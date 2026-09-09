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যৌন হেনস্থার পর মেয়েদের হুমকি! কোচ-সচিবের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন, এশিয়াডের আগে কেঁপে গেল দেশ

যৌন হেনস্থার পর মেয়েদের দেখানো হচ্ছে হুমকি! একই সঙ্গে কোচ ও সচিবের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন, যে খবরে কেঁপে গেল ভারতীয় স্পোর্টস 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 09, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:24 PM IST
যৌন হেনস্থার পর মেয়েদের হুমকি! কোচ-সচিবের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন, এশিয়াডের আগে কেঁপে গেল দেশ
Image Credit: ছবির বাঁ-দিকে আসুন্তা লাকড়া

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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