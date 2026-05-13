Tutu Bose: 'তোরা শুধু মন দিয়ে খেল, ট্রফি জেত, বাকিটা আমি দেখে নেব'- ‘ত্রাতা’কে হারিয়ে কাঁদছে তাঁর সাজানো ‘বাগান’

Mohun Bagan mourns on Tutu Bose Death: টুটু বসু আর মোহনবাগান যে সমার্থক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ক্লাবের শুরু থেকে আজ ক্লাবের কর্পোরেট যুগে উত্তরণ- সবেতেই টুটু বসুর অবদান ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। বুধবার রাতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন টুটু বসু।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার সকালে এসেছিল অসুস্থ টুটু বোসকে হাসপাতালে ভর্তি করার খবর। তারপর রাতে ঢলে ‘আঁধার’ নামতেই ‘অন্ধকার’ নেমে এল বাগানের তাঁবুতেও... প্রয়াত টুটু বসু। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সেই খবর। কান্নায় ভেঙে পড়েন অগনিত মোহনবাগান ভক্ত থেকে সমর্থক।
বুধবার রাতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে, ৭৮ বছর বয়সে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ও রাজ্যসভা সাংসদ টুটু বসু। কলকাতার ময়দান মহলে ‘টুটু বাবু’ নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন তিনি। সচিব ও সভাপতি হিসেবে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্লাবের বিভিন্ন পদে আসীন ছিলেন তিনি। আজীবন ‘বাগানে’র সেবা করে গিয়েছেন তিনি।
টুটু বসু আর মোহনবাগান, সমার্থক। ক্লাবের শুরু থেকে আজ ক্লাবের কর্পোরেট যুগে উত্তরণ- সবেতেই টুটু বসুর অবদান অনস্বীকার্য। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে বিদেশি খেলোয়াড়দের সই করানো থেকে ক্লাবের কর্পোরেট অংশীদারিত্বের মতো সিদ্ধান্ত, সব সম্ভব হয়েছিল টুটু বসুর হাত ধরেই। তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। আজ তাঁকে হারিয়ে কাঁদছে তাঁর সাজানো ‘বাগান’।
টুটু বসুকে ‘ত্রাতা’ হিসেবে স্মরণ করে শিলটন পাল লিখেছেন,
সালটা ২০০৯। আজও স্পষ্ট মনে আছে, আমার সেই সিজনটা কতটা বিশেষ ছিল। দুবাই থেকে ফোন করে বলেছিলেন—“তুই কোথাও যাবি না, তুই মোহনবাগানেই থাকবি।” সেই ভরসা, সেই টান—আজও মনে গেঁথে আছে।
তারপর ২০১৫-১৬। আমরা আই-লিগ জিতলাম, আর আমি অধিনায়ক। টুটু বাবু ক্লাবে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন—“তোরা শুধু মন দিয়ে খেল, ট্রফি জিত, বাকিটা আমি দেখে নেব।” সেই কথার মধ্যে যে সাহস, যে নির্ভরতা—তা আমাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।
মোহনবাগান যখনই কঠিন সময়ে পড়েছে, তিনি বারবার ত্রাতার মতো সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।
আজ মোহনবাগান এক বিশাল বটগাছ হারাল—যিনি সারাজীবন নিজের ছায়ায় এই ক্লাবকে আগলে রেখেছিলেন, শক্তি দিয়েছেন, বিশ্বাস দিয়েছেন।
Once a #Mariner always a Mariner, perhaps the greatest one!
ভালো থাকবেন মোহনবাগান রত্ন। আপনি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে থাকবেন।
সত্যিই তাই.... শিলটন পালের কথার সূত্র ধরেই বলা যায়, যতদিন ‘বাগান’ থাকবে, ততদিন টুটু বসুও থাকবেন।
