতিহাস যাই বলুক না কেন, বর্তমান সময়ের বিচারে এই দুই দলের স্কোয়াডে আমূল পরিবর্তন এসেছে। তাই মঙ্গলবারের এই নকআউট ম্যাচে পুরোনো পরিসংখ্যানের কোনো বাড়তি সুবিধা আর্জেন্টিনা পাবে না বলেই মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা।
ভারতে কখন, কোথায় দেখবেন সরাসরি সম্প্রচার?
ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য ম্যাচটি দেখার সময় এবং লাইভ স্ট্রিমিংয়ের বিস্তারিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:
ম্যাচ: আর্জেন্টিনা বনাম মিশর (ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬, রাউন্ড অফ ১৬)
তারিখ: মঙ্গলবার, ৭ জুলাই, ২০২৬
সময়: ভারতীয় সময় (IST) রাত ৯:৩০ মিনিট
ভেন্যু: আটলান্টা স্টেডিয়াম, আটলান্টা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
লাইভ স্ট্রিমিং (ভারত): ভারতে এই ম্যাচটি সরাসরি অনলাইনে দেখতে পাবেন Zee5 অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে।
টিভি সম্প্রচার (ভারত): টেলিভিশনের পর্দায় ম্যাচটি সরাসরি দেখা যাবে Unite8 Sports চ্যানেলে।
দুই দলের চূড়ান্ত স্কোয়াড
আর্জেন্টিনা স্কোয়াড:
এমিলিয়ানো মার্তিনেস, হুয়ান মুসো, জেরোনিমো রুলি, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, গঞ্জালো মন্তিয়েল, লিসান্দ্রো মার্তিনেস, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, ফাকুন্দো মেদিনা, নাহুয়েল মলিনা, লেয়ান্দ্রো পারেদেস, রদ্রিগো দে পল, ভালেনতিন বার্কো, জিওভানি লো সেলসো, এজেকুয়েল পালাসিওস, থিয়াগো আলমাদা, আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ, হুলিয়ান আলভারেস, লিওনেল মেসি, নিকোলাস গঞ্জালেস, জুলিয়ানো সিমিওনে, নিকো পাস, হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ এবং লাউতারো মার্তিনেস।
ইজিপ্ট স্কোয়াড:
মোহাম্মদ এল শেনাউই, এল মাহদি সোলাইমান, মোস্তফা শোবের, মোহাম্মদ আলা, ইয়াসের ইব্রাহিম, মোহাম্মদ হানির, হোসাম আবদেলমাজিদ, রামি রাবিয়া, মোহাম্মদ আবদেলমোনেম, আহমেদ ফাতুহ, করিম হাফেজ, তারেক আলা, ইমাম আশুর, মোস্তফা জিকো, হামদি ফাথি, মোহনাদ লাশিন, নাবিল এমাদ দুঙ্গা, মারওয়ান আত্তিয়া, মাহমুদ সাবের, ত্রেজেগে, হামজা আবদেলকারিম, মোহাম্মদ সালাহ, হাইসেম হাসান, ইব্রাহিম আদেল, ওমর মারমুশ এবং জিজো।
ম্যাচ প্রিভিউ
কাগজে-কলমে এবং শক্তির বিচারে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাই এই ম্যাচে ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামবে। কিন্তু মিশরকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মোহাম্মদ সালাহ এবং ওমর মারমুশের গতি ও আক্রমণাত্মক ফুটবল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের রক্ষণভাগে ফাটল ধরাতেই পারে। আটলান্টার আলো ঝলমলে স্টেডিয়ামে ফুটবল বিশ্বের দুই মহাতারকা—মেসি ও সালাহর এই দ্বৈরথ এক স্মরণীয় ম্যাচের জন্ম দিতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কার পকেটে যায়, এখন সেটাই দেখার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)