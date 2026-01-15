English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • Tamim Iqbal Controversy: তামিম ভারতের দালাল! বিতর্কিত সেই নাজিমূলকে সরাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড...

Tamim Iqbal Controversy: তামিম 'ভারতের দালাল'! 'বিতর্কিত' সেই নাজিমূলকে সরাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড...

Tamim Iqbal Controversy:  বিবৃতিতে উল্লেখ, 'বিসিবির কাছে ক্রিকেটারদের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বোর্ডের আশা, এই কঠিন সময়ে সব ক্রিকেটার বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতির স্বার্থে পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার পরিচয় দেবেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, সে দিকে তাঁরা নজর দেবেন'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 15, 2026, 08:52 PM IST
Tamim Iqbal Controversy: তামিম 'ভারতের দালাল'! 'বিতর্কিত' সেই নাজিমূলকে সরাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড...

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: ক্রিকেটারদের লগাতার চাপের মুখে শেষপর্যন্ত পিছু হটল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড(BCB)।  বোর্ডের সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল 'বিতর্কিত' নাজমুল ইসলামকে। ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুলকে প্রথমে শোকজ করেছিল BCB। কিন্তু তারপরেও প্রতিবাদের রাস্তা থেকে সরতে রাজি ছিলেন না ক্রিকেটাররা। এরপরই নাজমুলকে ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল  বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Team India's T20 World Cup 2026 News: বিশ্বকাপের প্রাকলগ্নেই বিরাট ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ার, দলকে পঙ্গু করে ছিটকে গেলেন নক্ষত্র অলরাউন্ডার!

BCB-র তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করে এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে বিসিবি সভাপতি অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে নাজমুল ইসলামকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তটি বিসিবির গঠনতন্ত্রের ৩১ অনুচ্ছেদের আওতায় নেওয়া হয়েছে। বোর্ডের কাজ যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত বিসিবি সভাপতিই অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন'।

বিবৃতিতে উল্লেখ, 'বিসিবির কাছে ক্রিকেটারদের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বোর্ডের আশা, এই কঠিন সময়ে সব ক্রিকেটার বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতির স্বার্থে পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার পরিচয় দেবেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, সে দিকে তাঁরা নজর দেবেন'।

বাংলাদেশে ডামডোল। হিন্দু নিধন, রাজনৈতিক অস্থিরতা। চলতি মরশুমে মুস্তাফিজুর রহমানকে (Mustafizur Rahman) ৯.২ কোটি টাকায় সই করিয়েও রিলিজ করে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। পালটা ভারতে বিশ্বকাপ বয়কট করেছে মহম্মদ ইউনূস সরকার পরিচালিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB)। এসবের মাঝেই বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক তথা বোর্ডের অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলামের মন্তব্যে রীতিমতো ক্ষুদ্ধ লিটন দাসরা।

বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ককে সরাসরি 'ভারতের দালাল' বলে আক্রমণ করেছিলেন বোর্ডের অর্থ কমিটির অপসারিত চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম।  সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে  তামিম ইকবাল বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে বিসিবিকে ভবিষ্যৎ বিবেচনা করার কথা বলেছেন। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন নাজমুল। তিনি লেখেন, 'এইবার আরও একজন পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল এর আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দুচোখ ভরে দেখল'। পরে অবশ্য় পোস্ট ডিলিটও করে দেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে পোস্টটি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। 

বাংলাদেশের ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার সংস্থার প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মিঠুন স্পষ্ট বলে দেন, 'নাজমুল ইসলাম যদি পদত্যাগ না করেন, তা হলে ক্রিকেটাররা কোনও ধরনের ক্রিকেটই খেলতে নামবেন না'! নাজিমূলকে সরিয়ে দেওয়ার পরেও অবশ্য় আজ, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে অচলাবস্থা অব্য়াহত। সকালে নোয়াখালি বনাম চট্টগ্রামের খেলা হয়নি। এরপর সন্ধ্যায় স্থগিত হয়ে যায় সিলেটের বিরুদ্ধে রাজশাহীর খেলাও।

আরও পড়ুন: SAI Hostel Incident: সাইয়ের হস্টেলে ভয়ংকর ঘটনা! ১৫ ও ১৭ বছরের ২ কিশোরীর...জোরালো রহস্য...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Tamim IqbalBangladesh Cricket Boardbcb
পরবর্তী
খবর

SAI Hostel Incident: সাইয়ের হস্টেলে ভয়ংকর ঘটনা! ১৫ ও ১৭ বছরের ২ কিশোরীর...জোরালো রহস্য...
.

পরবর্তী খবর

Iran Shuts airspace: 'আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে'! IndiGo, Air India, SpiceJet দিল আ...