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বিশ্বকাপের বিগ ব্রেকিং; ২৫৮০ কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতি আর্জেন্টিনার! মেসিদের বাড়বাড়ন্ত বন্ধ করতে ময়দানে এবার FBI

বিশ্বকাপ চলাকালীনই আর্জেন্টিনার বিরাট আর্থিক কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস। আমেরিকান ব্যাংকগুলির মাধ্যমে ২৫৮০ কোটি টাকার জালিয়াতি করেছে মেসিদের অ্যাসোসিয়েশন! 

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:49 PM IST
বিশ্বকাপের বিগ ব্রেকিং; ২৫৮০ কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতি আর্জেন্টিনার! মেসিদের বাড়বাড়ন্ত বন্ধ করতে ময়দানে এবার FBI

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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