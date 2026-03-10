India T20 World Cup Prize Money: সূর্যদের অকল্পনীয় টাকা দিল বিসিসিআই, বিশ্বকাপের মোট পুরস্কার মূল্যকেও ছাপিয়ে গেল নগদের পরিমাণ

India T20 World Cup Prize Money: সূর্যদের অকল্পনীয় টাকা দিল বিসিসিআই, বিশ্বকাপের মোট পুরস্কার মূল্যকেও ছাপিয়ে গেল নগদের পরিমাণ
India T20 World Cup Prize Money: বিশ্বজয়ী সূর্যদের হাতে অকল্পনীয় টাকা দিল বোর্ড, বিশ্বকাপের মোট পুরস্কার মূল্যকেও ছাপিয়ে গেল যা!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়ে ব্যাক-টু-ব্যাক টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া (India Wins T20 World Cup 2026)। ক্রিকেট গ্রহের প্রথম দেশ হিসেবে ভারত শুধু পরপর ২০ ওভারের কাপই জেতেনি, ভারতই প্রথম তিনবার আইসিসি-র এই ইভেন্ট জিতেল। এর আগে কোনও দেশ টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করে জিততে পারেনি। ভারত সেটাও করে দেখিয়েছে এবার। আর এবার সূর্যকুমারদের টাকায় মুড়িয়ে দিল বিসিসিআই (BCCI)। বিশ্বকাপে আইসিসি-র মোট পুরস্কার মূল্যের বাজেটকেও ছাপিয়ে গেল বোর্ডের নগদ পুরস্কার। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী রোহিত শর্মারা ১২৫ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। সূর্যরা এবার তার চেয়ে ৬ কোটি টাকা বেশিই পেলেন।
আরও পড়ুন: 'টিম ইন্ডিয়ার লজ্জা হওয়া উচিত, কেন আমাদের ট্রফি মন্দিরে গেল?' সূর্যকে ধিক্কার খোদ বিশ্বকাপজয়ী তারকারই
বোর্ডের বিবৃতি
'১০ মার্চ মঙ্গলবার, বিসিসিআই নিজেদের ওয়েবসাইটে, বোর্ড সচিব দেবজিত সাইকিয়ার নামে প্রেস বিবৃতি ছাপিয়ে বড় ঘোষণা করে দিয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের জন্য ১৩১ কোটি টাকা নগদ পুরস্কারের ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ফাইনালে নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়ে ভারত এই মর্যাদাপূর্ণ ট্রফি জিতেছে। সাফল্যের সঙ্গে এই শিরোপা ধরে রেখেছে এবং টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ধরে রেখেছে। এর সঙ্গেই ভারত তিনবার আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী প্রথম দল হয়েছে। যা এই ফর্ম্যাটের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল দলগুলির মধ্যে তাদের স্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে। বোর্ড এই ঐতিহাসিক অর্জনের জন্য খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ এবং নির্বাচকদের আবারও অভিনন্দন জানায় এবং ভবিষ্যতে তাদের অব্যাহত সাফল্যের কামনা করে।'
আরও পড়ুন:'টিম ইন্ডিয়ার লজ্জা হওয়া উচিত, কেন আমাদের ট্রফি মন্দিরে গেল?' সূর্যকে ধিক্কার খোদ বিশ্বকাপজয়ী তারকারই
আইসিসি-বিসিসিআই
আইসিসি ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য পুরস্কার মূল্যের যে বাজেট রেখেছিল, এবার ২০২৬ সালে তার ২০ গুণ বাড়িয়েছে। টুর্নামেন্টের টোটাল প্রাইজ পুল, মানে মোট পুরষ্কারের পরিমাণ এবার ১৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রাখা হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১২০ কোটি টাকা। বিসিসিআই তার চেয়েও ১১ কোটি টাকা বেশি দিচ্ছে শুধু ভারতীয় দলকেই। বিশ্বকাপ জিতে ভারত ৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার জিতেছে। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২৭.৪৮ কোটি টাকা। তার মানে বিসিসিআইয়ের ১৩১ কোটির সঙ্গে তা জুড়লে অঙ্কটা ১৫৮ কোটি ছাপিয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে ধনবর্ষায় ভেসে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)