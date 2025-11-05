Bangladesh Women's Cricket Controversy: 'আর না'! জুনিয়রদের রুমে ডেকেই মহিলা দলের ক্যাপ্টেনের লাগাতার...বিশ্বকাপের পরেই বিস্ফোরণ বাইশ গজে

Bangladesh Women's Cricket Controversy: 'আর না'! জুনিয়রদের রুমে ডেকেই মহিলা দলের ক্যাপ্টেনের লাগাতার...বিশ্বকাপের পরেই বিস্ফোরণ বাইশ গজে
Bangladesh Women's Cricket Controversy: বাংলাদেশ বিশ্বকাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই শুরু চরম বিতর্ক। বাংলাদেশের পেসার জাহানারা আলমের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ দলের ক্যাপ্টেন সুলতানা জ্যোতির বিরুদ্ধে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের মহিলা ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপ (India's Women's Win World Cup 2025) জয়ের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব নিয়ে যখন সর্বত্র চর্চা চলছে, ঠিক তখনই পদ্মাপাড়ের মহিলা ক্রিকেট নড়ে গেল। জাতীয় দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির (Nigar Sultana Joty) বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশের পেসার জাহানারা আলম (Jahanara Alam)। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পরেই রীতিমতো বিস্ফোরক দাবি করলেন জাহানারা!
কী জানা যাচ্ছে...
৩২ বছর বয়সী জোরে বোলার জাহানারা ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে শেষবার বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্র কালের কণ্ঠকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জাহানারার চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ঝড় উঠেছে। তাঁর দাবি ক্যাপ্টেন জ্যোতি নিয়মিত ভাবে জুনিয়র খেলোয়াড়দের মারেন। যার ফলে কিছু তরুণ ক্রিকেটাররা জাতীয় দলের হয়ে আর খেলতেও চাইছেন না।
কী বলছেন জাহানারা...
'এটা তো নতুন কিছু নয়। জ্যোতি প্রচুর মারধর করে জুনিয়রদের। এই বিশ্বকাপের সময়েও জুনিয়ররা আমাকে এরকম জানিয়েছে, 'না বাবা, এটা আর করব না। তাহলে আবার থাপ্পড় খেতে হবে।' কয়েকজনের কাছ থেকে জেনেছি, তারা গতকালও মার খেয়েছে। দুবাই সফরের সময়েও এক জুনিয়রকে রুমে ডেকে নিয়ে থাপ্পড় মেরেছে।'
৫২টি ওডিআই এবং ৮৩টি টি-টোয়েন্টিআই খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে জাহানারার। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম অভিজ্ঞ পেসার। দেশের হয়ে সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে ১০৮ উইকেট নিয়েছেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়ার পর থেকে তিনি আর জাতীয় দলে ফেরেননি। জাহানারার আরও অভিযোগ যে, বাংলাদেশ মহিলা দলে বেশ কয়েক বছর ধরেই পক্ষপাতিত্ব এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতি চলছে। জাহানারার দাবি ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর মতো সিনিয়রকে দূরে রাখা হয়েছে।
জাহানারার সংযোজন...
'আমি একা নই, বাংলাদেশ দলের সবাই কমবেশি ভুক্তভোগী। প্রত্যেকের কষ্ট আলাদা। এখানে, একজন বা দু'জন উন্নত সুযোগ-সুবিধা পান। কিছু ক্ষেত্রে কেবল একজনই পান। ২০২১ সালে করোনা-পরবর্তী ক্যাম্প থেকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমার মতো সিনিয়রকে নিধন কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর বাংলাদেশ গেমসে তিনটি দলের একটির অধিনায়ক করা হয় আমাকে। অন্য দু'টি দলের অধিনায়ক ছিল জ্যোতি ও শারমিন সুলতানা। সিনিয়রদের ওপর চাপের শুরু তখন থেকেই।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিরতি...
২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বিসিবি জানায় যে, মানসিক স্বাস্থ্যের কারণেই জাহানার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিরতির অনুরোধ করেছেন এবং কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা থেকেও বাদ রাখার অনুরোধ করেছেন। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে থাকেন জাহানারা। এই ক্রমবর্ধমান বিতর্কের মধ্যে তাঁর জাতীয় দলে ফিরে আসার সম্ভাবনা কম বলেই মনে হচ্ছে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বিবৃতি
বাংলাদেশ যদিও জাহানারার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই উড়িয়ে দিয়েছে। এই বিষয়ে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ক্রিকেট দলের এক প্রাক্তন সদস্যের সাম্প্রতিক সংবাদমাধ্যমে করা মন্তব্যের বিষয়টি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নোট করেছে। যেখানে তিনি বর্তমান জাতীয় দলের অধিনায়ক, খেলোয়াড়, কর্মী এবং টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেছেন। বিসিবি এই অভিযোগগুলিকে স্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করছে, যা ভিত্তিহীন, সাজানো এবং অসত্য। বোর্ড দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করে যে, এমন একটি সময়ে এই ধরনের অবমাননাকর এবং কলঙ্কজনক দাবি করা হচ্ছে যখন বাংলাদেশ মহিলা দল আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রশংসনীয় অগ্রগতি এবং ঐক্য প্রদর্শন করছে। ইচ্ছাকৃত ভাবে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং আপাতদৃষ্টিতে এমন একট দলের মনোবল এবং আত্মবিশ্বাসকে ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যে তৈরি। যারা গর্বের সঙ্গে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে।
নিগার সুলতানার নেতৃত্বে, বাংলাদেশ আট দলের বিশ্বকাপে সপ্তম স্থান অর্জন করেছে। কলম্বোতে তাদের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাত্র একটি জয়ই পেয়েছে। আর এখন বাংলাদেশ মহিলা দলে চরম বিতর্ক চলছে...
