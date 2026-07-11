/নরওয়ে বনাম ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি আর্জেন্টিনা: জেনে নিন কখন, কোথায় দেখবেন এই মহারণ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করার লক্ষ্যে রবিবার মাঠে নামছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। কোয়ার্টার ফাইনালের এই ব্লকবাস্টার ম্যাচে লিওনেল মেসির দল মুখোমুখি হতে চলেছে ইউরোপের শক্তিশালী দল সুইজারল্যান্ডের। কানসাস সিটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই ম্যাচ জিতে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের শেষ চারে পা রাখাই এখন একমাত্র লক্ষ্য কোচ লিওনেল স্কালোনির ছেলেদের। অন্যদিকে আরেক ম্যাচে মুখোমুখি ইংল্যান্ড বনাম নরওয়ে।
মেসি ম্যাজিকে ভরসা আর্জেন্টিনার
উত্তর আমেরিকার মাটিতে চলতি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে আলবিসেলেস্তেরা। গ্রুপ পর্বে টানা তিনটি ম্যাচ জিতে গ্রুপ ‘জে’-র শীর্ষে থেকে নকআউট পর্বে উঠেছিল তারা। দলের এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। গ্রুপ পর্বেই একাই ৬টি গোল করেছেন তিনি। পাশাপাশি, নকআউট পর্বেও তাঁর পা থেকে এসেছে ২টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোল। যার মধ্যে শেষ ষোলোর ম্যাচে মিশরের বিরুদ্ধে করা সমতাসূচক গোলটি অন্যতম। এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বাধিক ২১টি গোল করার রেকর্ড নিজের পকেটে পুরেছেন এই ফুটবল জাদুকর। যদিও নকআউট পর্বের আগের দুটি ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। রাউন্ড অফ ৩২-এ ডেবিউট্যান্ট কাবো ভের্দের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে আত্মঘাতী গোলের সৌজন্যে তারা জয় পায়। এরপর শেষ ষোলোর ম্যাচে মিশরের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে কোনোক্রমে জিতে কোয়ার্টারে পৌঁছায় আর্জেন্টিনা। তবে মেসির বর্তমান ফর্ম এবং দলের সম্মিলিত জেদ আরও একবার জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে আর্জেন্টাইন ভক্তদের।
ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে সুইজারল্যান্ড
অন্যদিকে, মুরাত ইয়াকিনের প্রশিক্ষণে সুইজারল্যান্ড ফুটবল দলও তৈরি তাদের ইতিহাসের সেরা বিশ্বকাপ অভিযানকে আরও স্মরণীয় করে তুলতে। ১৯৫৪ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে সুইসরা। রাউন্ড অফ ৩২-এ তারা আলজেরিয়াকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে দেয়। এরপর শেষ ষোলোর ম্যাচে দলের অন্যতম তারকা জোহান মানজাম্বির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কলোম্বিয়াকে পেনাল্টি শুটআউটে হারিয়ে শেষ আটে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করে তারা। ফলে আত্মবিশ্বাসে ফুটছে আলপাইন দেশটি।
ভারতে কখন এবং কোথায় দেখা যাবে খেলা?
তারিখ ও সময়:
রবিবার, ১২ জুলাই, ভারতীয় সময় (IST) রাত ১:৩০ মিনিটে শুরু হবে নরওয়ে বনাম ইংল্যান্ড।
রবিবার, ১২ জুলাই, ভারতীয় সময় (IST) সকাল ৬:৩০ মিনিটে শুরু হবে আর্জেন্টিনা বনাম সুইজারল্যান্ড।
টিভি চ্যানেল (লাইভ টেলিকাস্ট): ভারতে এই ম্যাচটির সরাসরি সম্প্রচার দেখা যাবে Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, এবং Unite8 Sports 2 HD চ্যানেলে।
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম (লাইভ স্ট্রিমিং): মোবাইলে বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে খেলা দেখতে হলে Zee5 অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে লাইভ স্ট্রিমিং করা যাবে।
বিশ্বকাপের ট্রফি ধরে রাখার লড়াইয়ে মেসিদের আক্রমণ বনাম সুইসদের জমাট ডিফেন্সের লড়াই যে ফুটবল প্রেমীদের এক রোমাঞ্চকর সকাল উপহার দিতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।
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