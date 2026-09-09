/VIRAL VIDEO: ১৩০ বছরের ইতিহাসে রাক্ষুসে মহাপ্রলয়! এশিয়াডের ঠিক আগে ভয়াল বন্যা জাপানে, জলদানব গিলল শহরের পর শহর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে ২০তম এশিয়ান গেমস। জাপানের আইচি প্রিফেকচারের নাগোয়া শহরের পালোমা মিজুহো স্টেডিয়ামে রয়েছে এশিয়াডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। কিন্তু 'সূর্যোদয়ের দেশ' এখন আঁধার নেমেছে। এককথায় বানভাসি জাপান! রেকর্ডভাঙা বৃষ্টিপাতের কারণে এই আকস্মিক ফ্লাশ ফ্লাড। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জেএমএ জানাচ্ছে নাগোয়া শহরে মাত্র ১ ঘণ্টায় ১০৪.৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে! ১৩০ বছর পর এমন মেঘভাঙা বৃষ্টির রেকর্ড! যা ১৮৯০ সালের পর থেকে শহরের ইতিহাসে এক ঘণ্টায় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে। মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যে শহরে প্রায় ২১৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হল। গত মঙ্গলবার থেকই জাপানের মধ্যাঞ্চলীয় শহরগুলি ডুবতে শুরু করেছে। যার ফলে বহু রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর প্লাবিত। পাশাপাশি বাস ও সাবওয়ে পরিষেবা সাময়িক ভাবে ব্যাহত। এবং প্রায় ৩৫০০ মানুষকে জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রে সরানো হয়েছে। ২০০ গাড়ি ডুবেছে নাগোয়ার মেয়র ইচিরো হিরোসাওয়া জানিয়েছেন যে, শহরে আগে থেকেই পৌঁছে যাওয়া প্রায় ৪০০ অ্যাথলিট ও কর্তাকে সাময়িক ভাবে উঁচু স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। জাপানি গণমাধ্যমেও শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক বন্যার দৃশ্য তুলে ধরেছে। জলমগ্ন রাস্তাঘাট ও মেট্রো স্টেশনের ভিডিয়ো ভাইরাল! ম্যানহোল ফুঁড়ে সমুদ্রের মতো ফণা তুলছে জলের স্রোত, সেইসব ছবিও দেখা যাচ্ছে।
এশিয়াড আদৌ হবে তো?
এশিয়ান গেমসে ভারতের ৫০৩ জন অ্যাথলিট ও ২৪৬ জন টিম অফিসিয়াল জাপানে। এর মধ্যে অ্যাথলেটিক্স ও ক্রিকেট দলেরই সবচেয়ে বড় সাপোর্ট স্টাফের টিম রয়েছে। কেন্দ্র যদিও শুরুতে ৩৫ ইভেন্টের জন্য় ৪৯২ জন ক্রীড়াবিদকে অনুমোদন দিয়েছিল, তবে পরে প্রত্যাশা অনুযায়ী আরও কিছু নাম যুক্ত হয়েছে—মূলত অ্যাথলেটিক্স দলে, যেখানে ক্রীড়াবিদের সংখ্যা ৭৩ থেকে বেড়ে ৭৯-তে দাঁড়িয়েছে। চারজন সার্ফারকেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ভারত মোট ৩৬ ইভেন্টে অংশ নেবে। ভারতের মোট বহরের আকার ৭৬৮ জনের। এর মধ্যে ‘শেফ দ্য মিশন’ সহদেব যাদব এবং প্রধান মেডিক্যাল অফিসার ডা. দিনশ পারদিওয়ালার মতো ১৯ জন কর্তাও রয়েছেন। এখন প্রশ্ন এই ভয়াল বন্যায় এশিয়ান গেমস হবে তো? মিডিয়াকে আশ্বস্ত করে মেয়র বলছেন, 'এশিয়ান গেমসের ভেন্যুগুলির কোনওটিতেই বড় কোনও ক্ষতি হয়নি। ভেন্যুগুলির অবস্থা নিয়ে আমরা চিন্তিত নই এবং আমাদের বিশ্বাস, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এশিয়ান গেমস হবে। আয়োজনে কোনও সমস্যাই হবে না।' এশিয়ান গেমসে ভারতের সর্বকালের সেরা সাফল্য এসেছিল ২০২৩ সালের হাংঝৌ এশিয়াডে। যেখানে ভারত প্রথমবার ১০০ পদকের গণ্ডি পেরিয়ে মোট ১০৬টি পদক জিতেছিল। ২৮ সোনা, ৩৮ রুপো ও ৪১ ব্রোঞ্জ এসেছিল। চিন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার পর চতুর্থ দেশ হিসেবে এই মাইলস্টোন ছুঁয়েছিল ভারত। শ্যুটিংয়ে সর্বোচ্চ ২২ পদক এসেছিল। বিভিন্ন ইভেন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিল ভারতীয় দল। দেখা যাক এবার কী হয়!
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