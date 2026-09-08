/১৩০ কোটি টাকায় এই ৩ সংস্থা পেল BCCI, এশিয়াডের ঠিক আগেই বোর্ডের ৪৪% বেশি লক্ষ্মী লাভ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসবিআই লাইফ, চ্যাটজিপিটি ও রিলায়্যান্সের ঠান্ডা পানীয় ক্যাম্পা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন হোম সিরিজ থেকে শুরু করে ২০২৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত, ভারতের মাটিতে ৩৫ ম্যাচের জন্য অ্যাসোসিয়েট পার্টনার হল এই তিন সংস্থা। নয়া এই চুক্তিতে বিসিসিআইয়ের কোষাগারে ঢুকবে ১৩০ কোটি টাকারও বেশি। বিসিসিআই ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, আগের সাইকেলের তুলনায় ৪৪ শতাংশ বেশি উপার্জনই হচ্ছে বোর্ডের। যা ভারতের হোম ক্রিকেট মরসুমের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক গুরুত্বকেই তুলে ধরে। এই অংশীদারিত্ব বিসিসিআইয়ের বাণিজ্যিক পরিসরকে আরও প্রসারিত করেছে। এর মাধ্যমে পানীয়, বিমা এবং এআই প্রযুক্তি খাতের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলি একত্রিত হচ্ছে এবং ক্রিকেট ভক্তদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এ ঘটনাটি ভারতীয় ক্রিকেটের সেই বহুমুখী সক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে, যা বিভিন্ন ব্যবসার জন্য নিজেদের পরিচিতি বৃদ্ধি, ভোক্তাদের কাছে পৌঁছনো এবং বিশাল আবেগপ্রবণ এক ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার এক কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।
এই চুক্তি নিয়ে কী বলছে বিসিসিআই
নয়া চুক্তির প্রসঙ্গে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মিঠুন মানহাস বলেন: 'দেশের মাটিতে আয়োজিত ভারতের ক্রিকেট মরসুম অত্যন্ত মূল্যবান এবং কাঙ্ক্ষিত এক ক্রীড়া ইভেন্ট হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে। ক্যাম্পা, এসবিআই লাইফ এবং চ্যাটজিপিটি-র সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর ভারতীয় ক্রিকেট ইকোসিস্টেমের শক্তিমত্তারই এক বলিষ্ঠ প্রমাণ। এই পার্টনারশিপের সম্মিলিত মূল্যে যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে, তা বিশেষ ভাবেই উৎসাহব্যঞ্জক। এটি সেই আস্থারই প্রতিফলন যা শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলির রয়েছে বিসিসিআই-এর সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে প্রাপ্ত ব্যাপক প্রচারের পরিসর, দর্শকদের সম্পৃক্ততা এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনার প্রতি। এদের প্রত্যেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য নিজস্ব ব্র্যান্ড-পরিচয় ও প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছে। আমরা তাদের সঙ্গে এমন শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার অপেক্ষায় আছি যা সকল অংশীদারের জন্য আরও বেশি মূল্যমান তৈরি করবে।' বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বলেন, 'আমাদের হোম সিজন বা দেশের মাটিতে আয়োজিত মরসুমের অংশীদারিত্বের মূল্যে যে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তা এই ইভেন্টের শক্তি এবং বিসিসিআই ও টিম ইন্ডিয়ার প্রতি ব্র্যান্ডগুলির আস্থারই বহিঃপ্রকাশ। চুক্তির সম্মিলিত মূল্যে ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি—যার মধ্যে সাম্প্রতিক অংশীদারিত্বগুলির মূল্য ১৩০ কোটি টাকারও বেশি, এক উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং এটি ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রবল চাহিদাকেই তুলে ধরে। ক্যাম্পা, এসবিআই লাইফ এবং চ্যাটজিপিটি, এই তিন প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ভিন্ন ও আকর্ষণীয় তিনটি খাতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের এই সংযুক্তি আমাদের হোম সিজনের বৈচিত্র্যময় সুযোগগুলোকেই সামনে নিয়ে আসে। সহযোগী অংশীদার হিসেবে তাঁদের স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত এবং ভক্তদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার নতুন উপায় তৈরি ও ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছি।'
নয়া সহযোগীদের পরিচয়
ক্যাম্পা: এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পানীয় ব্র্যান্ড, যার সঙ্গে প্রজন্মের পর প্রজন্মের ভোক্তাদের গভীর সংযোগ রয়েছে। বর্তমানে ক্যাম্পা এক পূর্ণাঙ্গ পানীয় ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছে। এটি তার নিজস্ব ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এক বলিষ্ঠ ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। আজকের ভোক্তাদের রুচি ও আকাঙ্ক্ষার কথা মাথায় রেখে সাজানো পণ্যের সম্ভার নিয়ে ক্যাম্পা এমন এক গর্বিত ভারতীয় ব্র্যান্ডের পুনরুত্থানের প্রতিনিধিত্ব করছে, যা বিশাল পরিসর, প্রাসঙ্গিকতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সমৃদ্ধ।
এসবিআই লাইফ: এসবিআই জীবন বীমা ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জীবন বীমা কোম্পানি। আস্থার দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং ব্যক্তি ও পরিবারকে আর্থিকভাবে নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়তা করার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে চলেছে। এই ব্র্যান্ডটি সর্বদা মানুষকে তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সুরক্ষিত রাখতে এবং অধিক আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজেদের স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম করে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে।
চ্যাটজিপিটি: চ্যাটজিপিটি হল ওপেনএআইয়ের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই চালিত একটি কথোপকথন-সহায়ক মাধ্যম, যা মানুষের স্বাভাবিক ও সাবলীল ভাষা বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী সাড়া দিতে সক্ষম। এটি ব্যবহারকারীর নির্দেশ বা প্রম্পটের ভিত্তিতে টেক্সট, স্পিচ এবং ছবি তৈরি করতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)