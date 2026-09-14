/VIRAL VIDEO: দৌড়তে গিয়েই প্রচুর মলত্যাগ! বিষ্ঠা মাখা শরীরেই ঘণ্টাখানেক ছুট... জয়ী অ্যাথলিটকে নিয়ে বিতর্কের ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অস্ট্রেলীয় হাইরক্স অ্যাথলিট জোয়ানা ভিয়েতশিক এখন বিশ্ব জুড়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। কারণ দৌড় চলাকালীনই তিনি সকলের সামনে মলত্যাগ করে ফেলেন। চাপতে না পেরে বিষ্ঠায় মেখেই তিনি দৌড়ে যান। এবং বিশ্বরেকর্ডজয়ী নক্ষত্র হাইরক্স অ্যাথলিট ওই অবস্থায় না থেমেই ১:০১:২৩ সময় নিজের প্রো সোলো ইভেন্ট শেষ করেন এবং জেতেন। এই ঘটনা অ্যাথলিটদের কল্যাণ, জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং প্রতিযোগিতার আয়োজকদের দায়িত্ব, এই সব বিষয় নিয়ে নতুন করে মহা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এখন প্রশ্ন- হাইরক্স অ্যাথলিট কাকে বলে বা হাইরক্স কী? খায় না মাথায় দেয়! এই মুহর্তে হাইরক্স সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় ইনডোর ফিটনেস প্রতিযোগিতা। যা মূলত দৌড় এবং বিভিন্ন ফাংশনল এক্সারসাইজের সমন্বয়ে গঠিত। সারা বিশ্বে একই ফরম্যাটে এই প্রতিযোগিতা হয়। অংশগ্রণকারীদের মোট ৮ কিলোমিটার দৌড়তে হয় এবং ৮টি ভিন্ন ওয়ার্কআউট স্টেশন পার করতে হয়। প্রথমে ১ কিলোমিটার দৌড়, তারপর ১টি ব্যায়াম। এভাবে পুরো চক্রের ৮ বার পুনরাবৃত্তি করতে হয়।
ঘটনার পর কী জানাচ্ছে বিশ্ব হাইরক্স
তীব্র সমালোচনার মুখে হাইরক্স ওয়ার্ল্ড আনুষ্ঠানিক দিয়েছে। তারা স্বীকার করেছে যে, জোয়ানার সাম্প্রতিক এই ঘটনাটি তাদের বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সীমাবদ্ধতা সামনে নিয়ে এসেছে। হাইরক্স লিখেছে, "হাইরক্সের জৈব-দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পদ্ধতি রয়েছে।" তবে তারা উল্লেখ করে যে, চিনে এমন এক 'অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি' তৈরি হয়েছিল যেখানে এলিট পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এবং সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারিত নিয়মকানুনগুলির মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। ফলে এগুলির প্রয়োগ নিয়ে বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়। সংস্থা আরও জানায়, খেলাটি ক্রমাগত বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা 'নতুন ও ক্রমশ জটিল পরিস্থিতির' মুখোমুখি হচ্ছে এবং তারা জোর দিয়ে বলে যে, এলিট পর্যায়ের ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে নিজেদের সক্ষমতার চরম সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করা হয়। হাইরক্সের ভাষ্যমতে, 'আমরা আমাদের ক্রীড়াবিদদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজেদের নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাই। অনেক সময় তারা এমন সব সীমা অতিক্রম করে যান যা আমাদের ধারণারও বাইরে থাকে। সেই সাহস, মানসিক দৃঢ়তা এবং হাল না ছাড়ার মানসিকতাই এলিট ক্রীড়াবিদদের অনন্য করে তোলে।' একই সঙ্গে তারা উল্লেখ করে যে, তাদের দায়িত্ব হল এমন এক 'পযুক্ত কাঠামো ও সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া যার মধ্যে থেকে ক্রীড়াবিদরা প্রতিযোগিতা করবেন। এছাড়া, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, তাও হাইরক্স স্বীকার করে নিয়েছে। সংস্থা আরও বলছে, 'আমরা বুঝতে পারছি যে, বিষয়টি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে হতাশা, নানা প্রশ্ন এবং জোরালো মতামতের জন্ম দিতে পারে। এসব উদ্বেগ যৌক্তিক; আর আয়োজক হিসেবে আমাদের উচিত সেই কথাগুলো শোনা, কী ঘটেছিল তা খতিয়ে দেখা এবং ক্রমাগত উন্নতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা।'
জোয়ানা ভিয়েতশিক কী জানাচ্ছেন
ভিয়েতশিক হাসপাতালের বিছানা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিতর্কের বিষয়ে কথা বলেছেন বলেই মনে হচ্ছে। তিনি লিখেছেন, 'হয় কঠোর পরিশ্রম করো, নয়তো বাড়ি ফিরে যাও... জয় তো জয়ই।' এই মন্তব্য বিতর্ক আরও উস্কে দিয়েছে, যেখানে সমর্থকরা তার অধ্যবসায়ের প্রশংসা করেছেন এবং সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছেন যে, ফলাফলের চেয়ে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল। অনেকে আবার অ্যাথলিটের মানসিকতারও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।
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