Bangladesh T20 World Cup 2026: 'সাইবেরিয়ার ঠান্ডাতেও বিশ্বকাপ খেলব', লাগাতার হিন্দু নিধনের পরেও দাবিতে অনড় বাংলাদেশ!

Bangladesh T20 World Cup 2026: 'সাইবেরিয়ার ঠান্ডাতেও বিশ্বকাপ খেলব', লাগাতার হিন্দু নিধনের পরেও দাবিতে অনড় বাংলাদেশ!
Bangladesh T20 World Cup 2026: বাংলাদেশের লাগাতার হিন্দু নিধন চলছেই। আর এই আবহে সেই দেশের ক্রিকেট বোর্ড নিজেদের অবস্থান থেকে এক চুল সরছে না। সাফ জানিয়ে দিচ্ছে যে, যাই হয়ে যাক না কেন ভারতে লিটন দাসরা খেলতে আসবেন না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত-শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে শুরু টি-২০ বিশ্বকাপ (T20 World Cup 2026)! আইসিসি-র শো-পিস ইভেন্ট শুরু হতে আর মাত্র ক'টা দিনই বাকি আছে। এখনও মহম্মদ ইউনূসের একগুঁয়ে বাংলাদেশ নিজেদের দাবিতে অনড়। একটাই কথা-ভারতে কিছুতেই বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি, ভারত থেকে সরানোর দাবিতে আইসিসিকে (ICC) একাধিকবার চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB)। কিন্তু টুর্নামেন্টের সময়সূচি চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ায় বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা তা মানতে পারছে না।
আইসিসি-র সঙ্গে ভিডিয়ো কল
মঙ্গলবার ১৩ জানুয়ারি আইসিসির সঙ্গে এক জরুরি ভিডিও কনফারেন্সে বিসিবি স্পষ্ট জানিয়েছে, তারা ভারতে খেলতে একেবারেই আগ্রহী নয়। আইসিসি যদিও তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার করতে বলেছে। কিন্তু নিজেদের অবস্থান থেকে এক চুলও সরছে না বিসিবি। এদিন উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বিসিবি-হয়ে বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সহ-সভাপতি শাহাবুদ্দিন হোসেন, বিসিবি পরিচালক ও ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিম এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন।
বিসিবি-র মিডিয়াকে দেওয়া বিবৃতি
যদিও আইসিসি উল্লেখ করেছে যে, টুর্নামেন্টের সূচি ইতিমধ্যেই ঘোষিত। বিসিবিকে তারা অবস্থান পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়েছে। বোর্ডের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। উভয় পক্ষই সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে। বিসিবি তার খেলোয়াড়, কর্মকর্তা এবং কর্মীদের সুস্থতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই বিষয়টি সমাধানের জন্য আইসিসির সঙ্গে গঠনমূলকভাবে কাজ করে যাবে। আলোচনার সময়ে বিসিবি নিরাপত্তার কারণে ভারত ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্তের বিষয়ে তাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে। বোর্ড আইসিসির কাছে বাংলাদেশের ম্যাচগুলি ভারতের বাইরে স্থানান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধও পুনর্ব্যক্ত করেছে।'
বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
এদিন মিডিয়াকে বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর বলেছেন, 'আমাদের অবস্থান খুবই পরিষ্কার। ভারতের বাইরে হলেই হল। প্রয়োজনে সাইবেরিয়ার মতো ঠান্ডা জায়গাতেও বিশ্বকাপ খেলতে সমস্যা নেই। কিন্তু ভারতে আমরা খেলতে যাচ্ছি না। ভারতের ভিতরে ভেন্যু বদলালেও সেটা ভারতের মধ্যেই পড়ে। আমাদের বোর্ড সভাপতি বিষয়টি আগেই স্পষ্ট করেছেন। সুতরাং এই অবস্থান থেকে আমরা সরে আসছি না। অনেক খেলোয়াড়ের কাছে বিশ্বকাপ আজীবনের স্বপ্ন। তারা যেন মানসিক অনিশ্চয়তায় না থাকে, সেটাও আমাদের মাথায় আছে। মরা আশাবাদী আমাদের যুক্তির ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য ভেন্যু পাওয়া যাবে। বচেয়ে আগে দেশ। আত্মমর্যাদা বজায় রাখা আমাদের দায়িত্ব। দেশের উপরে কিছু নেই। খানেই থাকি, যাই করি।’ বোঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশের ভারত বিদ্বেষ চরমে এখন...
