Team India New ODI Captain: টিম ইন্ডিয়া বেছে নিল নতুন ওডিআই অধিনায়ক, সাতাশের কাপজয়ের স্বপ্নে বিভোর রোহিতের বিদায়!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) জুতোয় পা গলিয়ে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন শুভমন গিল। (Shubman Gill), আসন্ন এশিয়া কাপে (Asia Cup 2025) তাঁকে টি-২০আই দলের সহ-অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। সূর্যকুমার যাদবের (Suryakumar Yadav) ডেপুটি হয়েই দুবাইয়ে গিয়েছেন শুভমন! এরপর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট আলোচনা চলছে, যে, দলের তরুণ ওপেনারকে ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করা হবে!
রোহিত শর্মার দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ
ওডিআই ক্রিকেটে রোহিতের দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ যেমন রয়েছে। তেমনই আবার খবর যে, আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরই রোহিতের সীমিত ওভারেরর তথা দেশের জার্সিতে সব রকমের ক্রিকেটের বিদায়ী দৃশ্য হচ্ছে। কারণ দেশকে কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ জিতিয়ে হিটম্যান জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁকে আর দেশের জার্সিতে ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণে দেখা যাবে না। শুভমনের নেতৃত্বে ভারতের ইংল্যান্ড সফরের আগেই রোহিত টেস্ট থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন। ফলে তিনি এখন শুধুই ওডিআই-এর। অনেকে এও মনে করছেন যে, অস্ট্রেলিয়া সফরই হয়তো অধিনায়ক রোহিতের শেষ কিস্তি। তিনি হয়তো একজন ব্যাটার হিসেবে এরপর খেলা চালিয়ে যাবেন। জাতীয় দলের নির্বাচক কমিটি স্বাভাবিক ভাবেই নতুন ওডিআই অধিনায়ককে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের আগে নিজেকে তৈরি করার এবং থিতু হওয়ার জন্য সময় দিতে চাইবে।
শুভমনই পরবর্তী ওডিআই অধিনায়ক
এক স্পোর্টস ওয়েবসাইটের রিপোর্ট বলছে যে, ভারতের ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে শুভমনের নিয়োগ নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই। শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে যে, বর্তমান অধিনায়ক রোহিত ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে খেলা চালিয়ে যেতে চান এবং দু'বছর পর আরও একবার ওডিআই বিশ্বকাপ জেতার লড়াইয়ে নামবেন। তবে সিদ্ধান্ত পুরোপুরি তাঁর হাতে নেই। ভারত যখন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন কেবল রোহিতের সেরা পারফরম্যান্সই নির্বাচকদের তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে। তবে, ভারতের ওডিআই অ্যাসাইনমেন্ট ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায়, রোহিত এবং এমনকী বিরাট কোহলি, যিনিও টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট ছেড়েছেন - অতীতের মতো তাঁদের রান করার জন্য নিজেদের তীক্ষ্ণতা রাখার বিষয়েও প্রশ্ন আছে।
তিন সংস্করণেই ১ অধিনায়ক
শুভমন ইতিমধ্যেই টেস্টে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। টি-টোয়েন্টিআই-তে অক্ষর প্যাটেলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভারতের সহ-অধিনায়ক হয়েছেন। সূর্যকুমার যাদবের জায়গায় ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে শুভমনকে নিয়োগ করা এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে, বিশেষ করে সূর্যকুমারের বয়স বর্তমানে ৩৪ বছর। ঐতিহ্যবাহী 'সকল ফর্ম্যাটের জন্য এক অধিনায়ক' দর্শন অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ভালো ভাবে কাজ করেছে। নির্বাচকরাও একই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সময়, রোহিতের বয়স ৪০ বছর হবে। শুধুমাত্র একটি ফর্ম্যাটে সক্রিয় থাকার কারণে, তার জন্য সর্বোচ্চ ফর্ম এবং ফিটনেস বজায় রাখা বেশ কঠিন কাজ হতে চলেছে।
