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বন্যা কেড়েছে ভিটেমাটি, থামেনি অনুশীলন! সোনার পদক গলায় তাঁবুতে ফিরলেন ক্যারাটে-কন্যা

Janmoni Konwar: গলায় জ্বলজ্বল করছে জাতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপের সোনা, অথচ মাথার ওপর নেই এক চিলতে ছাদ! বন্যায় ভিটেমাটি ও আয়ের সম্বল হারিয়ে বাঁধের ওপর প্লাস্টিকের তাঁবুতেই ঠাঁই হয়েছে অসমের ১৭ বছরের মেয়ে জনমনির। চরম অভাব ও প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে আনা দেশের এই গৌরবও মুছতে পারল না তাঁর গৃহহীন হওয়ার নির্মম যন্ত্রণা।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 11, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:06 PM IST
বন্যা কেড়েছে ভিটেমাটি, থামেনি অনুশীলন! সোনার পদক গলায় তাঁবুতে ফিরলেন ক্যারাটে-কন্যা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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