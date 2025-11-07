Bangladesh Women Cricketer Sexual Harassment Charge: পিরিয়ড শেষ হলে চলে আসিস, আমারটাও তো দেখতে হবে! বিশ্বকাপে লাগাতার যৌন হেনস্থা নির্বাচকের

Bangladesh Women Cricketer Sexual Harassment Charge: পিরিয়ড শেষ হলে চলে আসিস, আমারটাও তো দেখতে হবে! বিশ্বকাপে লাগাতার যৌন হেনস্থা নির্বাচকের
Bangladesh Women Cricketer Sexual Harassment Charge: বাংলাদেশ ক্রিকেটে একের পর এক ঝড়। বাংলাদেশের পেসার জাহানারা আলমের চাঞ্চল্যকর অভিযোগে বিস্ফোরণ বাইশ গজে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের মহিলা ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপ (India's Women's Win World Cup 2025) জয়ের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব নিয়ে যখন সর্বত্র চর্চা চলছে, ঠিক তখনই পদ্মাপাড়ের মহিলা ক্রিকেট নড়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের পেসার জাহানারা আলম (Jahanara Alam) তাঁর দেশের ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে লাগাতার যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছেন। আর তাঁর চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ঝড় উঠেছে বাইশ গজে। জাহানারা বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বাংলাদেশি ক্রীড়া সাংবাদিক রিয়াসাদ আজিমের ইউটিউব চ্যানেলে।
জাহানারা যা যা বলেছেন তা তুলে ধরা হল অনুচ্ছেদ ভাগ করে...
২০২১ সালের ঘটনা। বাবু ভাইয়ের (সমন্বয়কারী সরফরাজ বাবু) মাধ্যমে তৌহিদ ভাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আমি বিভিন্ন জায়গায় এই কথা বলেছি। কেন তাঁরা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, আমি জানি না। আমি এটাকে দমন করার এবং ভালোভাবে ক্রিকেট খেলার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু যখন আমি টেকনিক্যালি এটি এড়িয়ে যাই, তখন মঞ্জু ভাই পরের দিন থেকে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করেন। অপমান করেন। এবং আমি আসলে এই ধরনের অপমানের সঙ্গে অভ্যস্ত ছিলাম না। তৌহিদ ভাই কখনও সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তিনি বাবু ভাইকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। এবং যখন দেড় বছর পর, আমি সিইওকে আমার চিঠি দিয়েছিলাম, তখন আমি এটিকে 'অভিযোগ পত্র' নয়, বলেছিলাম 'পর্যবেক্ষণ পত্র'।
সিইও-কে লেখা চিঠিতে ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি এ-টু-জেড সব উল্লেখ করেছি। বাবু ভাই আমাকে বলেছিলেন, তৌহিদ স্যরের দেখাশোনা করতে। তাই আমি বললাম, তাঁর ব্যাপারে আমার কী দেখাশোনা করার আছে? তিনি কেবলই ইন-চার্জ। তিনি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ নাকি এখন তিনি চেয়ারম্যানের পরে পদে আছেন। আমি টেকনিক্যালি এইভাবে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলাম, ভান করেছিলাম যে আমি প্রস্তাবের বিস্তারিত বুঝতে পারিনি। আমি এটি শেয়ার করছি যাতে পরে কোনও মেয়ে যদি এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করে, তারাও এইভাবে এটি মোকাবিলা করতে পারে। মঞ্জু ভাইয়ের খারাপ আচরণ এভাবেই শুরু হয়েছিল।
এরপর, ২০২২ বিশ্বকাপের সময় মঞ্জু ভাইয়ের কাছ থেকে দ্বিতীয় প্রস্তাব পাই। আমার মনে হয়েছিল গত দেড় বছরে আমার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি সম্পর্কে বিসিবিকে জানানো দরকার। আমি কাকে জানাব? আমার ক্রিকেট পরিবারের প্রধান নাদেল স্যার, আমি তাঁকে দেড় বছরে অসংখ্যবার বিভিন্ন ভাবে জানিয়েছি। তিনি একটি অস্থায়ী সমাধান দেবেন এবং মঞ্জু ভাই এক বা দুই দিনের জন্য ঠিক থাকবেন এবং পরে আবার একই কাজ করবেন। আমি এমনকী সিইও স্যরকেও জানিয়েছিলাম। এরপর মঞ্জুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করান। আমি নিউজিল্যান্ডে বিশ্বকাপে গিয়েছিলাম। আমাদের একটি প্রি-ক্যাম্পে থাকার কথা ছিল। এবং সেশনটি পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনে ছিল। আমার সঠিক সময় মনে নেই। পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনে আমি নেটে বোলিং করছিলাম।
