Zee News Bengali
Ayushmann Khurrana welcomes Beckham: ডেভিড বেকহ্যাম ইউনিসেফের কাজে অংশ নিতে ভারতে এসে অন্ধ্রপ্রদেশের এক আবাসিক স্কুলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দিন কাটালেন, যেখানে তিনি পিবিএল ক্লাস, প্রদর্শনী ও গাছ লাগানোর মতো কার্যক্রমে যোগ দেন। আয়ুষ্মান খুরানা বেকহ্যামের সফরকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সমাজের উন্নতির জন্য তাঁর কাজ ও ভারতের প্রতি ভালোবাসা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 28, 2025, 01:17 PM IST
Beckham in India: ভারতের মাটিতে বেকহ্যাম! স্কুলের মাঠে গোলে বল ঢুকিয়েই মন জয় শিশুদের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউনিসেফ (UNICEF) ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল অ্যাম্বাসাডর আয়ুষ্মান খুরানা (Ayushmann Khurrana) ভারতের মাটিতে পৌঁছেই ডেভিড বেকহ্যামকে (David Beckham) উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। ফুটবল কিংবদন্তি ও ইউনিসেফ গুডউইল অ্যাম্বাসাডর বেকহ্যাম এবং বলিউড তারকা আয়ুষ্মান- দুইজনই তাঁদের নিজের ক্ষেত্রের সাফল্যের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁদের কাজের মূল শক্তি সহমর্মিতা, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং এমন এক বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন, যেখানে সব শিশু শিখতে পারে, স্বপ্ন দেখতে পারে এবং উন্নতির সুযোগ পায়।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ভারত সফরের অংশ হিসেবে বুধবার বেকহ্যাম পৌঁছান অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে। সেখানে তিনি যান কোটাভালাসার মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে অন্ধ্রপ্রদেশ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস সোসাইটি (MJPAPBCWREIS)-এর আবাসিক বিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীরা বুঝতেই পারেনি, তাদের স্কুলে এমন এক বিশ্বকাপ অধিনায়ক হাজির হবেন।

বেকহ্যাম সরাসরি বসে পড়েন একটি প্রজেক্ট-বেসড লার্নিং (PBL) ক্লাসে, যেখানে ছাত্রীরা নিজেরাই আলোচনা চালায় এবং দলগতভাবে সমস্যা সমাধানের কাজ করে। এরপর তিনি ঘুরে দেখেন একটি ছোট প্রদর্শনী, যেখানে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের প্রকল্প সাজানো ছিল। প্রতিটি প্রদর্শনী দেখায় কিভাবে শিশুদের চারপাশের সমস্যা বুঝে তার সমাধান খুঁজতে শেখানো হয়।

ছাত্রীরা পরে তাঁকে নিয়ে গাছ লাগানোর কার্যক্রম করায়। তারা জানান কীভাবে প্রতিটি গাছ ডিজিটাল কোড দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। স্কুলের লাইব্রেরিতে তিনি কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন এবং শিশুদের সঙ্গে বই নিয়ে কথোপকথন করেন। চার ঘণ্টার সফর শেষ হয় এক প্রাণবন্ত ‘ওয়ান-টাচ ফুটবল’ খেলায়, যেখানে মাঠজুড়ে করতালির ঢেউ ওঠে।

বেকহ্যামের সফর নিয়ে আয়ুষ্মান জানান, 'ডেভিড বেকহ্যাম সামাজিক বিষয়ে বিশ্বব্যাপী যে কাজ করছেন তা অনন্য। তাঁর ভারতের প্রতি ভালোবাসা এবং মানুষের জন্য কাজ করার মনোভাব আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়। তিনি সত্যিই ভারতের বন্ধু।'

