/অরণ্যে অভিনেত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ! বুকে..বুক, ঠোঁট ছুঁয়েছে... বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয়র ভাইরাল পোস্টেই ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বছর আইপিএলের কথা। টিম হোটেলের লবি থেকে শুরু করে বিমানবন্দর হয়ে টিম বাস। সর্বত্রই একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছিল তাঁদের। ঠিক তখন থেকেই অশর্দীপ সিংয়ের সঙ্গে মডেল-অভিনেত্রী সমরীন কৌরের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর গুঞ্জন ছিল। আর এবার দু'শব্দেই সম্পর্কে সিলমোহর দিলেন টিম ইন্ডিয়ার জোড়া টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী পেসার। আয়ারল্যান্ড-ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার পরেই অর্শদীপ, ছোট্ট ব্রেকে ব্রিটেনে ছুটি কাটাতে চলে গিয়েছেন সমরীনকে নিয়ে। সেখানে গিয়েই রাস্তায় এবং ঘণ অরণ্যে অভিনেত্রীর সঙ্গে আদুরে অন্তরঙ্গ ছবি শেয়ার করেছেন অর্শদীপ। ছবিতে জোরে বোলার দু'শব্দের ক্যাপশন দিয়ে লিখেছেন- 'মাই পার্সন'। তার সঙ্গেই একটি টেডি বিয়ার ও হৃদয়ের ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন। আর এই ছবি নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত বিগত ২৩ ঘণ্টায় ২.৯ মিলিয়ন লাইক পেয়েছে এই পোস্ট। আর রাখঢাক না করেই অর্শদীপ তাঁর ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিলেন সকলকে।
জম্মু-কাশ্মীরের মেয়ে সমরীন পেশায় মডেল-অভিনেত্রী। পঞ্জাবি ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করেন এই অপরূপ সুন্দরী 'কাশ্মীর কি কলি'। সমরীন মিস ইন্ডিয়া ২০১৮ সালের ফাইনালিস্ট হয়েছিলেন। পুণের সিম্বায়োসিস কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড কমার্স থেকে বিকম অনার্স করেছেন সমরীন। ইন্ডাস্ট্রিতে এখন সমরীন বেশ পরিচিত মুখ। 'সরদার জি টু' (২০১৬), 'নেইল পলিশ' (২০২১) এবং '৮৩' (২০২১)-তে কাজ করে আজ বেশ পরিচিত মুখ। বাদশা, গুরু রানধাওয়া, মনিন্দর বুট্টার ও জুবিন নটিয়ালের মতো গায়কদের সঙ্গে মিউজিক ভিডিয়োতে কাজ করেছেন।
অশর্দীপের আপডেট
পঞ্জাব কিংসের পেসার অর্শদীপ আইপিএলের সময়ে রিলস করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল সমালোচিত হয়েছিলেন। কারণ সেই সময় প্রীতি জিন্টাদের পারফরম্যান্সে বিরাট ধস নেমেছিল। শেষ পর্যন্ত পঞ্জাব প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। পারফরম্যান্সে মনোযোগ না দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় থাকার জন্যই ট্রোলড হয়েছিলেন অর্শদীপ। অর্শদীপকে সর্বশেষ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে দেখা গিয়েছিল। নির্ণায়ক ম্যাচে অর্শদীপের পারফরম্যান্স ছিল বেশ হতাশাজনক। কোনও উইকেট না নিয়েই ৭২ রান দিয়েছিলেন। ওডিআই সিরিজের আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ বেশ কঠিন ছিল। সেখানে ভারত চার ম্যাচ হারে এবং একটি ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে দলের এমন খারাপ অবস্থার মধ্যেও অর্শদীপ চার উইকেট নিয়ে সেই সিরিজে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়েছিলেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)