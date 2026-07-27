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অরণ্যে অভিনেত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ! বুকে..বুক, ঠোঁট ছুঁয়েছে... বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয়র ভাইরাল পোস্টেই ঝড়

Arshdeep Singh Confirms Relationship With Samreen Kaur: 'প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে/ বাঁধন খুলে দাও... দাও দাও দাও...' আর কোনও বাঁধন রাখলেন না ভারতীয় দলের স্টার ক্রিকেটার। 'খুল্লাম খুল্লা' হয়েই জানিয়ে দিলেন তাঁর রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 27, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:35 PM IST
অরণ্যে অভিনেত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ! বুকে..বুক, ঠোঁট ছুঁয়েছে... বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয়র ভাইরাল পোস্টেই ঝড়
Image Credit: অর্শদীপের প্রেমের প্রকাশ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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