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নরওয়ে বনাম ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি আর্জেন্টিনা: জেনে নিন কখন, কোথায় দেখবেন এই মহারণ?

সেমিফাইনালের টিকিট কি পাবেন লিওনেল মেসি? রবিবার সকালে বিশ্বকাপের মেগা কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হচ্ছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ইতিমধ্যে বিশ্বকাপে ২১ গোল করে ইতিহাস গড়া মেসির দিকেই থাকবে নজর। ভারতে কখন, কোন চ্যানেলে এবং কীভাবে মোবাইলে লাইভ স্ট্রিম দেখতে পাবেন এই ম্যাচ?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 11, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:27 PM IST
নরওয়ে বনাম ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি আর্জেন্টিনা: জেনে নিন কখন, কোথায় দেখবেন এই মহারণ?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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