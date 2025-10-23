India vs Australia: জাম্পার জালে সিরিজ অজিদের, ব্যাক-টু-ব্যাক হেরে অ্যাডিলেডেই গিলদের গল্প শেষ!
India vs Australia: ব্যাক-টু-ব্যাক হেরে শুভমন গিলের ভারত সিরিজ থেকে ছিটকে গেল। ডু-অর-ডাই ম্যাচে ভারতকে জিততেই হত সিরিজে টিকে থাকতে গেলে, সেখানে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে সিরিজ দিয়ে দিল!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডনের দেশে শুরুতেই একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল ভারত। ব্যাক-টু-ব্যাক হেরে সিরিজ হাতছাড়া শুভমন গিলদের (Shubman Gill)। পারথের পর অ্যাডিলেডে জিতে সিরিজে ২-০ এগিয়ে গেলেন মিচেল মার্শরা (Mitchell Marsh)। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই আয়োজকদের পকেটে ট্রফি। গত রবিবার পারথের ওপটাস স্টেডিয়ামে শন মার্শের অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ভারতকে হারিয়ে সিরিজে ১-০ এগিয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার, আজ অ্যাডিলেডে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় ওডিআই-তে মুখোমুখি হয়েছিল। আর এদিন অজিরা ২২ বল হাতে রেখে ২ উইকেটে জিতল। আগামী শনিবার সিডনিতে সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ওডিআই জিতলেও ভারতের আর কোনও লাভ হবে না।
ভারতের ইনিংস
অ্যাডিলেডে ভারত টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেটে ২৬৪ রান তুলেছিল। রো-কো জুটিকে ফের দেশের জার্সিতে দেখতে মুখিয়ে ছিল নেটপাড়া। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহানায়কের ফেরার তর সইছিল না ভক্তদের। গত ম্যাচে ২২৪ দিন পর প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় করে রাখতে পারেননি বিরাট-রোহিত। টেস্ট এবং টি-২০আইকে আলবিদা বলা দুই ক্রিকেটার রীতিমতো হতাশ করেছিলেন। কোহলি যেমন কোনও রানই করেননি, তেমনই রোহিত করেছিলেন রোহিত ১৪ বলে মাত্র ৮ রান। পারথ থেকে অ্যাডিলেডের দূরত্ব ২০০০ কিলোমিটারেরও বেশি। কিন্তু কোহলির সঙ্গে শূন্যের দূরত্ব কমল না! জেভিয়ার বার্টলেটেরে উইকেটের দিকে ঢুকে আসা বলে প্লাম এলবিডব্লিউ হয়ে ফিরে গেলেন কিং কোহলি। মাত্র চার বলের ইনিংস ছিল তাঁর! তবে এদিন রোহিত ভক্তদের খুশি করে দিয়েছেন। ৯৭ বলে ৭৩ রানের ইনিংস খেলেছেন ৭ চার ও ২ ছয়ের সুবাদে। শুভমন গিল ফের ফ্লপ! মাত্র ৯ রান করলেন। মিডল অর্ডারে মুখ রেখেছেন শ্রেয়স আইয়ার (৭৭ বলে ৬১) ও অক্ষর প্যাটেল (৪১ বলে ৪৪)। কেএল রাহুল (১১), ওয়াশিংটন সুন্দর (১২) ও নীতীশ কুমার রেড্ডি (৮) হতাশ করলেন রীতিমতো। নয়ে নেমে পেসার হর্ষিত রানা ১৮ বলে ২৪ রানে অপরাজিত ছিলেন। অর্শদীপ সিং করেন ১৪ বলে ১৩। অজিদের হয়ে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়ে আডাম জাম্পা। ৩ উইকেট নিয়েছেন বার্টলেট। ২ উইকেট মিচেল স্টার্কের।
অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস
ভারতের ২৬৪ রান অস্ট্রেলিয়া ২২ বল হাতে রেখেই ২ উইকেটে জিতে নেয়। এদিন অজিদের হয়ে ওপেন করতে নেমেছিলেন মার্শ ও ট্রাভিস হেড। মার্শ ২৪ বলে ১১ রান করে ফিরে যান অর্শদীপ সিংয়ের বলে কেএল রাহুলের হাতে ক্যাচ তুলে। এরপর ৪০ বলে ২৮ রানের ইনিংস খেলে হেডও ফিরে যান। হর্ষিত রানার শিকার হন বিধ্বংসী ওপেনার। তিনি কোহলির হাতে ধরা পড়ে যান। চারে নামা ম্য়াট রেনেশ অক্ষরের বলে ক্লিন বোল্ড হয়ে আউট হন। ২২ ওভারের ভিতর ১০৯ রান তুলতে গিয়ে অজিদের তিন উইকেট চলে যায়। কিন্তু তিনে নামা ম্য়াথিউ শর্ট (৭৮ বলে ৭৪) ছয়ে নামা কুপার কনোলির অপরাজিত ইনিংস (৫৩ বলে ৬১) অজিদের জয়ের মঞ্চ গড়ে দেয়। সাতে নামা মাইকেল ওয়েন এদিন ২৩ বলে ৩৬ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলে দিয়ে যান। ভারতের হয়ে অর্শদীপ-হর্ষিত-ওয়াশিংটন দুই উইকেট করে নিয়েছেন। মহম্মদ সিরাজ ও অক্ষরের ঝুলিতে এসেছে একটি করে উইকেট।