উনি আমার কাঁধের কাছে এসেছিলেন। তাঁর অভ্যাসই হল যে কোনোও মেয়ের কাঁধ ধরা। সেভাবেই ও আমার কাঁধ ধরেছিল। মঞ্জু ভাই আমাদের হাত ধরে নিজের বুকে চেপে ধরে রাখতেন। শক্ত করে ধরে রাখতেন। আর আমাদের কানের কাছে মুখ আনতেন। তিনি অনেক লম্বা। কানের কাছে ঝুঁকে কথা বলতেন। আর মাঝে মাঝে, যখনই কোনও সুখ বা দুঃখের পরিস্থিতিতে, তিনি আমাদের মাথা ধরে তাঁর বুকে চেপে ধরতেন। হয়তো আপনি দেখছেন বা দেখেছেন না, কিছু বিশ্বকাপ ম্যাচে যখন আমরা লাইনে হাত মেলাতাম, তখন করমর্দনের পরিবর্তে, সে সবাইকে ধরে তাঁর বুকে টেনে নিত। তাহলে আমরা কী করতাম? আমরা একটু দূর থেকে হাত বাড়িয়ে দিতাম যাতে আমাদের তাঁর বুকে যেতে না হয়। আমরা পর্দার আড়ালে এই কথা বলতে ভয় পেতাম, কিন্তু আমরা এটা নিয়ে মজাও করতাম, 'ওহ, সে আসছে, সে এখন আমাদের বুকে নিয়ে যাবে। মেয়েরা এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলত।'
উনি আমার কাছে এসে, আমার হাত ধরে, আবার আমার কাঁধে হাত রেখে, মাথার কাছে মুখ এনে বললেন, আজ তোমার মাসিকের কত দিন চলছে? সে সরাসরি এই প্রশ্ন করছে কারণ তাঁর কাছে ইতিমধ্যেই তথ্য আছে। কারণ সাধারণত আইসিসি-র নির্দেশিকা অনুসারে, আমাদের ক্লাস করানো ডাক্তার, ফিজিওথেরাপিস্ট বা ডাক্তার প্রতিটি দলের মাসিকের তারিখ সংগ্রহ করেন। এবং প্রতিটি আন্তর্জাতিক মহিলা দলের জন্য একটি অ্যাপ ব্যবহার করা হয়। যাতে মেয়েরা নিরাপদ থাকে, এবং তাদের চক্র ঠিক থাকে। এই কারণেই সাধারণত আমাদের ফিজিওরা সবসময় এই রেকর্ডগুলি রাখে। তার খুব মাথাব্যথা ছিল। একজন নির্বাচক হিসেবে, একজন ম্যানেজার হিসেবে, আমি জানি না তার কী প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সে জোর করে অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, যা স্বাভাবিক নয়। এবং তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, যখন আমি বললাম, 'ভাইয়া, পাঁচ দিন'। সে বলল, পাঁচ দিন? কেউ কি এভাবে থাকে? তোমার একদিন আগেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, দুঃখিত, ভাইয়া, আমি বুঝতে পারিনি। সে বলল, তোমার এতদিনে পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কারো কি এতদিন ধরে পিরিয়ড চলে? আর যখন তোমার পিরিয়ড শেষ হয়ে যাবে, আমাকে বলো, কারণ আমাকে আমার পক্ষেরও যত্ন নিতে হবে, তাই না? সে বলল, বোঝার মতো খুব বেশি কিছু নেই। তোমার পিরিয়ড শেষ হয়ে গেলে, আমাকে বলো। তোমাকে আমার পক্ষেরও যত্ন নিতে হবে। তোমাকে এটা বুঝতে হবে।
মঞ্জুরুল ইসলাম যা বললেন
মঞ্জরুল ইসলাম যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। এক স্পোর্টস ওয়েবসাইটে তিনি বলেছেন, 'জাহানারার এই অভিযোগ ভিত্তিহীন ছাড়া কী বা বলতে পারি! বাকি মেয়েদের জিজ্ঞাসা করে নিন, আমি ভালো না খারাপ।' সরফরাজ বাবুর এই প্রসঙ্গে সংযোজন, 'একজন মৃত মানুষের নাম জড়ানো দুর্ভাগ্যজনক। আমি জাহানারাকে বলব, এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ না এনে প্রমাণ নিয়ে আসুক।'
বিসিবি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে
'বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের একজন প্রাক্তন সদস্যের পক্ষ থেকে দলের সঙ্গে জড়িত কিছু ব্যক্তির অসদাচরণের অভিযোগের বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগের বিষয়ে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিষয়টি সংবেদনশীল হওয়ায়, বিসিবি অভিযোগগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করার জন্য এক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিটি ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের ফলাফল এবং সুপারিশ জমা দেবে। বিসিবি তার সমস্ত খেলোয়াড় এবং কর্মীদের জন্য নিরাপদ, সম্মানজনক এবং পেশাদার পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বোর্ড এই ধরনের বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেয় এবং তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'
৫২টি ওডিআই এবং ৮৩টি টি-টোয়েন্টিআই খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে জাহানারার। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম অভিজ্ঞ পেসার। দেশের হয়ে সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে ১০৮ উইকেট নিয়েছেন। ৩২ বছর বয়সী জোরে বোলার জাহানারা ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে শেষবার বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।
