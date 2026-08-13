Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /ত্রিকোণ সমকামের দাউদাউ আগুনে পুড়ছে দল...রিলেশনে মত্ত নেত্রী সরছেন? নীরবতা ভেঙে ক্রিকেট বোর্ডের চরম নিদান

ত্রিকোণ সমকামের দাউদাউ আগুনে পুড়ছে দল...রিলেশনে মত্ত নেত্রী সরছেন? নীরবতা ভেঙে ক্রিকেট বোর্ডের চরম নিদান

ত্রিকোণ সমকামের দাউদাউ আগুনে পুড়ছে দল! এবার দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে নেতৃত্ব নিয়ে বোর্ডের নিদান। আর কি থাকবে নেতৃত্ব?

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 13, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:10 PM IST
ত্রিকোণ সমকামের দাউদাউ আগুনে পুড়ছে দল...রিলেশনে মত্ত নেত্রী সরছেন? নীরবতা ভেঙে ক্রিকেট বোর্ডের চরম নিদান
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ওড়িশায় গা ঢাকা দিয়েও শেষরক্ষা হল না! আরজি কাণ্ডে এবার গ্রেফতার নির্মল ঘোষ
2
3
4
5