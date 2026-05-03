Arjun Tendulkar IPL 2026: আইপিএলের মাঝেই চমকে দেওয়া দলবদল অর্জুনের, গোয়েঙ্কার দলে ব্রাত্য সচিনপুত্রকে ৪০০% হাইক এই ফ্র্যাঞ্চাইজির

Arjun Tendulkar IPL 2026: আইপিএলের মাঝেই দলবদল করে ফেললেন অর্জুন তেন্ডুলকর! গোয়েঙ্কার টিমে ব্রাত্য সচিনপুত্রকে ৪০০% হাইক এই দলের? বিরাট আপডেট চলে এল।

শুভপম সাহা | Updated By: May 3, 2026, 06:33 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি আইপিএলে (IPL 2026) সঞ্জীব গোয়েঙ্কার (Sanjiv Goenka) লখনউ সুপার জায়ান্টসের (Lucknow Super Giants) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন অর্জুন তেন্ডুলকর (Arjun Tendulkar)। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের (Mumbai Indians) হয়ে দুই মরসুমে ৫ ম্যাচ খেলা সচিন তেন্ডুলকরের (Sachin Tendulkar) ছেলেকে এবার ৩০ লক্ষ টাকায় ONS নিয়েছে নবাবের ফ্র্যাঞ্চাইজি। গোয়ার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা অর্জুনকে এখনও পর্যন্ত এক ম্যাচেও সুযোগ দেননি ঋষভ পন্থরা (Rishabh Pant)। নিয়মতি অনুশীলন করলেও জাস্টিন ল্যাঙ্গারের (Justin Langer) টিমে তিনি ডাগআউটেই। তবে আইপিএলের মাঝেই দারুণ সুখবর পেলেন বাঁ-হাতি ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার। যিনি আবার ব্যাটিংও করতে পারেন। 

অলরাউন্ডার অর্জুনকে নিয়ে টি-২০ মুম্বই লিগের নিলাম যুদ্ধে ঝড় উঠে গিয়েছিল। ২ লাখ টাকার বেসপ্রাইজে ছিলেন অর্জুন। বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে নিতে আগ্রহ দেখানোয় দ্রুতগতিতে অর্জুনের দাম বাড়তে থাকে। ২ লাখ টাকার বেসপ্রাইজে ছিলেন অর্জুন। বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে নিতে আগ্রহ দেখানোয় দ্রুতগতিতে অর্জুনের দাম বাড়তে থাকে। এআরসিএস আন্ধেরি ফ্র্যাঞ্চাইজি বাকিদের সঙ্গে লড়াই করে ২৬ বছরের ক্রিকেটারকে ১০ লাখ টাকায় দলে নেয়। অর্জুন আইপিএল উপার্জনের ৩৩ শতাংশ পাবেন ঘরোয়া লিগে খেলে। আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই চুক্তিটি অর্জুনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। এআরসিএস আন্ধেরিতে অর্জুনের টিমে রয়েছেন একাধিক দেশি ও বিদেশি তারকা। ২০২৪ ও ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী শিবম দুবের সতীর্থ হবেন অর্জুন। চেন্নাই সুপার কিংসের ১২ কোটির স্টার অলরাউন্ডারকে এআরসিএস আন্ধেরি ২০ লাখ টাকায় রিটেইন করেছে। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির আইকন প্লেয়ার হিসেবেই রয়েছেন শিবম। নিলামে ১১ লাখ টাকায় মুশির খানকে নিয়েছে এআরসিএস। 

অর্জুন ২০২২-২৩ মরসুম থেকে গোয়ার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে আসছেন। তাই স্থানীয় লিগে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন ছিল। যদিও অর্জুন কেরিয়ারের শুরুর দিকে তিনি মুম্বইয়ের হয়ে মাত্র দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিলেন। তবুও এমসিএ তাঁকে একটি বিশেষ ছাড় দিয়েছে। কারণ অর্জুনের জন্ম মুম্বইতেই। এবং বিগত এক বছরের মধ্যে সে কোনও রাজ্য-ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি লিগে অংশ নেননি। বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী সাধারণত খেলোয়াড়দের আইপিএলের বাইরে বছরে কেবল একটিই রাজ্য-পরিচালিত লিগে খেলার অনুমতি রয়েছে। উইকেটরক্ষক-ব্যাটার সিদ্ধান্ত আদ্ধাতরাওয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ এক বিশেষ ছাড় মঞ্জুর করা হয়েছে। যিনি এর আগে পুদুচেরির হয়ে খেলেছিলেন। প্রশাসনিক বাধাগুলো দূর হওয়ার ফলে এই লিগটি এখন অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক একটি পরিবেশ উপহার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই প্রতিযোগিতাটি জুনের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এর সময়সূচি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে এটি ২০২৬ সালের আইপিএল সমাপ্তি এবং মুম্বাইয়ের বর্ষার মরসুম শুরুর মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

