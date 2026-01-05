IPL 2026 Telecast Ban: অনির্দিষ্টকালের জন্য আইপিএল সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা! চলে এল চরম পদক্ষেপের বিরাট আপডেট
IPL 2026 Telecast Ban: অনির্দিষ্টকালীন সময়ের জন্য আইপিএল সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল বাংলাদেশ। 'প্রতিহিংসায় এবার পরের পর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে মহম্মদ ইউনূসের সরকার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশ সরকারের চরম পদক্ষেপের বিরাট আপডেটে আলোড়ন ক্রিকেট বিশ্বে! পদ্মাপাড়ের দেশ এবার অনির্দিষ্টকালীন সময়ের জন্য সেই দেশে আইপিএল সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। আসন্ন আইপিএলে (IPL 2026) খেলার জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) মুস্তাফিজুর রহমানকে (Mustafizur Rahm) ৯.২ কোটি টাকায় সই করিয়েও ছেড়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতার আবহে মুস্তাফিজুরকে দলে নেওয়ায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। বিসিসিআই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কেকেআরকে নিদান দেয় বাংলাদেশি পেসারকে দল থেকে সরানোর।
আরও পড়ুন: ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের চিঠি দিয়ে আবার দল ঘোষণা! বদলের বাংলাদেশ বদলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়
মুস্তাফিজুরে জ্বলছে বাংলাদেশ
আর এরপরেই মহম্মদ ইউনূসের সরকার তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেও সেই দেশের ক্রিকেট বোর্ড ভারতে বিশ্বকাপ বয়কট করে। তারা আইসিসি-কে চিঠি দিয়ে জানায় যে, নিরাপত্তার কারণেই ভারতে কাপযুদ্ধে শামিল হবে না তারা। বিকল্প বিকল্প ভেন্যু হিসেবে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কায় খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে বিসিবি। মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দেওয়ায় কূটনৈতিক ও ক্রীড়া বিতর্কের জেরেই বাংলাদেশ সরকার এবার আইপিএল না দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনও স্পষ্ট বা যৌক্তিক কারণ ছাড়াই ফিজকে দল থেকে বাদ দেওয়ায় ঢাকায় ব্যাপক ক্ষোভের তেলে ফুটছে।
বাংলাদেশ সরকারের বিবৃতি
'বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ২৬ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা আইপিএলে, কলকাতা নাইট রাইডার্স দল থেকে বাংলাদেশের তারকা খেলোয়াড় জনাব মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে বিসিসিআইয়ের এক নির্দেশিকা সামনে এসেছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এই ধরনের সিদ্ধান্তের কোনও যৌক্তিক কারণ জানা যায়নি এবং এইসিদ্ধান্ত বাংলাদেশের মানুষকে ব্যথিত, দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, নির্দেশ অনুযায়ী আইপিএলের সমস্ত ম্যাচ ও অনুষ্ঠানের সম্প্রচার/টেলিকাস্ট বন্ধ করার অনুরোধ করা হয়েছে। এই আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এবং জনস্বার্থে জারি করা হল'
আরও পড়ুন: ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের আজব দাবি বাংলাদেশের! ইউনূস সরকারের নির্দেশে আইসিসি-কে চিঠি...
বিশ্বকাপের ব্যাপক প্রভাব
মুস্তাফিজুর বিতর্ক এখন বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং এর ব্যাপক প্রভাব বিশ্ব ক্রিকেটেও পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে তাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসিকে জানিয়েছে যে তারা ২০২৬ সালের আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের (যা ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়ার কথা) জন্য জাতীয় দলকে ভারতে পাঠাবে না। খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে আস্থার সংকটের কথা উল্লেখ করে বিসিবি, আইসিসিকে অনুরোধ করেছে, মুম্বই ও কলকাতায় নির্ধারিত ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরিত করা হোক। এই পদক্ষেপ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে 'পাকিস্তান-শৈলীর' এক ক্রিকেটীয় দেওয়াল তৈরি করার হুমকি দিয়েছে। যা অদূর ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সিরিজগুলোর সমাপ্তি ঘটাতে পারে।
আরও পড়ুন: আর যে ঘর নেই! একাধিক আইপিএল দল নিজেদের শহর ছাড়ছে! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্যানদের...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)