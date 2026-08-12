Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /BCCI COE CRISIS EXPLAINED: প্রচুর বেতন সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা BCCI যোগ দিতে অনিচ্ছুক! বোর্ডের উত্‍কর্ষ কেন্দ্রের মহাসংকট নিয়ে বিস্ফোরক মহারথী

BCCI COE CRISIS EXPLAINED: প্রচুর বেতন সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা BCCI যোগ দিতে অনিচ্ছুক! বোর্ডের উত্‍কর্ষ কেন্দ্রের মহাসংকট নিয়ে বিস্ফোরক মহারথী

BCCI COE CRISIS EXPLAINED: বিসিসিআই নাকি ঠিকঠাক লোক পাচ্ছে না বিশেষ পদের জন্য়! কেউ বোর্ডের সঙ্গে কাজ করতেই আগ্রহী নয়? অথচ বেতন তো প্রচুর...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 12, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:32 PM IST
BCCI COE CRISIS EXPLAINED: প্রচুর বেতন সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা BCCI যোগ দিতে অনিচ্ছুক! বোর্ডের উত্‍কর্ষ কেন্দ্রের মহাসংকট নিয়ে বিস্ফোরক মহারথী
Image Credit: মহাসংকটে বিসিসিআই

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রচুর বেতন সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা BCCI যোগ দিতে অনিচ্ছুক! মহাসংকটে বিস্ফোরক মহারথী
2
3
4
5