Zee News Bengali
Bangladesh T20 World Cup 2026: ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের আজব দাবি বাংলাদেশের! ইউনূস সরকারের নির্দেশে আইসিসি-কে চিঠি...

Bangladesh T20 World Cup 2026: ভারতে বিশ্বকাপ খেলবে না বাংলাদেশ! ইউনূস সরকারের নির্দেশে আইসিসি-কে বিসিবি দিল চিঠি 

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 4, 2026, 03:27 PM IST
দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: বিসিসিআইয়ের (BCCI) নির্দেশ মেনেই কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) দলের একমাত্র বিদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে (Mustafizur Rahman) ছেড়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতার আবহে, পদ্মাপাড়ের পেসারের দলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতা থেকে আধ্যাত্মিক গুরুরা কেকেআরের অন্যতম কর্ণধার ও ভারতের আইকনিক ব্যক্তিত্ব শাহরুখ খানকেই (Shah Rukh Khan) আসামির কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। মুস্তাফিজুরকে নেওয়ায় তিনবারের আইপিলজয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝেই ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা মুস্তাফিজুরকে সরানোর নিদান দেয়। 

ভারতের বদলে বিকল্প ভেন্যু শ্রীলঙ্কা!

মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দেওয়া একেবারেই ভালো ভাবে মেনে নিতে পারেনি বাংলাদেশ। সেই দেশের অন্তর্বর্তীকালীন মহম্মদ ইউনূসের সরকার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে ম্যাচগুলির ভেন্যু পরিবর্তনের জন্য অনুরোধের নির্দেশ দিয়েছিল। ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরানোর আবেদন জানাতে বলা হয়েছিল। বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বিষয়টি নিশ্চিত করে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন। নজরুল জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিসিবিকে নির্দেশ দিয়েছে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়টি আইসিসি-কে জানাতে। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলি যেন বিকল্প ভেন্যু হিসেবে শ্রীলঙ্কায় দেওয়া হয়।

আসিফ নজরুলের ফেসবুক পোস্ট

'উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশের ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নির্দেশ দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড। আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হিসেবে আমি ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে বলেছি তারা যেন আইসিসির কাছে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করে লিখে। বোর্ড যেন জানিয়ে দেয় যে যেখানে বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে খেলতে পারেন না, সেখানে বাংলাদেশের গোটা ক্রিকেট টিম বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নিরাপদ মনে করতে পারেনা। বোর্ড  থেকে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলাগুলো শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত করার অনুরোধ জানানোর নির্দেশনাও আমি দিয়েছি।  আমি তথ্য এবং সম্প্রচার উপদেষ্টাকে অনুরোধ করেছি বাংলাদেশ আইপিএল খেলার সম্প্রচারও যেন বন্ধ করে দেয়া হয়! আমরা কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের ক্রিকেট, ক্রিকেটার ও বাংলাদেশকে অবমাননা মেনে নিব না। গোলামীর দিন শেষ'

এখন কী পরিস্থিতি

আইসিসি-কে বিসিবি নিরাপত্তাজনিত কারণে ভেন্যু বদলের কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা উত্তর দেয়নি। অন্যদিকে বিসিসিআই ম্যাচ স্থানান্তরের ধারণাটিকে 'লজিস্টিক ভাবে অসম্ভব' বলে খারিজ করে দিয়েছে। আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল পাঠাতে চায় না, এ খবর প্রকাশ্যে আসার পর বিসিসিআইয়ের সূত্র সাফ বলে দেয়, কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভিত্তিতে বিশ্বক্রিকেট চলবে না। মাত্র এক মাস পর বিশ্বকাপ। এর মধ্যে বাংলাদেশের এতগুলি ম্যাচ সরানো পদ্ধতিগত ভাবে অসম্ভব। তাছাড়া বিপক্ষ দলগুলির কথাও ভাবতে হবে। তাদের বিমান ভাড়া, হোটেল সব বুক হয়ে গিয়েছে। আরও একটা পদ্ধতিগত সমস্যার কথা বলছে ভারতীয় বোর্ড। বিসিসিআই সূত্র বলছে, প্রতিদিন তিনটি করে ম্যাচ হওয়ার কথা। দু’টি ভারতে একটি শ্রীলঙ্কায়। এবার নতুন করে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরালে সম্প্রচারে বড় সমস্যা হবে। মাত্র একমাসের নোটিসে বিশ্বকাপের ম্যাচ সরানো যে কার্যত অসম্ভব।

Subhapam Saha

