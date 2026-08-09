ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে আজ দেশে 'বসন্ত', আমেরিকায় ইতিহাস শাহনওয়াজেরও! লাফিয়েই লিখলেন রূপকথা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে ক্রিকেট-ফুটবলই মুখ্য় খেলা, তারপর কিছুটা হলেও হকি। এছাড়া বাকি সব খেলাই এখানে গৌণ! 'আদার স্পোর্টস' বন্ধনীতেই তা বন্দি দীর্ঘদিন। ক্রিকেট-ফুটবলের ঢক্কা নিনাদে ট্র্য়াক অ্য়ান্ড ফিল্ডের শব্দ যেন শোনাই যায় না। তবে এবার সুদূর আমেরিকা থেকে প্রবল শব্দ শোনা গেল ভারতে বসেই। ট্রাম্পের দেশে ইউজিনে গত ৫ অগস্ট থেকে চলছে অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে ভারতের তরুণ তুর্কিরা যে নাদব্রহ্ম তৈরি করলেন, তাঁর আওয়াজ প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কিলোমিটার দূর থেকেও স্পষ্ট শোনা গেল। হাই এবং লং জাম্পে পরের পর ইতিহাস লিখলেন দেশের দুই জাম্পার বসন্ত কুমার মেঘওয়াল ও শাহনওয়াজ খান। এই দুই কীর্তিমানের কাহিনি শুনলে ভারতীয় হিসেবে গর্ববোধ করবেন। রীতিমতো রক্ত ফুটবে আপনার।
বসন্ত কুমার মেঘওয়াল
প্রথম ভারতীয় হিসেবে অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতে ইতিহাস লিখলেন হাই জাম্পার বসন্ত। তাঁর রুপোর পদকে তৈরি হয়েছে ভারতীয় স্পোর্টসে মাইলস্টোন। কারণ যে কোনও বয়সভিত্তিক বা সিনিয়র পর্যায়ে নারী-পুরুষ মিলিয়ে, বসন্তই প্রথম কোনও ভারতীয় অ্যাথলিট হিসেবে বিশ্বমানের কোনও প্রতিযোগিতায় হাই জাম্প ইভেন্টে পদক জিতে চমকে দিয়েছেন। বসন্ত ২.২১ মিটার উচ্চতা লাফিয়ে নিজের ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্স করেই বিদেশের মাটি থেকে ঐতিহাসিক পদক জিতছেন। ঘটনাচক্রে ইভেন্টে পদকজয়ী তিনজনই সমান উচ্চতা অতিক্রম করেছিলেন; তাই বিজয়ী নির্ধারণের ক্ষেত্রে আয়োজকরা 'কাউন্টব্যাক' নিয়মটি (যে অ্যাথলিট কম প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন, তিনি এগিয়ে থাকবেন) প্রয়োগ করেছিলেন। আলজেরিয়ার ইউনেস আয়াচি সোনা জিতেছেন সেই বিচারে। অল্পের জন্য় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা জেতা হয়নি ভারতীয় তরুণের। গ্রেট ব্রিটেনের ওটিস পুল ব্রোঞ্জে সন্তুষ্ট হয়েছেন। রাজস্থানের অনুপগড় শহরের বাসিন্দা বসন্তের জন্য এটি এক অসাধারণ মরসুমের শেষ হল। এর আগে চলতি বছরের শুরুর দিকে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়ান অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি সোনা জিতেছিলেন। ১৯ বছর বয়সী এই অ্যাথলিট ২.২০ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে সেরা অবস্থানে পোডিয়াম ফিনিশ করেছিলেন।
শাহনওয়াজ খানেও ইতিহাস
এবার কথা বলতে হবে শাহনওয়াজকে নিয়ে। অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তিনিও ইতিহাস লিখেছেন। ১৮ বছর বয়সী অ্যাথলিট এই আসরে প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে পদক জিতেছেন। এর আগে একমাত্র এই নজির ছিল অঞ্জু ববি জর্জের। ২০০৩ বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে অঞ্জু ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। ৭.৮৪ মিটার লাফিয়ে শাহনওয়াজ পদক জিতেছেন।ইতালির দানিয়েলে ইনজোলির ৭.৯৭ মিটার লাফিয়ে সোনা জিতেছেন। অস্ট্রেলিয়ার মেসন ম্যাকগ্রোডার ৭.৯৬ মিটার লাফিয়ে রুপো জিতেছেন। চলতি মরসুমে এটি শাহনওয়াজের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক পদক; এর আগে তিনি এশিয়ান অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন। বলা প্রয়োজন যে, ৭.৮৪ মিটার লাফ দিয়েই শাহনওয়াজ পদক জিতেছেন। এর আগে চলতি বছরের শুরুতে ন্যাশনাল ইন্টার-স্টেট অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৮.৩০ মিটারের ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি লং জাম্পে জাতীয় অনূর্ধ্ব-২০ রেকর্ডও গড়েছিলেন।
৩ পদক ভারতের ঝুলিতে
অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। ভারত মোট ৩টি পদক জিতেছে। এর মধ্যে রয়েছে ২টি রুপো ও ১টি ব্রোঞ্জ পদক। যা এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দেশের যৌথ ভাবে সেরা সাফল্য। এর আগে ২০২১ ও ২০২২ সালের আসরেও ভারত তিনটি করে পদক জিতেছিল। একই আসরে তিনজন পুরুষ অ্যাথলিটের পদক জয় ভারতের জন্য অভূতপূর্ব ঘটনা। পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টে রুপো জিতেছেন আশিস যাদব। কিংবদন্তি নীরজ চোপড়ার (যিনি ২০১৬ সালে সোনা জিতেছিলেন) পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে এই ইভেন্টে পদক জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন।
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