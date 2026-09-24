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চারদিন পর সোনার অভিযানে শ্রেয়সরা, রইল এশিয়াডে মেন'স ক্রিকেটের সম্পূর্ণ সূচি, শুরুতেই দারুণ জয় আফগানদের

হাতে আর ঠিক চারদিন। তারপরই সোনার অভিযানে শ্রেয়স আইয়াররা, রইল এশিয়াডে মেন'স ক্রিকেটের সম্পূর্ণ সূচি, শুরুতেই দারুণ জয় আফগানদের

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 24, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:08 PM IST
চারদিন পর সোনার অভিযানে শ্রেয়সরা, রইল এশিয়াডে মেন'স ক্রিকেটের সম্পূর্ণ সূচি, শুরুতেই দারুণ জয় আফগানদের
Image Credit: এবার ছেলেদের পালা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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