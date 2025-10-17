Ajit Agarkar On Mohammed Shami: 'যদি ফিটই থাকত...' শামিকে পালটা তোপ আগরকরের, এবার নির্বাচক প্রধান বনাম স্টার পেসার...

Ajit Agarkar On Mohammed Shami: 'যদি ফিটই থাকত...' শামিকে পালটা তোপ আগরকরের, এবার নির্বাচক প্রধান বনাম স্টার পেসার...
Ajit Agarkar On Mohammed Shami: 'আমি রঞ্জি খেলতে পারছি আর ODI খেলতে পারব না?' নির্বাচকদের চরম কটাক্ষ করেছিলেন মহম্মদ শামির। এবার তাঁকে পাল্টা দিলেন অজিত আগরকর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিমন্যু ঈশ্বরণের (Abhimanyu Easwaran) বাংলা উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে (Bengal vs Uttarakhand, Elite Group C), নিজেদের ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে (Eden Gardens, Kolkata) চলতি রঞ্জি মরসুমের (Ranji Trophy2025-26) প্রথম ম্যাচে নেমে পড়েছে। সকলের ফোকাসেই ছিলেন জাতীয় দলের ব্রাত্য সুপারস্টার মহম্মদ শামি (Mohammed Shami) ফিটনেস ইস্যুতে বাংলার হয়ে প্রথম ম্যাচে তাঁর নামা নিয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু শামি যাবতীয় জল্পনা মাঠের বাইরে রেখেই বাংলার হয়ে খেলছেন। গত মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে শামিকে আর দেশের জার্সিতে দেখা যায়নি। রঞ্জিতে নামার আগে শামি নাম না করেই নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরকে (Ajit Agarkar) ধুয়ে দিয়েছিলেন। ফাস্ট বোলার বলেছিলেন যে, রঞ্জিতে বাংলার হয়ে তাঁর উপস্থিতিই প্রমাণ করে দেয় যে তিনি ফিট এবং এই বিষয়ে নির্বাচকদের আপডেট করা তাঁর কাজ নয়। আর এবার শামিকে পাল্টা দিলেন আগরকর।
শামির তোপ নির্বাচকদের
'দেখুন আমি আগেও বলেছি। আবার আপনাদের বলছি, ভারতীয় দল নির্বাচন আমার হাতে নেই। যদি ফিটনেসের সমস্যাই থাকত, তাহলে আমি এখানে বাংলার হয়ে খেলতাম না। আমার মনে হয় এই বিষয়ে কথা বলে বিতর্ক তৈরি করার দরকার নেই। যদি আমি চারদিনের রঞ্জি ট্রফি খেলতে পারি, তাহলে ওডিআই খেলতে পারব না? আর ফিটনেস নিয়ে নির্বাচকদের আপডেট দেওয়া বা নেওয়া আমার কাজ নয়। আমার কাজ এনসিএ-তে যাওয়া, প্রস্তুতি নেওয়া এবং ম্যাচ খেলা। আর ওরা নির্বাচকদের আপডেট দেবে কি দেবে না তা নিয়ে আমি আর কী বলব!আমি সবসময় বলি যে, দেশের জন্য সেরা দলই বেছে নেওয়া উচিত। এটা দেশের ব্যাপার। দেশ জিতবে। আমাদের সকলের খুশি হওয়া উচিত। আমায় লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, খেলা চালিয়ে যেতে হবে। যদি আমি ভালো পারফর্ম করি, তাহলে আমারও লাভ হবে। নির্বাচন আমার হাতে নেই। আমি কেবল প্রস্তুতি নিতে পারি এবং ম্যাচ খেলতে পারি। আমাকে দলে নির্বাচন না করলে আমার কোনও আপত্তি নেই। তাহলে আমি এখানে এসে বাংলার হয়ে খেলব। তাতে কোনও সমস্যা নেই।
আগরকরের পালটা শামিকে
আগরকর এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার সামিটে এসেছিলেন। সেখানে তিনি শামিকে পালটা তোপ দেগে ভদ্র ভাবেই বলেন, 'শামি যদি আমাকে এই কথা বলে থাকে, তাহলে আমি সম্ভবত এর উত্তর দেব। মানে, যদি ও এখানে থাকত, আমি এটাই করতাম। আমি নিশ্চিত নই যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় শামি কী বলেছে। আমি যদি এটা পড়ে থাকতাম, তাহলে আমি ওকে ফোন করতাম। আমার ফোন কিন্তু সবসময় সব খেলোয়াড়ের জন্য খোলা। গত কয়েক মাস ধরে ওর সঙ্গে আমার অনেক চ্যাট হয়েছে। কিন্তু আমি এখানে কোনও হেডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করব না। ভারতের এক অসাধারণ পারফর্মার শামি। যদি ও কিছু বলে থাকে, তাহলে হয়তো ওর আমার সঙ্গে বা আমার ওর সঙ্গে আরেকবার কথোপকথনের প্রয়োজন। কিন্তু ইংল্যান্ডের আগে আমরা বলেছিলাম যে, শামি যদি ফিট থাকত, তাহলে ও ইংল্যান্ডের বিমানে ধরত। দুর্ভাগ্যবশত, ও আনফিট ছিল। আমাদের ঘরোয়া মরসুম সবে শুরু হয়েছে।'
শামিকে ছাড়াই চলছে
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফিতেও শামি জায়গা পাননি। সেই সময়ে মিডিয়াতে লেখা হয়েছিল, যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দল নির্বাচনের আগে আগরকরের নেতৃত্বাধীন বিসিসিআই নির্বাচক কমিটি, শামির সঙ্গে নাকি পরামর্শও করেছিল। তবে শামি নিজে তাঁর ফিটনেস নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের পাঁচ ম্যাচের সিরিজেও শামি ছিলেন না। সেবারও ইংল্যান্ডের মতোই ফিটনেস নিয়ে সন্দিহান ছিলেন তিনি। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ওডিআই এবং টি-টোয়েন্টিআই স্কোয়াডেও রাখা হয়নি শামিকে! এমনকী এশিয়া কাপেও ছিলেন না শামি।
