/বিশ্বকাপের বিগ ব্রেকিং; ২৫৮০ কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতি আর্জেন্টিনার! মেসিদের বাড়বাড়ন্ত বন্ধ করতে ময়দানে এবার FBI

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের ১ নম্বর দল আর্জেন্টিনা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা এবারও কাপজয়ের অন্যতম দাবিদার। লিয়োনেল মেসির টিম হেসে খেলে সহজ প্রতিপক্ষদের হারিয়ে উঠে গিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। আগামী ১৩ জুলাই সুইত্জারল্যান্ডকে হারালেই শেষ চারের টিকিট কাটবে লা আলবিসেলেস্তে। আর এর মাঝেই বিরাট আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) এবং সংস্থার প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়ো তাপিয়ার বিরুদ্ধে। চলতি বিশ্বকাপেই মেসিদের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আমেরিকান ব্যাংকগুলির মাধ্যমে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২৫৮০ কোটি টাকা) অর্থ পাচার করেছে বলেই মনে করছে ট্রাম্প প্রশাসন। দ্য ইউনাইটড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস ওরফে আমেরিকার বিচার বিভাগ এবং এফবিআই যৌথ ভাবে তদন্ত শুরু করেছে।
মায়ামিতে এএফএ-র আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত
লা ন্যাসিওন এবং টেরার রিপোর্ট অনুসারে, ফেডারেল প্রসিকিউটর এবং এফবিআই এজেন্টরা আমেরিকায় এএফএ-এর আর্থিক কার্যক্রম সংক্রান্ত একাধিক সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট তাপিয়ার নেতৃত্বাধীন সংস্থাট কীভাবে তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তিগুলি করেছিল, তার উপরেই এখন তদন্ত কেন্দ্রীভূত। বিশেষ করে বিদেশে এএফএর বিভিন্ন চুক্তি থেকে অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বে থাকা ফ্লোরিডার এজেন্ট ট্যুরপ্রোডএন্টার এলএলসি-ই নজরে। দেখা হচ্ছে তারা আর্থিক জালিয়াতি করেছে কিনা! তদন্তকারী সংস্থাগুলি বর্তমানে একাধিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক লেনদেনের সাথে যুক্ত ৩০ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থের প্রবাহ চিহ্ণিত করার চেষ্টা করছে।
জিজ্ঞাসাবাদ চলছে
বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় মিশরের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা যখন ৩-২ গোলে জিতে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল, ঠিক তখনই মাঠের বাইরে আইনি তদন্ত আরও জোরদার করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তদন্তকারীরা সম্প্রতি মায়ামিতে ব্যবসায়ী গিয়েরমো তোফোনির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিন ঘণ্টার বৈঠক করেছেন। তাপিয়া এবং পাবলো তোভিগিনোর মেয়াদকালেই ঘটা ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি অবগত সাক্ষীদের কর্তৃপক্ষ সক্রিয় ভাবে খুঁজছে। তদন্তকারী দলটি সিটিব্যাংক, ব্যাংক অফ আমেরিকা এবং জেপি মরগ্যানের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিচালিত লেনদেনগুলি এখন খতিয়ে দেখছে। আর্জেন্টিনা যখন কঠোর মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল, সেই সময়ে সংঘটিত এই আর্থিক লেনদেনগুলি কোনও ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করেছে কি না, তা তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)