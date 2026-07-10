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এবার ভারতের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার BBL! ধোনিদের ঘরের মাঠেই উদ্বোধনী ম্যাচ...মোদী ম্যাজিকে বাইশ গজে বেনজির ইতিহাস

দেশের নাম ভারত। আর প্রধানমন্ত্রীর নাম নরেন্দ্র মোদী। ফলে যা কিছুই সম্ভব। এটাই মোদী ম্যাজিক। আর এবার অস্ট্রেলিয়ার বিবিএল ভারতের মাটিতে। বিরাট আপডেট চলে এল!

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 10, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:11 PM IST
এবার ভারতের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার BBL! ধোনিদের ঘরের মাঠেই উদ্বোধনী ম্যাচ...মোদী ম্যাজিকে বাইশ গজে বেনজির ইতিহাস
Image Credit: এমসিজি-তে দুই প্রধানমন্ত্রীর নিজস্বীSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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