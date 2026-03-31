BIG BREAKING IPL 2026 SHOCKER: হোটেলের মেঝেতে পড়ে নিথর দেহ! আইপিএলের মাঝেই বিদেশির হাড়হিম রহস্যমৃত্যু, তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট

BIG BREAKING IPL 2026 SHOCKER: হোটেলের মেঝেতে পড়ে বিদেশির নিথর দেহ। আইপিএলের মাঝেই হাড়হিম রহস্যমৃত্যু। তোলপাড় হয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 31, 2026, 04:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৮ পেরিয়ে ১৯ বছরে পা দিয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ। ৩১ মার্চ, মঙ্গলবার ১৯তম আইপিএলের তৃতীয় ম্যাচ শুরু হবে আর কিছু ঘণ্টায়। পঞ্জাবের মুল্লানপুরে মুখোমুখি হবে পঞ্জাব কিংস ও গুজরাত টাইটান্স (Punjab Kings vs Gujarat Titans, IPL 2026)। আর তার ঠিক আগেই এল রহস্যমৃত্যুর হাড়হিম আপডেট। যে ঘটনায় এখন তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট। 

Add Zee News as a Preferred Source

মুম্বই-কেকেআর ম্যাচেও ছিলেন

বিসিসিআইয়ের হয়ে আইপিএলে কাজ করছিলেন ইংরেজ ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার ইয়ান উইলিয়ামস ল্যাংফোর্ড (Ian Williams Langford)। মুম্বইয়ের বিখ্যাত ট্রাইডেন্ট হোটেলে তিনি থাকছিলেন। গত ৩০ মার্চ হোটেলের ঘরেই ইয়ানের নিথর দেহ উদ্ধার করেছে হোটেলের কর্মীরা। চাঞ্চল্যকর ঘটনায় বিসিসিআই ক্রু ও হোটেল কর্মীদের মধ্যে চরম উদ্বেগ তৈরি করেছে। গত ২৪ মার্চ থেকে নারিমান পয়েন্টের কাছে এনএস রোডের পাঁচতারা হোটেলে থাকছিলেন ইয়ান।

পুলিস পুরো ঘটনার তদন্তে

গত ২৯ মার্চ ওয়াংখেড়েতে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও কলকাতা নাইট রাইডার্স মুখোমুখি হয়েছিল। সেই ম্যাচে কাজ করেছেন ইয়ান। তারপর তিনি হোটেলে ফিরে আসেন। পরদিন ৩০ মার্চ হোটেলের রিসেপসনিস্ট ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনও সাড়া পাননি তিনি। এরপরই হোটেলের কর্মীদের খটকা লাগে। ভিতর থেকে কোনও সাড়া না পেয়েই তাঁরা মাস্টার কি দিয়ে ঘরের দরজা খোলেন। দরজা খুলতেই চোখ কপালে ওঠে। তাঁরা দেখেন ইয়ানের নিথর দেহ পড়ে হোটেলের ঘরে। হোটেলের চিকিৎসক ইয়ানকে মৃত ঘোষণা করার পরই পুরো হোটেল আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মেরিন ড্রাইভ থানায় একটি আকস্মিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিস পুরো ঘটনার তদন্ত করছে। এই ঘটনায় আরও তথ্যের অপেক্ষায় তারা। যদিও ময়না তদন্তের রিপোর্টে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি। 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

