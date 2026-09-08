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১৩০ কোটি টাকায় এই ৩ সংস্থা পেল BCCI, এশিয়াডের ঠিক আগেই বোর্ডের ৪৪% বেশি লক্ষ্মী লাভ!

 ১৩০ কোটি টাকায় এই ৩ নয় সংস্থাকে পেল BCCI, এশিয়াডের ঠিক আগেই বোর্ডের ৪৪% বেশি লক্ষ্মী লাভ হয়ে গেল! চলে এল বিরাট আপডেট

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 08, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:22 PM IST
১৩০ কোটি টাকায় এই ৩ সংস্থা পেল BCCI, এশিয়াডের ঠিক আগেই বোর্ডের ৪৪% বেশি লক্ষ্মী লাভ!
Image Credit: বিসিসিআইয়ে ৪৪ শতাংশ বেশি আয়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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