Tamim Iqbal Controversy: তামিম 'ভারতের দালাল'! 'বিতর্কিত' সেই নাজিমূলকে সরাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড...

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: ক্রিকেটারদের লগাতার চাপের মুখে শেষপর্যন্ত পিছু হটল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড(BCB)। বোর্ডের সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল 'বিতর্কিত' নাজমুল ইসলামকে। ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুলকে প্রথমে শোকজ করেছিল BCB। কিন্তু তারপরেও প্রতিবাদের রাস্তা থেকে সরতে রাজি ছিলেন না ক্রিকেটাররা। এরপরই নাজমুলকে ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
BCB-র তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করে এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে বিসিবি সভাপতি অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে নাজমুল ইসলামকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তটি বিসিবির গঠনতন্ত্রের ৩১ অনুচ্ছেদের আওতায় নেওয়া হয়েছে। বোর্ডের কাজ যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত বিসিবি সভাপতিই অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন'।
বিবৃতিতে উল্লেখ, 'বিসিবির কাছে ক্রিকেটারদের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বোর্ডের আশা, এই কঠিন সময়ে সব ক্রিকেটার বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতির স্বার্থে পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার পরিচয় দেবেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, সে দিকে তাঁরা নজর দেবেন'।
বাংলাদেশে ডামডোল। হিন্দু নিধন, রাজনৈতিক অস্থিরতা। চলতি মরশুমে মুস্তাফিজুর রহমানকে (Mustafizur Rahman) ৯.২ কোটি টাকায় সই করিয়েও রিলিজ করে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। পালটা ভারতে বিশ্বকাপ বয়কট করেছে মহম্মদ ইউনূস সরকার পরিচালিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB)। এসবের মাঝেই বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক তথা বোর্ডের অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলামের মন্তব্যে রীতিমতো ক্ষুদ্ধ লিটন দাসরা।
বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ককে সরাসরি 'ভারতের দালাল' বলে আক্রমণ করেছিলেন বোর্ডের অর্থ কমিটির অপসারিত চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তামিম ইকবাল বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে বিসিবিকে ভবিষ্যৎ বিবেচনা করার কথা বলেছেন। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন নাজমুল। তিনি লেখেন, 'এইবার আরও একজন পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল এর আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দুচোখ ভরে দেখল'। পরে অবশ্য় পোস্ট ডিলিটও করে দেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে পোস্টটি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।
বাংলাদেশের ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার সংস্থার প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মিঠুন স্পষ্ট বলে দেন, 'নাজমুল ইসলাম যদি পদত্যাগ না করেন, তা হলে ক্রিকেটাররা কোনও ধরনের ক্রিকেটই খেলতে নামবেন না'! নাজিমূলকে সরিয়ে দেওয়ার পরেও অবশ্য় আজ, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে অচলাবস্থা অব্য়াহত। সকালে নোয়াখালি বনাম চট্টগ্রামের খেলা হয়নি। এরপর সন্ধ্যায় স্থগিত হয়ে যায় সিলেটের বিরুদ্ধে রাজশাহীর খেলাও।
