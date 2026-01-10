Bangladesh T20 World Cup 2026: 'আমাদের মঙ্গল গ্রহে পাঠালেও বিশ্বকাপ খেলব, ম্যানেজমেন্টই...' তিতিবিরক্ত বাংলাদেশের তারকার বিস্ফোরণ

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bangladesh T20 World Cup 2026: ভেন্যু বিতর্কে রীতিমতো তিতিবিরক্ত বাংলাদেশের তারকা মেহেদি হাসান। এবার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে বললেন, তাঁদের মঙ্গল গ্রহে পাঠালেও খেলতে যাবেন...  

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 10, 2026, 01:01 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশ কি আদৌ আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে? আইসিসি-র শো-পিস ইভেন্ট শুরু হতে আর এক মাসও বাকি নেই। হাতে গুনে ঠিক ২৭ দিন পর শুরু কাপযুদ্ধ। ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে আয়োজন করবে বিশ্বকাপ। দুই দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিসিসিআই (BCCI) তিনবারের আইপিএলজয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজি কেকেআরকে (KKR) নির্দেশ দেয় অবিলম্বে মুস্তাফিজুর রহমানকে (Mustafizur Rahman) রিলিজ করে দেওয়ার। আর ঠিক তখন থেকেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB) একরোখা। এখনও পর্যন্ত তারা আইসিসি-কে (ICC) দু'বার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে, ভারতে লিটন দাসরা কিছুতেই বিশ্বকাপ খেলবে না। এই দেশ থেকে তাদের গ্রুপ পর্বের নির্ধারিত ম্যাচগুলি সরিয়ে যেন শ্রীলঙ্কায় দেওয়া হয়। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়েই মহম্মদ ইউনূস সরকারের পরিচালিত ক্রিকেট বোর্ড ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকার করছে।   

ম্যানেজমেন্টকে একহাত নিলেন তারকা 

বাংলাদেশের এই ভেন্যু বিতর্কে রীতিমতো তিতিবিরক্ত তারকা অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান। বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত ১৫ জনের দলে রয়েছেন মেহেদি। তিনি ডেইলি স্টারকে বলেছেন, 'অনিশ্চয়তা ম্যানেজমেন্টের বিষয়। আধিকারিকদের সামলানোর বিষয়। খেলোয়াড়দের কাজ হলো শুধু খেলা। আমাদের মঙ্গল গ্রহে পাঠালেও আমরা গিয়ে খেলে আসব।' নাজমুল হোসেন শান্ত, আগের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার বিশ্বকাপে তিনি সুযোগ পাননি। নাজমুল কিন্তু বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলার বিষয়ে আশার আলো দেখছেন না। তিনি বলেন, 'আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে, প্রতিটি বিশ্বকাপের আগেই আমাদের দলে কিছু না কিছু ঘটে। একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি কয়েকটি বিশ্বকাপ খেলেছি। আমি আপনাদের বলতে পারি যে, এই ধরনের ঘটনা প্রভাব ফেলে। আমরা এমন ভান করি যে কোনও কিছুই আমাদের প্রভাবিত করে না এবং আমরা অত্যন্ত পেশাদার ক্রিকেটার। কিন্তু আপনারাও জানেন যে আমরা সবাই অভিনয় করছি। এটা একদমই সহজ নয়। আমার মতে খেলোয়াড়রা এখনও বোঝার চেষ্টা করে যে কীভাবে এই বিষয়গুলো একপাশে সরিয়ে রেখে দলের জন্য পারফর্ম করা যায়। কিন্তু এই সমস্যাগুলো না থাকলেই ভালো হতো। একই সঙ্গে আমি বলব যে এই পরিস্থিতি খেলোয়াড়দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে'

এখন কী জানা যাচ্ছে

বিসিবি এখন ভিন্ন রাস্তায় হাঁটছে। ভারতে আসার কিছু শর্তও চাপিয়েছে তারা। বিসিবি চাইছে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। যা অর্থ শুধু ক্রিকেটাররাই নন, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, কর্তা—সকলেরই নিরাপত্তা। আইসিসি এর জবাবে তাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাব করেছে, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার দৃঢ়ভাবে বিসিবির হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। বিসিবি-র সর্বশেষ ই-মেইলে এমন কিছু মিডিয়া রিপোর্টের লিঙ্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে, আইসিসি বাংলাদেশের অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সতর্ক করেছে যে সফরে যেতে অস্বীকৃতি জানালে পয়েন্ট কাটা যেতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশ মোটেই ভালো জায়গায় নেই। ফাটা বাঁশেই আটকেছে পদ্মাপারের দেশ। এখন দেখার বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসে কিনা!

