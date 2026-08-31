Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /কোর্টে ১২৭ ক্যারাটের সাজ! নেকলেস-ব্রেসলেট-ইয়ারিং; নীলকান্তমণি-টুরমালিন-ট্যানজানিটে জড়ানো সাবালেঙ্কার শরীর

কোর্টে ১২৭ ক্যারাটের সাজ! নেকলেস-ব্রেসলেট-ইয়ারিং; নীলকান্তমণি-টুরমালিন-ট্যানজানিটে জড়ানো সাবালেঙ্কার শরীর

 Aryna Sabalenka Jewellery US Open 2026: কোর্টে হল না রাজ, তবে চর্চায় ১২৭ ক্যারাটের সাজ! নেকলেস-ব্রেসলেট-ইয়ারিং; নীলকান্তমণি-টুরমালিন-ট্যানজানিটে জড়ানো এরিনা সাবালেঙ্কার শরীর...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 31, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:56 PM IST
কোর্টে ১২৭ ক্যারাটের সাজ! নেকলেস-ব্রেসলেট-ইয়ারিং; নীলকান্তমণি-টুরমালিন-ট্যানজানিটে জড়ানো সাবালেঙ্কার শরীর
Image Credit: সাবালেঙ্কার সাজ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রকল্প বাতিল হয়েছে আগেই, 'স্বাস্থ্য সাথী বিল্ডিং'-ও থাকছে না! জারি নির্দেশিকা
2
3
4
5