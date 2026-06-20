/বিরাট-রোহিত কি আদৌ থাকবেন ২০২৭ বিশ্বকাপে? জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বোর্ড জানিয়ে দিল আগামীর নীলনকশা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তাঁরা 'হোয়াইট বল লেজেন্ড'। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁদের বিরাট অবদান। এখনও সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন। দেশের জার্সিতে শুধুই ওডিআই খেলেন এখন। ২০২৭ সালে রয়েছে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ। বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা কি থাকবেন সেই দলে? রোহিতের বয়স এখন ৩৯, এক বছর পর হবে ৪০, ওদিকে কোহলির এখন ৩৭, পরের বছর তিনি পা দেবেন ৩৮-এ। দেশের দুই প্রাক্তন অধিনায়ককে নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলে। শুভমন গিলের নেতৃত্বে কাপযুদ্ধের স্কোয়াডে তাঁরা থাকবেন কি থাকবেন না? জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর ও হেড কোচ গৌতম গম্ভীর কী ভাবছেন তাঁদের নিয়ে?
ভারতীয় দলের আগামীর নীলনকশা তৈরি হয়ে গিয়েছে। রো-কো জুটির ভবিষ্য়ত্ও নির্ধারিত। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাত্কারে টিম ইন্ডিয়ার পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছেন। রোহিত-কোহলিকে নিয়ে বিসিসিআই-এর মধ্যে কোনও অভ্যন্তরীণ আলোচনা হয়েছে কি না? এই প্রশ্নের জবাবে সাইকিয়া জানিয়েছেন যে, এটি মূলত এক চলমান প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত একই। সাইকিয়া বলেন, 'আমাদের একটি অত্যন্ত সুসংহত দল এবং অনেক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকেই এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রিকেট কমিটি, নির্বাচক এবং সাপোর্ট স্টাফ, হেড কোচ এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়-সহ অন্য সব পক্ষের মতামত বা অংশগ্রহণ থাকে। এই নিয়ে নিয়মিত আলোচনা চলছে। তাই আলাদা করে কোনও বিশেষ বৈঠকের প্রয়োজন নেই। এটি এক চলমান প্রক্রিয়া।' তবে তিনি বোর্ডের অভ্যন্তরীণ আলোচনার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন।
সাইকিয়া স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, বোর্ডের অভ্যন্তরীণ কোনও তথ্যই তিনি সংবাদমাধ্য়মে প্রকাশ করবেন না। তাঁর সংযোজন, "আমার মনে হয় না মিডিয়া বা জনগণের সামনে এই বিষয়ে কিছু প্রকাশ করা উচিত, কারণ এগুলি কৌশলগত আলোচনা। গণমাধ্যমের সামনে এই নিয়ে কথা বলার কোনও এক্তিয়ার আমার নেই। তাছাড়া এই সব বিষয়ে বোর্ডের অভ্যন্তরীণ আলোচনার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।' বোঝাই যাচ্ছে যে, বিসিসিআই এখনই রো-কো জুটির বিষয়ে মিডিয়াকে কিছুই বলবে না। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত বোর্ড দুই মহারথীকে নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়।
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