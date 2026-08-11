/বন্যা কেড়েছে ভিটেমাটি, থামেনি অনুশীলন! সোনার পদক গলায় তাঁবুতে ফিরলেন ক্যারাটে-কন্যা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার পদক জিতে ঘরে ফেরা, অথচ মাথার ওপর ছাদটুকুও নেই! প্লাস্টিকের তাঁবুতে বসেই জাতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন অসমের ১৭ বছরের জনমনি। নয়াদিল্লির জাতীয় ক্যরাটে চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে বাড়ি ফিরেছেন ১৭ বছর বয়সী জনমনি কোনৌর। কিন্তু পদক হাতে গ্রামে ফিরে তিনি দেখলেন, গত মাসের ভয়াবহ বন্যায় বাড়িঘর ভেসে যাওয়ার পর তাঁর পরিবার এখনও নদীর বাঁধের ওপর এক চিলতে প্লাস্টিকের তাঁবুর নিচে বসবাস করছে।
বন্যা কেড়েছে ভিটেমাটি ও আয়ের সম্বল
অসমের যোরহাট জেলার ভোগদৈপড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী জনমনি। গত ১৯ জুলাই তাঁদের বাড়ির কাছে প্রায় ১৫০ মিটার বাঁধ ভেঙে গোটা গ্রাম প্লাবিত হয়। বন্যায় জনমনিদের তিন বছর ধরে গড়ে তোলা মাছের ভেড়ি, হাঁস ও মুরগি সব ভেসে যায়। মেয়েকে দিল্লি প্রতিযোগিতায় পাঠানোর খরচের জন্য ওই ভেড়ির মাছ বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিল পরিবার। এর আগেও জনমনির কারাতে প্রতিযোগিতার খরচ জোগাতে পরিবারটিকে নিজেদের দুটি মোষ বিক্রি করতে হয়েছিল। ভিটেমাটি হারিয়ে বাঁধের ওপর আশ্রয় নেওয়ার পরও থামেনি জনমনির অনুশীলন। অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও তাঁবুর পাশেই নিজের লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন তিনি।
পাশে দাঁড়ালেন ‘ফিজিক্স ওয়ালা’ অলখ পান্ডে
বন্যার কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়া এবং আর্থিক সংকটের কারণে জনমনির দিল্লি যাওয়া প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। সেই সময়েই অসমের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে জনমনির এই অদম্য লড়াইয়ের কথা জানতে পারেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘ফিজিক্স ওয়ালা’-র প্রতিষ্ঠাতা অলখ পান্ডে। তিনি জনমনি ও তাঁর দলের দিল্লি যাতায়াত এবং থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি তাঁর পরিবারকে ৩ লাখ টাকার আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গারিটাও তাঁকে ১০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা দেন।
স্বপ্নের জয় ও আগামী দিনের লড়াই
দিল্লির তালকাটোরা ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে ‘আশিহারা’ ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সোনা জিতেন জনমনি। এর আগে ২০২৩ সালে তিনি ব্রোঞ্জ এবং ২০২৫ সালেও সোনা জিতেছিলেন। সোমবার ডিব্রুগড় বিমানবন্দরে নেমে গলায় সোনার পদক ঝুলিয়ে নিজের প্লাবিত গ্রামে ফেরেন এই তরুণী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে নিজের জায়গায় ফিরতে অন্তত আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত তাঁদের এই তাঁবুতেই কাটাতে হতে পারে। সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে এখন নিজের ক্যারাটে কেরিয়ারকে আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য জনমনির।
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