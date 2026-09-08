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'আমার ডিভোর্স হয়ে যাবে'... কলকাতায় চাঞ্চল্যকর তথ্য নেহরার! কেন ভাঙনের আশঙ্কা বিশ্বজয়ীর?

ভারতের প্রাক্তন পেসার এবং বর্তমানে গুজরাত টাইটান্সের আইপিএল কোচ আশিস নেহরা। কলকাতায় সিএবি-র অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে নেহরা জানিয়ে দিলেন যে, ভবিষ্যতে জাতীয় দলের হেড কোচ হওয়ার বিষয়ে তিনি কী ভাবছেন...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 08, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:51 PM IST
'আমার ডিভোর্স হয়ে যাবে'... কলকাতায় চাঞ্চল্যকর তথ্য নেহরার! কেন ভাঙনের আশঙ্কা বিশ্বজয়ীর?
Image Credit: নেহরা মুখ খুললেন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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