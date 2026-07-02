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'মনে হয় না পারবে'! রোনাল্ডো না মদরিচ! শেষ হাসি কার? বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী বাইচুং ভুটিয়ার

মহাপ্রস্থানের মঞ্চে হতে চলেছে 'লাস্ট ডান্স'! টরন্টোয় দুই বন্ধুর 'শত্রু'তাই হয়ে গিয়েছে বিশ্বকাপের ব্লকবাস্টার! ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নাকি লুকা মদরিচ? সিআর সেভেন ভার্সেস এলএম টেন! কে হাসবেন? জানিয়ে দিলেন বাইচুং ভুটিয়া

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 02, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:48 PM IST
'মনে হয় না পারবে'! রোনাল্ডো না মদরিচ! শেষ হাসি কার? বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী বাইচুং ভুটিয়ার
Image Credit: রোনাল্ডো বনাম মদরিচSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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