চারদিন পর সোনার অভিযানে শ্রেয়সরা, রইল এশিয়াডে মেন'স ক্রিকেটের সম্পূর্ণ সূচি, শুরুতেই দারুণ জয় আফগানদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রীলঙ্কাকে ১৪৭ রানে গুঁড়িয়ে হরমনপ্রীত কৌররা মেয়েদের এশিয়ান গেমসে নিজেদের স্বর্ণপদক ধরে রেখেছে। শ্রেয়স আইয়ারের টিমও মেয়েদের পথেই হাঁটতে বদ্ধপরিকর। ধরে রাখতে চায় তাদের ২০২৩ সালের এশিয়াডে জেতা সোনা। বৃহস্পতিবার সকালে নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে জাপান-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়েই ছেলেদের ক্রিকেট শুরু হয়ে গিয়েছে এশিয়াডে। আফগানরা ৪৮ রানে জাপানিদের হারিয়ে তাদের এশিয়ান গেমসের অভিযান শুরু করেছে এদিন। ভারতের টি-টোয়েন্টিআই দলের অধিনায়ক শ্রেয়স বলছেন যে, এশিয়ান গেমসকে তিনি অপরিচিত পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার একটি সুযোগ হিসেবেই দেখছেন। তিনি বলেন, 'এশিয়ান গেমসে এবারই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। তাই আমি এখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অপেক্ষায় আছি, কারণ আমরা আগে কখনও সেখানে যাইনি। সেখানকার পিচ বা উইকেট কেমন, সেই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া এবং সবকিছুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হল দল হিসেবে আমাদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া গড়ে তোলা। আর এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই সিরিজটি নিঃসন্দেহে আমাদের দারুণ গতি বা মোমেন্টাম দেবে।'
রইল এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ক্রিকেটে সম্পূর্ণ সূচি
ম্যাচ ১ | ২৪ সেপ্টেম্বর | গ্রুপ এ | আফগানিস্তান বনাম জাপান | ভোর ৫:৩০ | সকাল ৯:০০ |
ম্যাচ ২ | ২৪ সেপ্টেম্বর | গ্রুপ বি | হংকং বনাম মালয়েশিয়া | সকাল ১০:৩০ | দুপুর ২:০০ |
ম্যাচ ৩ | ২৫ সেপ্টেম্বর | গ্রুপ বি | হংকং বনাম ওমান | ভোর ৫:৩০ | সকাল ৯:০০ |
ম্যাচ ৪ | ২৫ সেপ্টেম্বর | গ্রুপ এ | আফগানিস্তান বনাম নেপাল | সকাল ১০:৩০ | দুপুর ২:০০ |
ম্যাচ ৫ | ২৬ সেপ্টেম্বর | গ্রুপ এ | জাপান বনাম নেপাল | ভোর ৫:৩০ | সকাল ৯:০০ |
ম্যাচ ৬ | ২৬ সেপ্টেম্বর | গ্রুপ বি | মালয়েশিয়া বনাম ওমান | সকাল ১০:৩০ | দুপুর ২:০০
কিউএফ ১ | ২৮ সেপ্টেম্বর | পাকিস্তান বনাম গ্রুপ বি-র রানার্স-আপ | ভোর ৫:৩০ | সকাল ৯:০০
কিউএফ ২ | ২৮ সেপ্টেম্বর | ভারত বনাম গ্রুপ এ-র রানার্স-আপ | সকাল ১০:৩০ | দুপুর ২:০০
কিউএফ ৩ | ২৯ সেপ্টেম্বর | শ্রীলঙ্কা বনাম গ্রুপ এ-র জয়ী | ভোর ৫:৩০ | সকাল ৯:০০
কিউএফ ৪ | ২৯ সেপ্টেম্বর| বাংলাদেশ বনাম গ্রুপ বি-র জয়ী | সকাল ১০:৩০ | দুপুর ২:০০
এসএফ ১ | ১ অক্টোবর কিউএফ ওয়ানের জয়ী বনাম কিউএফ টু'র জয়ী | ভোর ৫:৩০ | সকাল ৯:০০
এসএফ ২ | ১ অক্টোবর কিউএফ থ্রি-র জয়ী কিউএফ ফোরের জয়ী | সকাল ১০:৩০ | দুপুর ২:০০
ব্রোঞ্জ পদক | ৩ অক্টোবর | সেমিফাইনাল ওয়ানের পরাজিত দল বনাম সেমিফাইনাল টু-র পরাজিত দল ভোর | ৫:৩০ | সকাল ৯:০০
ফাইনাল | ৩ অক্টোবর | গোল্ড মেডেল ম্যাচ। সকাল ১০:৩০। দুপুর ২:০০
পুরুষদের ক্রিকেটে মোট ১০ দল অংশ নিচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলছে। ভারতকে কোয়ার্টার ফাইনাল টু-তে রাখা হয়েছে এবং পাকিস্তান খেলবে কোয়ার্টার ফাইনাল ওয়ানে। ভারতের 'গ্রুপ এ'-র ( ভারত ছাড়াও আফগানিস্তান, জাপান ও নেপাল রয়েছে) দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলের মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে পাকিস্তান লড়বে 'গ্রুপ বি'-র (যেখানে রয়েছে হংকং, চীন, মালয়েশিয়া ও ওমান) রানার্স-আপ দলের বিরুদ্ধে।
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