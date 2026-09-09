/যৌন হেনস্থার পর মেয়েদের হুমকি! কোচ-সচিবের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন, এশিয়াডের আগে কেঁপে গেল দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হকি ইন্ডিয়ার সচিব ভোলা নাথ সিংয়ের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হয়রানি ও প্রাতিষ্ঠানিক চাপ-ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এবার চার সদস্যের এক স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করল ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ)। প্রাক্তন ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন আসুন্তা লাকড়াই পরের পর সব চাঞ্চল্য়কর অভিযোগ এনেছেন। আসুন্তার দাবি, ঝাড়খণ্ডের মেয়েদের যৌন হেনস্থা করেছেন হকি কোচ সুধীর গোল্লা। আর তাঁর প্রতিবাদ করাতেই নাকি ভোলা নাথ সিং লাকড়াকে হুমকি দিয়েছিলেন। আইওএ প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা হকি ইন্ডিয়াকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, তাঁরা যেন তদন্ত কমিটিকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। পাশাপাশি, কমিটির সদস্যদের যাতায়াত ও থাকার খরচ-সহ তদন্ত সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় বহন করার কথাও বলেছেন তিনি। চার সদস্যের কমিটিতে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দীপা শর্মা, বন্দনা রাও, মহিলা হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মমতা খারাব এবং আইনজীবী সিতওয়াত নবি।
চিঠিতে আইওএ কী বলল হকি ইন্ডিয়াকে
আইওএ সভাপতি তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, 'কমিটির কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভ্রমণ, আবাসন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ-সহ কমিটির চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের সম্মানী এবং অন্যান্য ব্যয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশোধের জন্য হকি ইন্ডিয়াকে অনুরোধ করা হচ্ছে।' চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, “কমিটি যাতে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব কার্যকর ও দ্রুততার সঙ্গে পালন করতে পারে, সেজন্য হকি ইন্ডিয়াকে কমিটির প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সব নথিপত্র, দলিল, তথ্য এবং অন্যান্য সহায়তা যথাসময়ে কমিটির কাছে যাতে পৌঁছে দেওয়া হয়, তা নিশ্চিত করার জন্যও বলা হচ্ছে।' যৌন হয়রানি ও প্রাতিষ্ঠানিক ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য ক্রীড়ামন্ত্রক গত জুলাই মাসে আইওএ-কে নির্দেশ দেওয়ার পরই এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কোচ ও সচিব
ভোলা নাথ সিং লাকড়ার অভিযোগ অস্বীকার করে তা ভিত্তিহীন বলেই অভিহিত করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, লাকড়াকে হুমকি দেওয়ার কোনও কারণই তাঁর নেই। কারণ ২০১৪ সাল থেকেই তিনি তাঁকে চেনেন। কোচ সুধীর গোল্লাও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং জানান যে তিনি সুষ্ঠু তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। পরবর্তীতে, খেলোয়াড় আলবেলা রানি টোপ্পো অভিযোগ করেন যে, লাকড়া তাঁর কেরিয়ার ও জাতীয় দলে নির্বাচনের সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে হুমকি দিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হকি ইন্ডিয়ার এথিক্স কমিটি লাকড়ার বিরুদ্ধে একটি পৃথক তদন্ত শুরু করে। লাকড়া আবার এই অভিযোগগুলিকে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং পাশাপাশি এথিক্স কমিটির এক্তিয়ার ও এই মামলায় অনুসৃত প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।