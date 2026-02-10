T20 World Cup 2026: বিশ্বকাপের মাঝেই হার্দিক-মাহিকার ছাড়াছাড়ির বিগ ব্রেকিং! স্বল্পদিনের চরম মাখামাখিতে আচমকাই বাধ সাধল কে?
BCCI Bars Players From Staying With Families: বিশ্বকাপের সময়ে খেলাতেই মনোযোগ থাকুক। সূর্যকুমারদের পরিবারকে ছাড়াই থাকার নিদান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকাকে হারিয়েই সূর্যকুমার যাদবের (Suryakumar Yadav) টিম ইন্ডিয়া টি-২০ বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছে। তবে মোটেই পারফরম্যান্স সন্তোষজনক ছিল না। অধিনায়ক দুরন্ত ইনিংস না খেলতে পারলে ভারতের বৈতরণী উল্টে যেতেও পারত। থাক সে কথা। আপাতত ফোকাসে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিদান। বিশ্বকাপের মাঝেই বিরাট ধাক্কা খেতে চলেছেন সূর্যকুমাররা! বিসিসিআই নাকি জানিয়ে দিয়েছে যে, বিশ্বকাপে পরিবারের সঙ্গে থাকা যাবে না। জানা যাচ্ছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্টতা জানতে শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু প্রশ্নটি সেখানে উপেক্ষিত হয়েছে।
এক সর্বভারতীয় মিডিয়া বিসিসিআই-এর সূত্রকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, 'ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বিসিসিআইয়ের কাছে জানতে চেয়েছিল যে স্ত্রী এবং বাগদত্তারা কি দলের সঙ্গে ভ্রমণ করতে এবং থাকতে পারবেন কিনা। বোর্ড স্পষ্ট করে দিয়েছে যে পরিবার খেলোয়াড়দের সঙ্গে থাকবে না। তবে তাঁরা আলাদা ব্যবস্থা করতে পারেন।' সিরিজ বা টুর্নামেন্ট চলাকালীন পরিবারের সদস্যদের থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেট নতুন কোনও ঘটনা নয়। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের ভয়াবহ পরাজয়ের পরই বিসিসিআই একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছিল। সংশোধিত নীতিমালার অধীনে বলাই হয়েছে যে. খেলোয়াড়রা সর্বোচ্চ ১৪ দিনের জন্য স্ত্রী বা পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারবেন, যদি বিদেশ সফর ৪৫ দিনের বেশি স্থায়ী হয়।
করোনাকালে পুরো সফর জুড়ে খেলোয়াড়দের তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকার অনুমতি দেওয়া হলেও, গতবছর অস্ট্রেলিয়া সফরের পর এই নিয়মগুলি আরও কঠোর হয়েছে। ঘরোয়া আরামের অভাব পূরণ করার জন্য, দলটি পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে ব্যক্তিগত চার্টারের মাধ্যমে ভ্রমণ করবে। ওদিকেয়েকজন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত রাঁধুনি ধরে রেখেছেন, তাদের কাছে আলাদা, কাছাকাছি হোটেলে তাদের বুক করতে বলা হয়েছে, যেখান থেকে খাবার তৈরি করা হয় এবং দলে পৌঁছে দেওয়া হয়। বিসিসিআই-এর এই 'বিজনেস অনলি' দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখার ইচ্ছার ইঙ্গিত দেয়। বহিরাগত বিক্ষেপ সীমিত করে এবং খেলোয়াড়দের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে, সরাসরি তাদের পুষ্টি গ্রহণ পর্যন্ত, বোর্ড স্পষ্টতই আরামের চেয়ে শৃঙ্খলাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই কঠোর পরিবেশ ট্রফি তোলার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করবে, নাকি বুদবুদ-প্ররোচিত ক্লান্তির কারণ হবে, তা এখনও সংজ্ঞায়িত প্রশ্ন!
