India-Bangladesh: মুস্তাফিজুর-কেকেআর চরম বিতর্কের মধ্যেই বাংলাদেশ বনাম ভারতের সিরিজের ঘোষণা!

Bangladesh Cricket Board announces series vs India in September: অশান্ত বাংলাদেশ। আর এই আবহে ভারতের বিরুদ্ধে  সীমিত ওভারের দুই সংস্করণের সিরিজ ঘোষণা করে দিল

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 2, 2026, 09:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড শুক্রবার, ২ জানুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই এবং টি-টোয়েন্টিআই সিরিজের সূচি প্রকাশ করল। যা চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বিসিবি-র প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে তিনটি ওডিআই ম্যাচ ১, ৩ এবং ৬ সেপ্টেম্বর হবে এবং টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচগুলি ৯, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর। সীমিত ওভারের এই সিরিজ খেলতে ভারতীয় দল ২৮ আগস্ট বাংলাদেশে পৌঁছাবে।

রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝেই সূচি ঘোষণা

শুক্রবার বিবৃতিতে বিসিবি জানিয়েছে, 'নিশ্চিত এই সফরসূচি বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক পূর্ণাঙ্গ মরসুম নিশ্চিত করবে, যা দেশের সমর্থকদের ঘরের মাঠে বসেই শীর্ষ স্তরের ক্রিকেট দেখার সুযোগ করে দেবে। ম্যাচের ভেন্যুগুলির বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে।' গতবছর অগাস্টে ভারতের এই সিরিজ বাংলাদেশে খেলতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে পিছিয়ে দেওয়া হয়।  গত জুলাই মাসে এক বিবৃতিতে বিসিসিআই জানিয়েছিল, 'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এবং বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই) পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০২৫ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিতব্য সাদা বলের সিরিজ, অর্থাৎ তিনটি ওডিআই এবং তিনটি টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচ ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে পিছিয়ে দিতে সম্মত হয়েছে। উভয় বোর্ডের মধ্যে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে উভয় দলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রতিশ্রুতি এবং সময়সূচির সুবিধার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বিসিবি এই বহু প্রতীক্ষিত সিরিজের জন্য ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতকে স্বাগত জানাতে উন্মুখ। সফরের সংশোধিত তারিখ এবং ম্যাচের সময়সূচী যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে।'

আইপিএলে মুস্তাফিজুরের খেলা নিয়ে উত্তাল

এদিকে আবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সূত্রগুলি জানিয়েছে, এই বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশ পাওয়া যায়নি। গত মাসের আইপিএল নিলামে বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানের চুক্তিবদ্ধ হওয়া নিয়ে আলোচনার মধ্যেই বিসিসিআই সূত্র আরও জানিয়েছে যে, বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের লিগে অংশ নেওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশ আসেনি।গত মাসে অনুষ্ঠিত মিনি-নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) ৯.২০ কোটি রুপিতে মুস্তাফিজুর রহমানকে দলে নেওয়ার পর তিনি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দামি বাংলাদেশি খেলোয়াড় হয়েছেন। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংস ঘটনার খবরের পর এই চুক্তিটি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় এবং কেউ কেউ ২০২৬ সালের আইপিএলে এই পেসারের অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিসিসিআই-এর এক সূত্র সংবাদসংস্থা আইএএনএস-কে বলেছে, 'এই বিষয়ে নাই বা গেলাম । এটা আমাদের হাতে নেই। আইপিএলে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা কোনও নির্দেশিকা পাইনি! আপাতত এর বেশি মন্তব্য করতে পারছি না।' 

ছাত্রনেতা ওসমান হাদি (Sharif Osman Hadi) এবং হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসের (Dipu Chandra Das) মৃত্যুকে ঘিরে উত্তাল মহম্মদ ইউনূসের (Muhammad Yunus) বাংলাদেশ। এই আবহে ভারত সেই দেশে খেলতে আসতে আদৌ রাজি হবে কিনা, তা নিয়ে রীতিমতো সন্দেহ আছে। 

 

