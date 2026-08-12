জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের ধনীতম ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। যেমন অর্থের জোর তেমনই মানবসম্পদের বিপুল ভাণ্ডার। তুবও বিসিসিসিআইয়ের গর্বের সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ওরফে উত্কর্ষ কেন্দ্রে এখন পড়েছে মহাসংকটে। একজন হেড অফ স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড মেডিসিন খুঁজে পেতে হিমশিম খাচ্ছে বিসিসিআই! যা ভারতের প্রাক্তন তারকা মহম্মদ কাইফকে অবাক করেছে। সিওই-র প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ স্বীকার করেছেন যে, নীতিন প্যাটেল পদ ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে বিসিসিআই সেখানে কাউকে নিয়োগ করতে পারেনি। ভারতীয় ক্রিকেটের সামগ্রিক কাঠামোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পদ খালিই রয়ে গিয়েছে। এমনকী পঞ্জাব কিংসের হেড অফ স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড্রু লিপাসের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি সরে আসেন। লক্ষ্মণের মতে পারিবারিক কারণেই শেষ মুহূর্তে লিপাস সরে দাঁড়ান।
প্রচুর বেতন সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা কেন BCCI যোগ দিতে অনিচ্ছুক?
কাইফ বেশ অবাকই হয়েছেন এই পরিস্থিতিতে এবং বলছেন যে, কেন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা ও ক্রীড়া-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী নন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কাইফ বলেন, 'আমি অবাক কারণ অনেকেই বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কাজ করতে উদগ্রীব। আমাদের এত অর্থ আছে যে কাউকে ডাকলেই তাঁরা ছুটে আসবে। তারা আসেও তো, তাই না? একবার খেলোয়াড়দের দিকেই তাকান। খেলোয়াড়রা তাদের দেশের হয়ে খেলা বাদ দিয়ে আইপিএলে খেলতে আসেন। তারা আসে, তাই তো? তাই আমি কিছুটা অবাক যে, বিশ্বের সেরা ফিজিওথেরাপিস্ট ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আমরা সমঝোতায় পৌঁছতে পারছি না এবং তাদের বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কাজ করাতে পারছি না। আমি অবাক কারণ আমরা প্রচুর পারিশ্রমিক দিই। আমরা অত্যন্ত ভালো চুক্তির প্রস্তাব দিই। কেউ যদি এখানে এসে কাজ করেন, তবে নিশ্চিত ভাবেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করবেন। তাঁদের খুব ভালো পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।' ভারতের প্রাক্তন ব্যাটার সমস্যাট সমাধানে বিসিসিআইয়ের ব্যর্থতারও সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, বোর্ডের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদেরই এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।' কাইফের সংযোজন, 'লক্ষ্মণ জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা বেশ কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও এগিয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁরা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। তাই আমি এটাই বলতে চাইছি যে, যা কিছু ঘটছে তার একটা সুরাহা হওয়া প্রয়োজন। আমি এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নই। বিসিসিআইয়ের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদেরই তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবে আমি এটুকু বলতে পারি যে, এর একটা বড় প্রভাব পড়ছে।' লক্ষ্মণ জানিয়েছিলেন যে, প্যাটেলের স্থলাভিষিক্ত কাউকে খুঁজে পেতে বিসিসিআই একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছিল, কিন্তু পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। নীতিন চলে যাওয়ার পর ওই পদে কাউকে পাওয়া যায়নি। আমাদের বিবেচনায় অ্যান্ড্রু লিপাস ছিলেন। সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল; এমনকি দেবজিৎ সাইকিয়া তাঁর সঙ্গে দু-তিনটি বৈঠকও করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎই শেষ মুহূর্তে পারিবারিক কারণ দেখিয়ে অ্যান্ড্রু সরে দাঁড়ান। আমরা ডা. দিনশ পারদিওয়ালা, ডা. আশিস সোনি, ডা. রোহান খাভতে এবং মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া পরিচালনা করেছিলাম। আমরা পাঁচজন প্রার্থীকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করেছিলাম। যার মধ্যে তালিকার শীর্ষে ছিলেন একজন অস্ট্রেলীয়। তাঁকে চূড়ান্ত করার পর হঠাৎই তিনি সরে দাঁড়ান এবং জানান যে তিনি বেঙ্গালুরুতে এসে কাজ করতে পারবেন না।
বারবার চোট-আঘাতের কারণে ব্যাহত হচ্ছে ভারতের পরিকল্পনা
সময়েই এই শূন্য পদটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে জাসপ্রিত বুমরাহর অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করে কাইফ দেখিয়েছেন যে, কীভাবে চোট ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ম্যাচের ফলাফলের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। কাইফ বলেন, "আমরা চোটের বিষয়টিকে খুব হালকাভাবে নিচ্ছি। লর্ডসে বুমরাহ খেলেননি এবং আমরা ৩৮৭ রান দিয়ে বসেছিলাম। সেটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়ানডে। সিরিজ তখন ১-১ সমতায় ছিল; এটি ছিল তৃতীয় ও নির্ণায়ক ম্যাচ, আর আমরা ৩৮৭ রান খরচ করে ফেললাম। তাই আমার মনে হয়, এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সবার উচিত একসঙ্গে বসে, পূর্ণ মনোযোগ ও শক্তি দিয়ে এর একটি সমাধান খুঁজে বের করা।" গুরুত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিসিসিআই-এর এই সমস্যা অবশ্য নতুন কিছু নয়। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারতের প্রধান কোচের পদ থেকে রাহুল দ্রাবিড়ের সরে দাঁড়ানোর আগে খবর বেরিয়েছিল যে, বোর্ড এই পদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সাবেক কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার ও সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। শোনা গিয়েছিল যে ওই দুই কোচই প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও বিসিসিআই পরবর্তীতে সেই খবরগুলোকে নিছক গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।
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