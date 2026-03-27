PSL 2026 WATCH: জার্সিতে মুছতেই সাদা বল লাল! 'জীবনে এরকম কিছু দেখিনি', পিএসএলে হতবাক লাবুশানে
PSL 2026 Ball Colour Changes: খেলা চলাকালীন জার্সিতে মুছতেই সাদা বল লাল হয়ে গেল! ভাইরাল হল ভিডিয়ো। লাবুশানে বললেন 'জীবনে এরকম কিছু দেখিনি'...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৬ মার্চ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে পাকিস্তান সুপার লিগ (The Pakistan Super League)। পিএসএল আর বিতর্ক একেবারে হাত ধরাধরি করেই চলে। দেশ হোক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (PCB) মুখ পোড়ানোর রুটিন মাফিক অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। এবারও বিবিধ বিতর্কে জর্জরিত পিএসএল (PSL 2026)। সাম্প্রতিক সংযোজন- বলের রং বদল! খেলা চলাকালীন সাদা বল লাল হয়ে গেল! (Ball colour changing from white to red)
সাদা বল কীভাবে লাল হয়ে গেল?
পিএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে লাহোর কালান্দার্স এবং হায়দরাবাদ কিংসমেন মুখোমুখি হয়েছিল। এই ম্যাচ ঘিরেই যাবতীয় নেতিবাচক আলোচনার শুরু! ম্যাচের প্রথম ইনিংসে, যখন শাহিন শাহ আফ্রিদির লাহোর কালান্দার্স ব্যাট করছিল, তখন ক্যামেরায় এমন এক দৃশ্য ধরা পড়ে যা দেখে সকলেই চমকে যায়। যেখানে বলের সাদা রং বদলে গিয়ে লালচে হয়ে যাচ্ছিল! হায়দরাবাদ কিংসমেনের খেলোয়াড়রা বলটিকে চকচকে করাতেই নিজেদের জার্সিতে ঘষছিল। এর পরেই জার্সির মেরুন ডাই সাদা বলে লেগে যায় এবং বলটি কিছুটা গোলাপি আভা ফুটে ওঠে। এমনকী দর্শকরাও বিষয়টি লক্ষ্য করেন। যার এজেরে হায়দরাবাদ তীব্র ট্রোলড হয়েছে।
ঘটনায় হতবাক অধিনায়ক মার্নাস লাবুশানে
ম্যাচ শেষ হওয়ার পর হায়দরাবাদের অধিনায়ক মার্নাস লাবুশানে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান যে, গোটা কেরিয়ারে তিনি এমন কিছু দেখেননি। দ্বিতীয় ওভারের পরেই আমি আম্পায়ারদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, ব্যাপারটা কী? বল তো লাল হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই পোশাক বা এ জাতীয় কিছু থেকে এমনটা হচ্ছে। আমি এর আগে এমন কিছু কখনও দেখিনি। আমি অবশ্য কয়েকবার দেখেছি যে, কারো ব্যাটে কিছু লেগে আছে এবং তা বলে চলে এসেছে। কিংবা বল প্যাডে লেগে প্যাডের রংয়ের কিছুটা উঠে গিয়েছে। কিন্তু পোশাকের কারণে এমনটা হতে আমি কখনও দেখিনি। তবে আমি নিশ্চিত যে, আগামী কয়েক ম্যাচের মধ্যেই তারা এই সমস্যার সমাধান করে ফেলবে। বোঝাই যাচ্ছে যে জার্সি কতটা নিম্নমানের হলেই এমন ঘটতে পারে!
ম্যাচে লাহোর কালান্দার্স জয়ী
ম্যাচে ৬৬ রানের দুর্দান্ত জয় পেয়েছে লাহোর। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে শাহিনরা ১৯৯ রান তুলেছিলেন। দলের ওপেনার ফখর জমন খেলেন ৩৯ বলে ৫৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। পাশাপাশি হাসেবুল্লাহ খান ২৮ বলে অপরাজিত ৪০ রান করে দলকে ১৯০-র গণ্ডি পার করাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৩০ রানেই গুটিয়ে যায় হায়দরাবাদ। লাহোরের হয়ে বল হাতে দাপট দেখান উবেইদ শাহ, সিকান্দার রাজা এবং হারিস রউফ। প্রত্যেকেই নেন ২টি করে উইকেট। এছাড়া শাহিন ও মুস্তাফিজুর রহমান একটি করে উইকেট নিয়েছেন। পশ্চিম এশিয়ার সংকটের জেরে নিরাপত্তার কারণেই দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে চলছে পিএসএল। টুর্নামেন্ট সীমাবদ্ধ মাত্র দুই শহরে—লাহোর এবং করাচি। পাশাপাশি আসন্ন আইপিএলের জন্য অনেক বিদেশি ক্রিকেটার দলবদল করায় পিএসএল কিছুটা তারকা-শূন্যতায়ও ভুগছে।
