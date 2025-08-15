Bangladesh Cricket Board: ৪৬০০০০০০০ টাকার আর্থিক দুর্নীতি! চরম সিদ্ধান্ত বোর্ডের, আর এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে....

Bangladesh Cricket Board: ৪৬০০০০০০০ টাকার আর্থিক দুর্নীতি! চরম সিদ্ধান্ত বোর্ডের, আর এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে....
Bangladesh Cricket Board: ৪৬০০০০০০০ টাকার আর্থিক দুর্নীতি! আর রেয়াত করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, এবার এই ফ্র্যাঞ্চাইজির বিরুদ্ধে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের (IPL) ধাঁচে বাংলাদেশও হয় বাংলাদেশেও প্রিমিয়র লিগ (Bangladesh Premier League)! কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড বুঝতে পাচ্ছে যে, কাক যতই ময়ূরের পেখম পরে, ময়ূর সাজার চেষ্টা করুক না কেন, সে আসলে কাক-ই থাকে! বারবার বেতনহীন বিপিএল ইস্যুতে খেপে লাল হয়েছেন সেদেশের এবং বিদেশের তারকা ক্রিকেটাররা! বদলের বাংলাদেশের পরিস্থিতি যে কত'টা খারাপ হতে পারে, তা প্রতিদিনই ফুটে উঠছে সকলের চোখের সামনে।
চিটাগং কিংস
এবার দীর্ঘদিন ধরে চলমান আর্থিক দুর্নীতির জেরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি চিটাগং কিংসকে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করল! চিটাগং কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রাক্তন মালিক এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-এর সঙ্গে করা সমঝোতা চুক্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে বাতিল করেছে বিসিবি। বিসিবি বলছে যে, বিপিএলের প্রথম দুটি আসরের (২০১২, ২০১৩) চিটাগং কিংস ধারাবাহিকভাবে আইনি ও আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অপরিশোধিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি, কর, খেলোয়াড় ও স্টাফদের বেতন। বোর্ড বলেছে, দীর্ঘ বছর ধরে একাধিক নোটিশ ও স্মারকলিপি পাঠানো হলেও কোনও সমাধান হয়নি। সুদে-আসলে বিসিবি-র পাওনা দাঁড়িয়েছে এখন ৪৬ কোটি টাকা। এবার টাকা আদায়ে আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে সেদেশের বোর্ড।
বিসিবি
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি হয়েছিল। তবে এসকিউ স্পোর্টস কোনও টাকা না দেওয়ায় সেই চুক্তি ভেঙে যায়। গত ২২ জুলাই বিসিবি আনুষ্ঠানিক ভাবে চুক্তি বাতিল করেছে। এবং ৩,৭৮২,১৫৬.১৬ ডলারের নতুন দাবি দায়ের করেছে। এতে মূল বকেয়া ১,৫৫০,০৬৪ ডলার এবং ২০১২–২০২৫ সালের সুদ ২,২৩২,০৯২.১৬ ডলার অন্তর্ভুক্ত। সর্বশেষ আইনি নোটিশ অনুযায়ী সকিউ স্পোর্টস আর আগের মতো ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা দিয়ে সমঝোতা করতে পারবে না।
টেট-আফ্রিদি
সর্বশেষ ২০২৫ মরসুমে চিটাগং কিংস তাদের হেড কোচ শন টেইটের বেতনের সঙ্গেই খেলোয়াড়দের বেতন এবং সাপোর্ট স্টাফদের বেতন পুরোপুরি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে! এমনকী ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আসা শাহিদ আফ্রিদিকেও তাঁর পুরো পারিশ্রমিক দিতে পারেনি!
ইয়েশা সাগর
ভারতীয়-কানাডিয়ান মডেল-হোস্ট ইয়েশা সাগর বিপিএলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন চট্টগ্রাম কিংসের সঙ্গে। সেই চুক্তি সংক্রান্ত বিরোধিতায় সুন্দরী সঞ্চালিকা বিপিএলের মাঝপথেই বাংলাদেশ ছেড়েছিলেন। চট্টগ্রাম কিংসের খেলা থাকলে ম্যাচের আগে এবং ম্যাচের পরে উপস্থাপনার দায়িত্ব যেমন ছিল ইয়েশার উপর, তেমনই স্পনসরশিপ-সম্পর্কিত কাজের দায়িত্বও ছিল ইয়েশার। চুক্তিতে না মানার জেরে এই ইয়েশাকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছিল চট্রগ্রাম কিংস। দলের মালিক সমীর কাদের চৌধুরি চুক্তির ৯ নম্বর ধারা দেখিয়ে ইয়েশার বিরুদ্ধে কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছেন। স্পনসরদের নৈশভোজে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে অংশ না নেওয়ার পাশাপাশি প্রমোশনাল শ্যুট শেষ না করারও অভিযোগ এনেছিলেন ইয়েশার বিরুদ্ধে। সমীরের যুক্তি ছিল ইয়েশার কারণেই তাঁর দলের আর্থিক এবং সুনামের ক্ষতি হয়েছে। নোটিসের জবাব না দিয়েই টুর্নামেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন ইয়েশা।
২০২৫
২০২৫ বিপিএলে কিংসদের দারুণ অভিযান ছিল। ১২ ম্যাচে ৮ জয় এবং চারটিতে হেরে লিগ পর্বে দ্বিতীয় স্থানে ছিল তারা। ১৬ পয়েন্টের সঙ্গেই ছিল নেট রান রেট +১.৩৯৫। গত ১৬ জানুয়ারী গ্রাহাম ক্লার্কের ৫০ বলে ১০১ রানের অসাধারণ ইনিংসে খুলনা টাইগার্সের বিরুদ্ধে ৪৫ রানের জয় এনে দিয়েছিল। লিগে শুরুতে কিছুটা পিছিয়ে পড়ার পর, কিংস তাদের ছন্দ ফিরে পেয়েছিল। এবং প্লে-অফে গতি ফিরিয়ে ফাইনালেও খেলেছিল। তবে বরিশালের কাছে হেরে যাওয়ায় তাদের প্রথম শিরোপা আর ঘরে আসেনি।
