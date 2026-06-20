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বিরাট-রোহিত কি আদৌ থাকবেন ২০২৭ বিশ্বকাপে? জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বোর্ড জানিয়ে দিল আগামীর নীলনকশা

 
Rohit Sharma and Virat Kohli: রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি কি থাকবেন ২০১৭ বিশ্বকাপের দলে? আসমুদ্র হিমাচলের এখন এটাই প্রশ্ন। আর এবার বিসিসিআই জানিয়ে দিল বিরাট আপডেট

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 20, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:01 PM IST
বিরাট-রোহিত কি আদৌ থাকবেন ২০২৭ বিশ্বকাপে? জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বোর্ড জানিয়ে দিল আগামীর নীলনকশা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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বিরাট-রোহিত কি আদৌ থাকবেন ২০২৭ বিশ্বকাপে? জল্পনার অবসান ঘটিয়ে জানিয়ে দিল বোর্ড
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