IND vs AUS, 1st ODI: প্রত্যাবর্তনে ব্যর্থ রো-কো, পারথে শুরুতেই ভারতের ভয়াবহ ভরাডুবি! ৭ উইকেটে অজিদের জয়

Zee News Bengali
শুভপম সাহা | Updated By: Oct 19, 2025, 05:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলতি তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচেই ( IND vs AUS, 1st ODI) মুখ থুবড়ে পড়ল ভারত। রবিবার, আজ ১৯ অক্টোবর, বৃষ্টিবিঘ্নিত পারথের ওপটাস স্টেডিয়ামে শন মার্শের অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ভারতকে হারিয়ে সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল! ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক একেবারেই সুখকর হল না শুভমন গিলেরও (Shubman Gill)! 

শিরেনামো রো-কো

গত ৯ মার্চ দুবাইয়ে ছিল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল (ICC Champions Trophy Final 2025)। দুরন্ত নিউ জিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়ে ভারত শিরোপা জিতেছিল। তারপর দীর্ঘ ছ'মাস পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করলেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা (Virat Kohli And Rohit Sharma)। রো-কো জুটিকে ফের দেশের জার্সিতে দেখতে মুখিয়ে ছিল নেটপাড়া। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহানায়কের ফেরার তর সইছিল না ভক্তদের। কিন্তু ২২৪ দিন পর প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় করে রাখতে পারলেন না বিরাট-রোহিত। টেস্ট এবং টি-২০আইকে আলবিদা বলা দুই ক্রিকেটার রীতিমতো হতাশ করলেন। 

প্রত্যাবর্তনে ব্যর্থ রো-কো

মার্শরা এদিন টস জিতে শুভমন গিলদের ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। রোহিত-শুভমনের চেনা জুটিও ওপেন করতে নেমেছিল। রোহিত ১৪ বলে মাত্র ৮ রান করে ফিরলেন। জোশ হ্যাজেলউডের আচমকা লাফিয়ে ওঠা বল রোহিত বুঝতেই পারেননি। ব্যাটের কানায় লেগে বল সোজা ম্যাথিউ রেনশের হাতে চলে যায়। তথৈবচ কোহলিও। তিনি রান করার ধারে কাছেই ঘেঁষলেন না। ৮ বল খেলে অফসাইডের বাইরের বল ড্রাইভ মারতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দেন। কোহলি-রোহিত মিলে ২২ বল খেলে ৮ রান করলেন। তবে তাঁদের খেলা দেখে মনে হল,  চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেই সম্ভবত সেরাটে ফেলে এসেছেন তাঁরা। পুরনো টাচও যেমন পাওয়া গেল না, তেমনই মনে হল কোথাও যেন আত্মবিশ্বাসের অভাব। 

হারাকিরি চলল!

তাড়াতাড়ি বিরাট-রোহিতের পথই ধরেন শুভমন-শ্রেয়স আইয়ারও। নতুন অধিনায়ক করেন ১০, শ্রেয়স করেন ১১! ভারতের অয়ারাম-গয়ারাম ব্যাটিংয়ের দিনে উজ্জ্বল অক্ষর প্যাটেল (৩৮ বলে ৩১) ও লোকেশ রাহুল (৩১ বলে ৩৮)। অভিষেককারী নীতীশ কুমার রেড্ডি অপরাজিত ছিলেন ১৯ রানে। এদিন দেখতে গেলে ভারতের কেউ দাঁড়াতেই পারলেন না। দফায় দফায় বৃষ্টিতে বারবার বিঘ্নিত হয় ম্যাচ। ৫০ ওভারের ম্যাচ বদলে যায় ২৬ ওভারের। সেই ২৬ ওভারে ভারত ৯ উইকেটে ১৩৬ রানই তুলতে পেরেছিল। অজিদের জয়ের টার্গেট দাঁড়ায় ১৩১।

অস্ট্রেলিয়া ইনিংস

অস্ট্রেলিয়া ২৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে হেসেখেলে খেলা বার করে নেয়। অজিদের তিন উইকেট পড়েছিল এই রান তুলতে গিয়ে। মার্শের সঙ্গে ওপেন করতে নেমেছিলেন ট্র্যাভিস হেড। বিধ্বংসী হেডকে অর্শদীপ সিং আউট করে দেন। ৫ বলে ৮ রান করে হর্ষিত রানার হাতে ক্যাচ তুলে দেন। তিনে নামা ম্যাথিউ শটও বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি। অক্ষর প্যাটেলের বলে শর্ট থার্ডে তিনি ক্যাচ তুলে ফিরে যান। শটও আট রান করেন। তবে মার্শ (৫২ বলে ৪৬), জোশ ফিলিপ (২৯ বলে ৩৭) ও রেনশ (২৪ বলে অপরাজিত ২১) মিলেই যা করার করে দেন। ফিলিপকে আউট করেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। আগামী ২৩ অক্টোবর অ্যাডিলেডে সিরিজের দ্বিতীয় ওডিআই। দেখা যাক ভারত সিরিজে ফিরতে পারে কিনা!

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

