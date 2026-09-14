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VIRAL VIDEO: দৌড়তে গিয়েই প্রচুর মলত্যাগ! বিষ্ঠা মাখা শরীরেই ঘণ্টাখানেক ছুট... জয়ী অ্যাথলিটকে নিয়ে বিতর্কের ঝড়

VIRAL VIDEO: দৌড়তে গিয়েই প্রচুর মলত্যাগ করে ফেললেন বিশ্বরেকর্ডজয়ী! বিষ্ঠা মাখা শরীরেই ঘণ্টাখানেক ছুটলেন তিনি না থেমে! জয়ী অ্যাথলিটকে নিয়ে বিতর্কের ঝড়...দেখুন সেই ভিডিয়ো

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 14, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:21 PM IST
VIRAL VIDEO: দৌড়তে গিয়েই প্রচুর মলত্যাগ! বিষ্ঠা মাখা শরীরেই ঘণ্টাখানেক ছুট... জয়ী অ্যাথলিটকে নিয়ে বিতর্কের ঝড়
Image Credit: দৌড়তে গিয়েই বিপত্তি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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