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VIRAL VIDEO: ১৩০ বছরের ইতিহাসে রাক্ষুসে মহাপ্রলয়! এশিয়াডের ঠিক আগে ভয়াল বন্যা জাপানে, জলদানব গিলল শহরের পর শহর...

১৩০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ধেয়ে এল রাক্ষুসে মহাপ্রলয়! এশিয়াডের ঠিক ১০ দিন আগেই ডুবল জাপান, মুছে গেল রাস্তাঘাটা-বাড়িঘর, ৪০০ অ্যাথলিটও...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 09, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:37 PM IST
VIRAL VIDEO: ১৩০ বছরের ইতিহাসে রাক্ষুসে মহাপ্রলয়! এশিয়াডের ঠিক আগে ভয়াল বন্যা জাপানে, জলদানব গিলল শহরের পর শহর...
Image Credit: জাপানের বন্যার ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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