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ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে আজ দেশে 'বসন্ত', আমেরিকায় ইতিহাস শাহনওয়াজেরও! লাফিয়েই লিখলেন রূপকথা

U-20 World Championship: অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে চমকে দিয়েছে ভারতের দুই তরুণ তুর্কি জাম্পার। চর্চায় বসন্ত কুমার মেঘওয়াল ও শাহনওয়াজ খান। লাফিয়েই লিখলেন ইতিহাস

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 09, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:02 PM IST
ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে আজ দেশে 'বসন্ত', আমেরিকায় ইতিহাস শাহনওয়াজেরও! লাফিয়েই লিখলেন রূপকথা
Image Credit: বসন্ত কুমার মেঘওয়াল ও শাহনওয়াজ খান (ছবি বাঁ-দিক থেকে)

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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