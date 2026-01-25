Pakistan's T20 World Cup Participation: ১৫ বেছেও বিশ্বকাপে সংশয়! পদ্মাপারের 'পিরিত'ই ডোবাবে পাককে, বাড়াবাড়ি করলেই ICC-র চড়াম-চড়াম...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
শুভপম সাহা | Updated By: Jan 25, 2026, 06:06 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুরো জেদ ধরেই ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপ (ICC T20 WorldCup 2026) না খেলার গোঁ ছিল বাংলাদেশের। বাবা-বাছা করে বোঝানোর পরেও যখন কোনও লাভ দেখল না আইসিসি (ICC)। বাধ্য হয়েই ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা মহম্মদ ইউনূসের দেশকে জাস্ট উড়িয়ে দিল কাপযুদ্ধ থেকে। লিটন দাসদের জায়গায় স্কটল্যান্ড খেলবে বিশ্বকাপ।

বাংলাদেশের পাশেই পাকিস্তান

বাংলাদেশের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ হয়েছে বলেই মনে করছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (PCB)। ভারতের শত্রুদেশের এখন চরম পদ্মাপারের দেশের প্রতি প্রেম। আর এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের দেখাদেখি পাকিস্তানও বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি (Mohsin Naqvi)।

নকভির আলাদাই পাকিস্তান প্রেম!

নকভি রীতিমতো বাংলাদেশের যন্ত্রণায় কাতর। লিটনদের সঙ্গে 'অবিচার' হয়েছে বলেই মত তাঁর। আইসিসি এখন তাঁর চোখে 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ডস'! নকভি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'বাংলাদেশের প্রতি অন্যায় হয়েছে। একটি দেশ যখন খুশি যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে, অথচ অন্য দেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, এবং এই অবিচার হওয়া উচিত নয়। পাকিস্তান ও ভারতের মতোই বাংলাদেশও আইসিসির পূর্ণ সদস্য। পাকিস্তান-ভারতকে যদি একই ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কোনও একটি দেশ অন্য দেশের ওপর শর্ত চাপিয়ে দিতে পারে না।' বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে নকভির সংযোজন, ' বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়ে আমাদের অবস্থান সেটাই হবে যা আমাদের পাকিস্তান সরকার নির্দেশ দেবে। বর্তমানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশের বাইরে আছেন। তিনি দেশে ফিরে আসার পরই আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারব। এটি পুরোপুরি সরকারের সিদ্ধান্ত—আমরা তাদের নির্দেশ মেনে চলি, আইসিসি-র নয়।'

এরপরেও পাকিস্তানের দল ঘোষণা!

নকভি এত কিছু বলার পরেও রবিবার, ২৫ জানুয়ারি তাঁর পরিচালিত ক্রিকেট বোর্ড টি-২০ বিশ্বকাপের ১৫ জনের দল ঘোষণা করে দিল। এদিন গদ্দাফি স্টেডিয়ামে পিসিবি-র হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর এবং জাতীয় দলের নির্বাচক কমিটির সদস্য আকিব জাভেদ, অধিনায়ক সলমান আঘা এবং হোয়াইট-বল হেড কোচ মাইকেল জেমস হেসন দল ঘোষণার সাংবাদিক বৈঠক করেছেন। জাভেদ আবার বলেছেন যে, বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করা হলেও, তাদের অংশগ্রহণ এখনও একশো শতাংশ নিশ্চিত নয়। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা নির্বাচক এবং আমাদের কাজ হল দল নির্বাচন করা। আমরা ডেডলাইনের একদম আগেই দল ঘোষণা করে দিয়েছি। তবে বিশ্বকাপে আমাদের অংশগ্রহণ নিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। তাই এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারছি না। চেয়ারম্যানও একই কথা বলেছেন, তাই আমরা তাঁদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।'

বাড়াবাড়ি করলেই ICC-র চড়াম-চড়াম

১৫ জনের দল বেছে নিয়েও বিশ্বকাপ নিয়ে সংশয়! তবে এবার বাড়াবাড়ি করলেই আইসিসি চড়াম-চড়াম বাজাবে। চরম সতর্কতা জারি করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, পাকিস্তান যদি বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ায়, তবে আইসিসি নিষেধাজ্ঞার শিকলে বেঁধে ফেলবে পাকিস্তানকে। এর মধ্যে রয়েছে সব দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ স্থগিত করা, পাকিস্তান সুপার লিগে অংশগ্রহণকারী বিদেশি খেলোয়াড়দের জন্য অনাপত্তিপত্র (এনওসি) প্রদানে অস্বীকৃতি এবং এশিয়া কাপ থেকে বাদ দেওয়া। আইসিসি-র এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'যদি পাকিস্তানও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আইসিসি তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। যেমন কোনও দ্বি-পাক্ষিক ক্রিকেট নয়, পিএসএল-এ বিদেশি খেলোয়াড়দের জন্য কোনও এনওসি নয় এবং এশিয়া কাপ থেকে বাদ।' পাকিস্তান তাদের সব ম্যাচ টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কায় খেলবে এবং ৭ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেবে। ভারতের বিরুদ্ধে তাদের বহু প্রতীক্ষিত গ্রুপ পর্বের ম্যাচ ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তান স্কোয়াড: সলমান আলি আঘা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, খাজা মহম্মদ (উইকেটরক্ষক), মহম্মদ নওয়াজ, মহম্মদ সলমান মির্জা, নাসিম শাহ, সাহেবজাদা ফারহান (উইকেটরক্ষক), সাইম আয়ুব, শাহিন শাহ আফ্রিদি, শাহদাব খান (উইকেটরক্ষক), উসমান খান (উইকেটরক্ষক) ও উসমান তারিক 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

