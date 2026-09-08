'আমার ডিভোর্স হয়ে যাবে'... কলকাতায় চাঞ্চল্যকর তথ্য নেহরার! কেন ভাঙনের আশঙ্কা বিশ্বজয়ীর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় পা গলিয়ে ভারতের হেড কোচ হয়েছেন গৌতম গম্ভীর। ২০২৪ সালের ৯ জুলাই ভারতীয় দলের হটসিটে বসার পর থেকেই বারবার সমালোচিত হয়েছেন দেশের প্রাক্তন জোড়া বিশ্বকাপজয়ী তারকা। যদিও বিগত দু'বছরে গম্ভীর কিন্তু সাদা বলের ক্রিকেটে দারুণ সাফল্য় পেয়েছেন। কোচ হয়ে ইন্ডিয়াকে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এশিয়া কাপ ও টি-২০ বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন তিনি। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা গম্ভীরের বদলি হিসেবে বেশ কয়েকজন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম নিয়েই আলোচনা করছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ভারতের কিংবদন্তি ভিভিএস লক্ষ্মণ। ভাবী কোচ হিসেবে আরও একজনের নাম উঠে এসেছে। তিনি ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী পেসার আশিস নেহরা। যিনি আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের হেড কোচ। দায়িত্ব নিয়ে দলকে আইপিএলও জিতিয়েছেন। নেহরা এসেছিলেন কলকাতায়। গত সোমবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তাঁর আমন্ত্রণ ছিল। বঙ্গজ ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার তরফে বিশেষ সম্মানিত অতিথি ছিলেন প্রাক্তন পেসার। ভবিষ্যতে ভারতের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নেহরা জানান যে, এমন কোনও সুনির্দিষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেমন তাঁর নেই, তেমনই আবার তিনি সেই সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচও করে দেননি।
কোচ হওয়ার প্রসঙ্গে কী বললেন নেহরা?
'সবার আগে একটা কথা বলি, আমি অ্যাম্বিশনের কথা বলব না। আমি কখনই কোনও পরিকল্পনা করি না। হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে, ভারতীয় দলের হেড কোচ হওয়া অবশ্যই বিরাট সম্মান ও সৌভাগ্যের বিষয় হবে। কিন্তু আমি এসব নিয়ে আগে থেকে পরিকল্পনা করি না। দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়। না আমার কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আমি যেখানে আছি, তাতেই খুব খুশি, মানে গুজরাত টাইটান্সের কথা বলছি। জিটি-র প্রসঙ্গ এলে অনেকেই বলেন, আমি দারুণ কোচিং করিয়েছি। আসল কৃতিত্বটা কার জানেন? সেটা কিন্তু আমার একার নয়, এটা পুরো দলেরই কৃতিত্ব। হ্যাঁ, অধিনায়ক বা কোচের নাম সবসময় সামনে আসে ঠিকই, বিশেষ করে ভারতে এমন হয়েই থাকে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে এর ঘোর বিরোধী।' নেহরা বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বলেছেন যে, ভারতের হেড কোচ হওয়ার জন্য যদি তাঁর কাছে প্রস্তাব আসে, তবে তাহলে তাঁকে বেশ কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতেই হবে। এই প্রসঙ্গে নেহরার সংযোজন, ' এখনই আমার পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। প্রথমত, আমাকে হাই কমিশনের সঙ্গে কথা বলতে হবে, যিনি আমার স্ত্রী। তা না হলে ডিভোর্স হয়ে যাবে। এই ভূমিকায় ভ্রমণের বিষয় রয়েছে। যাতে আট থেকে ন'মাস বাইরে থাকতে হবে। যা কিন্তু সহজ নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ক্ষেত্রে, খুব বেশি লোক ৩-৪ বছরের বেশি কোচিং করাননি। কারণ যে ধরনের চাহিদা আর যে ধরনের ভ্রমণ থাকে।' জিটি-র হেডকোচ হিসেবে নেহরা ২০২২ সালে, অর্থাৎ ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম বছরেই দলকে আইপিএলে শিরোপা এনে দেন। জিটি আরও দু'বার (২০২৩ ও ২০২৬) রানার্স-আপ হয়েছে এবং পৌঁছেছে।
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