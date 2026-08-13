/ত্রিকোণ সমকামের দাউদাউ আগুনে পুড়ছে দল...রিলেশনে মত্ত নেত্রী সরছেন? নীরবতা ভেঙে ক্রিকেট বোর্ডের চরম নিদান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অস্ট্রেলিয়া মহিলা ক্রিকেট দলের ভাইস-ক্য়াপ্টেন অ্যাশলে গার্ডনার অবশেষে মুখ খুললেন। তাঁর স্ত্রী মনিকা রাইটের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের বিষয়ে কথা বললেন। রাইট অভিযোগ করেছিলেন যে, অজি সতীর্থ জর্জিয়া ভলের সঙ্গে গার্ডনারের প্রেমের সম্পর্কের কারণেই তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। এছাড়া রাইট ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, গার্ডনারের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে তাঁকে দলের নেতৃত্বের পদে বহাল রাখা হয়েছে। গার্ডনার সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে তাঁদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে, রাইটের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এই বিষয়ে তিনি জনসমক্ষে আর কোনও মন্তব্য করবেন না।
গার্ডনার কী বললেন দুনিয়াকে
গার্ডনার তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখলেন, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে সেপারেশনের বিষয়টি একান্তই ব্যক্তিগত। তবুও সহ-অধিনায়ক হিসেবে আমার বর্তমান সম্পর্কের বিষয়টি যে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নজরে আনা প্রয়োজন ছিল, তা আমি বুঝি। আমি কৃতজ্ঞ যে সিএ বোর্ড আমার নেতৃত্ব অব্যাহত রাখার বিষয়ে সমর্থন জানিয়েছে। আগামী মরশুমে নেত্রী হিসেবে দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে এবং সতীর্থদের সম্ভাব্য সেরা সাহায্য় দিতে আমি মুখিয়ে রয়েছি। মনিকার সঙ্গে কাটানো সময়ের জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং আমার জন্য ওর যে কষ্ট হয়েছে তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি ওর ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ ও সাফল্য কামনা করি। এই মুহূর্তে এই বিষয়ে আমি আর প্রকাশ্য়ে কোনও মন্তব্য করব না এবং সংশ্লিষ্ট সবার গোপনীয়তার প্রতি সম্মান জানানোর অনুরোধ করছি'...
রাইট কী বলেছিলেন
এর আগে রাইট ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে দাবি জানিয়েছিলেন যেন গার্ডনারকে সহ-অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। রাইট বলেছিলেন, 'আমার মতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার এবং রোলমডেল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মতো বিশেষ সুযোগ যখন কেউ পান, তখন তাঁর নিজের আচরণেও নৈতিকতার মান অনেক উপরে রাখার দায়িত্বও বর্তায়। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনোও মন্তব্য করেনি।' তবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এই মন্তব্যের জবাবে জানায় যে, ঘটনাটি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত। সিএ বিবৃতিতে লিখেছিল, 'ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া নিশ্চিত করে যে আমাদের কর্মীদের মধ্যের সব সম্পর্ক যেন আমাদের রেসপেক্ট অ্যাট ওয়ার্ক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এর মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনে সহায়তা এবং দলের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও সততা বজায় রাখার লক্ষ্যে স্বার্থের সংঘাতের বিষয় যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।' অজি স্টার অলরাউন্ডার অ্যাশলে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে মনিকার সঙ্গে বাগদান সেরেছিলেন। এরপর ২০২৫ সালের এপ্রিলে দীর্ঘদিনের সঙ্গী মনিকা রাইটকে বিয়ে করেন। প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগের জেরে গত জুলাই মাসে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।
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